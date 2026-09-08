La corsa su strada ha un nuovo alleato: Suunto ha appena presentato il nuovo Run 2, un orologio da soli 35 grammi pensato per maratone e allenamenti quotidiani, e insieme a lui è arrivata anche la Smart Heart Rate Belt 2, la prima nuova fascia cardio del marchio finlandese dopo oltre un decennio. C’è parecchia carne al fuoco, quindi vediamo con ordine cosa portano in dote questi due prodotti.

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Run 2: un concentrato di tecnologia da 35 grammi

Suunto Run 2 è stato progettato con un obiettivo preciso: non intralciare mai la corsa. Con una cassa da 35 grammi e uno spessore di 11,7 millimetri, resta aderente al polso durante il lavoro, il sonno e le sessioni più lunghe, tanto da poterlo dimenticare lì. Il design è compatto ma solido, con una lunetta in acciaio inossidabile, vetro Gorilla Glass e un’impermeabilità fino a 5 ATM, pronto ad affrontare maltempo e giornate intense.

Il display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge una luminosità di 2.000 nit, tre volte superiore al modello precedente, e rende ritmo, frequenza cardiaca e distanza ben leggibili anche sotto il sole diretto. I numeri sono grandi e chiari, così potete controllarli senza mai perdere il ritmo. La batteria ha ricevuto un incremento del 29% della capacità, garantendo circa 10 giorni di uso quotidiano con allenamento e fino a 24 ore con GNSS dual-band attivo: in pratica, una settimana intera di preparazione senza pensare al caricabatterie.

Il cuore pulsante di Run 2 è il nuovo sensore cardio al polso a 12 canali, ridisegnato dietro un vetro curvo 2.5D, che migliora la precisione dalla corsa di recupero leggera fino agli intervalli intensi e agli scatti del giorno di gara. Il salto di qualità rispetto al predecessore è notevole: il Suunto Run originale richiedeva spesso una fascia pettorale per ottenere dati affidabili, mentre qui la misurazione al polso è risultata estremamente accurata nei test preliminari. A completare il quadro c’è il GNSS dual-band di nuova generazione, che traccia i segnali L1 e L5 su GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS per una posizione più vicina al percorso reale.

La novità che però fa più rumore è l’arrivo delle mappe offline gratuite in tutto il mondo, una funzionalità che in precedenza era riservata ai modelli di fascia più alta come Race 2 e Vertical 2. Le mappe si scaricano direttamente sull’orologio e funzionano interamente dal polso, così potete esplorare una nuova città o uscire dai sentieri conosciuti senza bisogno del telefono. E se volete lasciare lo smartphone a casa, potete anche salvare la musica sull’orologio e riprodurla tramite cuffie wireless.

Dal punto di vista dell’allenamento, Run 2 offre strumenti come EnergySense, che confronta lo sforzo attuale con la capacità residua, e Live Finish Prediction, che analizza il ritmo e proietta il tempo di arrivo previsto. Per chi prepara un obiettivo, Training Plan trasforma un traguardo come una maratona sotto le 4 ore in sessioni specifiche, mentre Training Zone riunisce carico di allenamento, HRV, sonno e recupero in un’unica schermata. Nel giorno della gara, la Marathon Mode aggiunge Ghost Runner e strumenti pensati per tenere l’obiettivo in vista dalla partenza al traguardo.

Smart Heart Rate Belt 2: la fascia cardio che si rinnova

Accanto al nuovo orologio, Suunto ha svelato la Smart Heart Rate Belt 2, la prima fascia cardio nuova del marchio in oltre dieci anni. Il rilevamento basato su ECG identifica gli artefatti del complesso QRS nella misurazione della frequenza cardiaca e degli intervalli R-R, e una nuova struttura della fascia toracica protegge dal rumore ESD. Il risultato è una traccia costante della frequenza cardiaca che segue intervalli, scatti prolungati e sforzi lunghi, con dati R-R di alta qualità su cui può contare anche la funzione ZoneSense per leggere l’intensità dello sforzo.

La versione precedente era essenzialmente un ottimo sensore cardiaco; questa nuova fascia si avvicina invece a un ibrido tra fascia cardio e pod per le dinamiche di corsa. L’IMU a sei assi aggiunge infatti la misurazione della tecnica di corsa, coprendo cadenza, tempo di contatto al suolo, oscillazione verticale, tempo di volo, rapporto GCT/FT ed equilibrio del contatto al suolo tra piede destro e sinistro. Così potete vedere come cambia la vostra tecnica con la velocità e la fatica. La memoria interna a rotazione conserva fino a 20 ore di dati sulla fascia, e un orologio Suunto compatibile li recupera in base al timestamp, mantenendo il record continuo anche dopo un’interruzione temporanea del segnale.

La Smart Heart Rate Belt 2 utilizza Bluetooth 5.4 e supporta fino a tre connessioni Bluetooth Low Energy simultanee, quindi potete inviare la stessa frequenza cardiaca in tempo reale a un orologio, un ciclocomputer e un telefono insieme. Il trasmettitore è compatto e la fascia ha dettagli in silicone antiscivolo per restare saldamente in posizione anche nelle sessioni più lunghe, con un’autonomia di circa 460 ore. La resistenza all’acqua è certificata a 30 metri, in linea con il modello precedente, il che rende probabile il supporto al nuoto.

Prezzi, disponibilità e confronto con la concorrenza

Suunto Run 2 è disponibile da oggi presso i canali diretti del marchio e i rivenditori autorizzati di articoli da running e outdoor. Il prezzo al lancio è di 299 euro per la versione da 4GB e 349 euro per quella da 64GB, in tre colorazioni: All Black, Feather Gold e Aloe Green. La Smart Heart Rate Belt 2 costa invece 99 euro. Nella confezione di Run 2 trovate l’orologio, un cinturino in silicone Athletic 6 da 22 mm in taglia S/M, una guida rapida, un cavo di ricarica USB-C e la documentazione.

Il lancio avviene nell’ambito della campagna See the Run Ahead, con il maratoneta olimpico statunitense Clayton Young come testimonial. Noi abbiamo già messo in agenda un test approfondito: ne parleremo più dettagliatamente nella nostra recensione, in arrivo nelle prossime settimane.