Amazon amplia l’offerta dei dispositivi per la sicurezza domestica e aziendale con una nuova categoria di prodotti destinata ad affiancare le tradizionali videocamere di sorveglianza. Si chiama Ring Robotics ed è la nuova iniziativa annunciata da Ring, che debutta con due dispositivi piuttosto particolari: Ring Drone Cam e Ring Rover Cam; si tratta, rispettivamente, di una telecamera volante per gli ambienti interni e di un robot autonomo su ruote, entrambi progettati per muoversi negli spazi da sorvegliare e intervenire quando viene rilevata un’attività sospetta.

L’obbiettivo è superare alcuni dei limiti delle videocamere fisse, che per quanto numerose possono lasciare inevitabilmente alcuni punti della casa o di un’attività commerciale fuori dal campo visivo. I due dispositivi possono infatti raggiungere autonomamente determinate aree, effettuare controlli e trasmettere video in diretta, anche in risposta all’attivazione di sensori e allarmi Ring già presenti nell’ambiente.

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Ring Drone e Ring Rover: come funzionano i nuovi robot di sicurezza

Il funzionamento di entrambi i dispositivi si basa su AI Pilot, un sistema sviluppato da Ring che combina le fotocamere integrate, modelli di visione specializzati, sensori e capacità di elaborazione cloud per consentire ai robot di osservare l’ambiente, orientarsi e muoversi autonomamente. Durante la configurazione, Ring Drone può essere accompagnato attraverso gli spazi da monitorare, mentre Ring Rover è in grado di esplorarli autonomamente. In entrambi i casi, il sistema crea una planimetria, riconosce le stanze e suggerisce alcuni punti da sottoporre a controlli periodici, come porte, finestre e corridoi.

Una volta completata la mappatura, è possibile impostare percorsi e punti di pattugliamento personalizzati. AI Pilot pianifica quindi gli spostamenti necessari per raggiungerli, adattandosi in tempo reale alla presenza di mobili e altri ostacoli. Gli utenti possono programmare le pattuglie oppure avviare manualmente un controllo, mentre i dispositivi possono intervenire automaticamente quando una telecamera, un sensore o un allarme Ring collegato viene attivato.

Ring Drone Cam è probabilmente il prodotto più particolare dei due: si tratta di una telecamera volante pensata per gli ambienti interni, che rimane nella propria base di ricarica quando non viene utilizzata e può decollare per raggiungere i punti da controllare. Offre video in 2K, un campo visivo di 148 gradi e una rotazione di 360 gradi, oltre a due luci LED che si attivano automaticamente quando l’illuminazione ambientale è insufficiente; è possibile impostare percorsi di volo e orari di pattugliamento, oppure richiedere un controllo in qualsiasi momento. In caso di allarme, il drone può raggiungere i punti prestabiliti per verificare cosa sta succedendo.

Ring Rover Cam, invece, è un robot su ruote progettato specificamente per le aziende e gli ambienti commerciali. La sua origine è interessante, l’idea nasce dai feedback raccolti tra i clienti Amazon Astro, il robot domestico dell’azienda, che indicavano nella funzione di sorveglianza mobile l”aspetto più apprezzato del dispositivo. Ring ha quindi ripreso quell’esperienza, sfruttandone le potenzialità per realizzare un prodotto diverso: non un robot domestico generico con alcune funzioni di sicurezza, ma un dispositivo progettato specificamente per la sorveglianza.

Può essere inviato in una determinata stanza con un semplice tocco, effettuare scansioni a 360 gradi e seguire percorsi di pattugliamento programmati, ad esempio dopo la chiusura di un negozio o prima dell’apertura. Una delle sue caratteristiche più interessanti è la telecamera periscopica regolabile, che permette di osservare anche oltre banconi, scaffali e altri ostacoli, mentre l’altezza può essere personalizzata e memorizzata per i controlli successivi.

Il robot integra inoltre una sirena, una torre luminosa e un sistema audio bidirezionale per comunicare a distanza. La telecamera può trasmettere e registrare video fino alla risoluzione 4K, anche mentre il dispositivo è in movimento, e non soltanto quando raggiunge i punti di controllo. Il rilevamento continuo delle persone permette inoltre a Ring Rover di inviare notifiche e iniziare a registrare quando individua un movimento nel proprio campo visivo, anche mentre si trova agganciato alla base di ricarica.

Privacy, prezzi e disponibilità dei nuovi dispositivi Ring

Naturalmente, l’introduzione di dispositivi autonomi dotati di telecamere e microfoni solleva anche alcune questioni legate alla privacy, Ring ha previsto alcuni accorgimenti per rendere riconoscibile il loro funzionamento e limitare le registrazioni quando non sono necessarie. Ring Drone disattiva la telecamera quando si trova nella propria base di ricarica, mentre Ring Rover dispone di una modalità Sleep che ritrae il periscopio e disattiva il microfono; entrambi sono dotati di indicatori LED che segnalano quando stanno registrando, mentre il robot su ruote mostra anche avvisi direttamente sul proprio schermo.

L’azienda sottolinea inoltre che i dispositivi sono progettati per rendere evidente la propria presenza: le eliche del drone non sono silenziose e Ring Rover utilizza una torre luminosa ben visibile. I video registrati da entrambi saranno protetti attraverso la crittografia Throw Away the Key (TAKE), indicata da Ring come la sua soluzione di crittografia predefinita più robusta.

Per quanto riguarda il debutto commerciale, Ring Rover Cam arriverà negli Stati Uniti il 16 dicembre 2026 al prezzo di 999,99 dollari, con possibilità di prenotazione già disponibile. Ring Drone Cam sarà invece disponibile dal 27 gennaio 2027 al prezzo di 249,99 dollari, per quest’ultimo prodotto non sono ancora aperti i preordini e Amazon specifica che il dispositivo non ha ancora ottenuto l’autorizzazione della Federal Communications Commission (FCC), necessaria prima di poter essere commercializzato.

Infine, le informazioni sulla disponibilità diffuse da Amazon riguardano esclusivamente il mercato statunitense, e alcune funzionalità richiedono un piano Ring Protect compatibile.