SwitchBot presenta Curtain Track 4, il nuovo robot per tende pensato per rendere smart le tende già installate in casa, senza sostituirle e senza interventi sull’abitazione. È compatibile con i binari a U, e la novità principale della nuova generazione è l’autonomia: la versione Battery+ può funzionare fino a 12 mesi con una sola carica, e il modulo batteria si può staccare e ricaricare mentre il motore resta montato sul binario. Accanto c’è una versione Solar, abbinata a un pannello solare per ridurre le ricariche manuali, e il prezzo parte da 99,99 euro.

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Tende smart in 30 secondi, senza magneti

Curtain Track 4 è progettato per i binari a U compatibili e si installa in appena 30 secondi, senza sostituire le tende e senza modificare la casa. Non servono magneti di posizionamento. Rispetto al passato il profilo è più sottile: lo spazio richiesto rispetto alla parete scende a 20 mm e la distanza tra due binari paralleli a 40 mm, un dettaglio che aiuta il motore a restare più discreto dietro le tende. Il motore riesce a muovere tende fino a 12 kg di peso.

La versione Battery+ combina una batteria integrata con un modulo batteria staccabile, per una capacità complessiva di 6.400 mAh e un’autonomia dichiarata fino a 12 mesi. Il modulo si può togliere per ricaricarlo, lasciando il robot installato, quindi non c’è bisogno di smontare il motore dal binario ogni volta. La versione Solar, invece, abbina Curtain Track 4 a un pannello solare, riducendo le ricariche manuali quando c’è abbastanza luce solare. L’azienda precisa che l’autonomia varia in base al peso della tenda, alla distanza percorsa, alla frequenza d’uso e alle condizioni di utilizzo, e che la ricarica solare dipende dalla luce disponibile.

Movimento silenzioso e controllo a modo vostro

Le tende si possono programmare per aprirsi al mattino o chiudersi alla sera. La tecnologia QuietDrift le muove con delicatezza, alla velocità di 0,5 cm al secondo, mentre i rulli autolubrificanti riducono attrito e vibrazioni per un movimento più fluido. Con Touch&Go il motore parte con una leggera trazione della tenda, e per il controllo ci sono anche l’app SwitchBot e il telecomando opzionale SwitchBot Remote.

Aggiungendo un SwitchBot Hub compatibile, si possono controllare le tende con Alexa, Google Assistant, i collegamenti rapidi di Siri e SmartThings, oltre ad avere l’integrazione Matter. Le tende di più finestre possono entrare in un’unica routine, così è più semplice creare scenari come Mattina, Tramonto o Fuori casa, senza controllare ogni stanza separatamente.

Prezzo e disponibilità

SwitchBot Curtain Track 4 è disponibile da oggi, 11 novembre 2026, sullo store ufficiale SwitchBot e su Amazon, con prezzi che partono da 99,99 euro. In Italia i prezzi sono:

Curtain Track 4 Battery+: 99,99€

Curtain Track 4 Solar: 109,99€

Curtain Track 4 Battery+, confezione da 2: 179,99€

Hub, telecomando e altri accessori si acquistano a parte, salvo che siano inclusi nella confezione scelta.