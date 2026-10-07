Ring amplia la propria proposta dedicata alla sicurezza domestica con cinque nuove videocamere, pensate per coprire esigenze differenti sia dentro sia fuori casa. La novità più importante riguarda l’arrivo di quattro nuovi modelli con tecnologia Retinal Vision 4K, mentre per gli ambienti interni debutta anche una nuova videocamera motorizzata capace di seguire ciò che accade nella stanza.

La nuova gamma punta quindi sulla flessibilità, ci sono modelli alimentati a batteria, tramite presa di corrente, con collegamento cablato, pannello solare oppure attraverso Power over Ethernet (PoE). A completare l’offerta c’è invece la Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K, progettata per superare i limiti delle videocamere fisse e mantenere nell’inquadratura persone, animali e oggetti in movimento.

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Quattro nuove videocamere Ring con Retinal Vision 4K

Il fulcro dell’annuncio Ring è rappresentato dalle quattro nuove videocamere Retinal Vision 4K, tecnologia che l’azienda aveva introdotto lo scorso anno e che ora viene estesa a un numero maggiore di scenari. L’obiettivo è offrire immagini più dettagliate e una riproduzione cromatica più fedele anche quando le condizioni di illuminazione non sono ideali, mantenendo allo stesso tempo diverse possibilità per quanto riguarda l’alimentazione.

La proposta parte dalla Outdoor Camera 4K Plus, pensata per gli spazi esterni e disponibile in un numero particolarmente ampio di configurazioni; si può infatti scegliere tra alimentazione a batteria, tramite presa, cablata, solare oppure PoE, così da adattare l’installazione alle caratteristiche dell’abitazione.

Per chi vuole aggiungere anche un sistema di illuminazione entra invece in gioco la Spotlight Camera 4K Plus. Il modello abbina la registrazione in 4K a un faretto integrato da 550 lumen, con l’obiettivo di migliorare la visibilità dell’area monitorata e aumentare al tempo stesso l’effetto deterrente nei confronti di eventuali intrusi. In questo caso le possibilità di alimentazione comprendono batteria, presa di corrente e pannello solare.

Il gradino successivo è rappresentato dalla Floodlight Camera 4K Plus, che integra invece un sistema di illuminazione tramite faretti e punta quindi a controllare aree esterne più ampie. Oltre alla qualità video Retinal Vision 4K, il modello supporta la registrazione continua 24/7 e il rilevamento intelligente.

La quarta novità porta infine la tecnologia 4K all’interno dell’abitazione. Indoor Camera 4K dispone di un campo visivo di 115 gradi, connettività WiFi 6 dual-band e un elemento particolarmente importante per chi tiene alla privacy, ovvero un otturatore fisico che permette di coprire la videocamera quando non si desidera effettuare riprese.

La nuova Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K segue ciò che accade in casa

Accanto ai quattro modelli 4K c’è una novità che segue una filosofia completamente diversa. La Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K è infatti pensata per risolvere uno dei problemi più comuni delle videocamere fisse: un soggetto può semplicemente uscire dall’inquadratura. Un animale domestico può spostarsi dall’altra parte della stanza, una persona può attraversare l’ambiente oppure un oggetto può essere lasciato in una zona non coperta dall’angolo di visione; in tutti questi casi una videocamera tradizionale rischia di perdere proprio il momento che si voleva controllare.

La nuova Ring affronta il problema con un sistema motorizzato capace di offrire una copertura panoramica a 360 gradi e un’inclinazione fino a 175 gradi; la videocamera può quindi seguire intelligentemente i movimenti e modificare l’inquadratura per mantenere il soggetto sotto controllo.

La registrazione arriva alla risoluzione 2K, mentre il rilevamento del movimento sfrutta sistemi basati sulla visione artificiale. Anche in questo caso Ring ha dedicato particolare attenzione alla privacy; il dispositivo integra infatti un otturatore fisico che, quando viene chiuso, disattiva sia la videocamera sia il microfono; non si tratta quindi soltanto di nascondere fisicamente l’obiettivo, ma di interrompere anche la registrazione audio.

Disponibilità e prezzi

Le nuove videocamere Ring sono disponibili da oggi attraverso Ring.com e Amazon.it, ma con modalità differenti a seconda del modello. Outdoor Camera 4K Plus, Spotlight Camera 4K Plus e Floodlight Camera 4K Plus sono attualmente disponibili per il preordine, mentre Indoor Camera 4K e Ring Pan-Tilt Indoor Cam 2K sono già acquistabili.

A seguire ricapitoliamo tutti i prezzi dei prodotti annunciati, come detto già disponibili su Amazon:

L’annuncio di oggi, evidenzia che l’intento di Ring è soprattutto quello di permettere all’utente di scegliere il prodotto in funzione dell’ambiente e del tipo di installazione. Per gli esterni si può puntare sulla Outdoor Camera 4K Plus o Spotlight e Floodlight se si desidera combinare videosorveglianza e illuminazione. Indoor Camera 4K porta invece la maggiore risoluzione all’interno della casa, mentre Pan-Tilt Indoor Cam 2K sacrifica il 4K in favore di un sistema motorizzato progettato per seguire i movimenti all’interno della stanza.