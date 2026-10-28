Amazon ha appena rinnovato e ampliato con nuove aggiunta la gamma di dispositivi con Alexa, presentando quattro nuovi dispositivi e rinnovando uno dei grandi classici della gamma Amazon Echo, ovvero Echo Dot.

Tutti questi dispositivi sono compatibili con Alexa+ e sono progettati per tutelare la privacy dell’utente, sia per la presenza del pulsante dedicato che disattiva microfoni ed eventuali fotocamere integrate, sia per la presenza di indicatori visivi che indicano quando il dispositivo è attivo. Andiamo a scoprire queste novità, inclusi i dettagli sul prezzo per il mercato italiano.

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Amazon Echo Time: Echo Spot ha il suo erede

Partiamo con Amazon Echo Time, protagonista già nell’immagine di copertina, un dispositivo che può essere visto come una sorta di erede di quell’Echo Spot che nell’ultima iterazione era stato aggiornato nel 2024.

Il nuovo arrivato si configura ancora come un orologio intelligente con Alexa+, progettato appositamente per essere poggiato sul comodino, e introduce nuove funzionalità per migliorare relax serale e risveglio mattutino.

Echo Time integra una funzione (opzionale) di sveglia intelligente che, tramite ultrasuoni, rileva le fasi di sonno più leggere e sveglia l’utente nel momento ottimale, in una finestra compresa tra 10 e 60 minuti rispetto all’orario impostato, illuminando gradualmente il display e aumentando dolcemente il volume della sveglia.

Il display touchscreen da 3,2 pollici può essere personalizzato con centinaia di quadranti che spaziano dai design analogici ai design più moderni, passando per i temi stagionali e per quelli dedicati alle squadre sportive. La sera, il quadrante passa alla modalità notturna che attenua la luminosità (mostra solo l’ora o la prossima sveglia) e riduce la luce blu per aiutare ad addormentarsi.

Alexa+ si preoccuperà di rendere personalizzata l’esperienza di relax prima di dormire e post-risveglio: l’assistente, ad esempio, può programmare sveglie, promemoria, riprodurre musica rilassante e impostare nella stanza una temperatura che favorisca il sonno.

Questo perché Amazon Echo Time funge a tutti gli effetti da hub per la casa. Alla base di tutto c’è Omnisense, la tecnologia proprietaria di Amazon che combina i dati provenienti da sensori di temperatura, rilevamento della presenza, ultrasuoni e così via.

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Amazon Echo Dot (2026): cambia la forma e diventa più smart

Amazon ha colto l’occasione per rinnovare uno dei suoi smart speaker più apprezzati, ovvero Amazon Echo Dot che, nella nuova generazione, cambia leggermente forma ma continua ad avere l’obiettivo di rendere la smart home più semplice e accessibile a tutti.

Per la prima volta, il dispositivo entry-level della gamma integra un Hub per la Casa Intelligente che supporta Zigbee e Matter, anche con protocollo Thread, permettendo ad Alexa di connettersi a tutti i dispositivi presenti nella casa. C’è poi un sistema Wi-Fi eero integrato che amplia la copertura della rete Wi-Fi esistente.

Il nuovo Echo Dot ruota attorno al chip proprietario AZ3 che integra un nuovo acceleratore IA progettato per l’elaborazione on-device: questo migliora il rilevamento delle conversazioni e il filtraggio del rumore di fondo. C’è poi l’aggiunta di un quarto microfono per far sì che Alexa possa sentire ancora meglio l’utente.

Anche nella nuova generazione, Echo Dot rimane un dispositivo compatto ma che offre un suono di alta qualità: abbiamo un driver a gamma completa integrato nella scocca, con bassi più potenti del 50% rispetto al modello di precedente generazione. Il tessuto (lavorato a maglia 3D) che riveste la sfera lascia passare il suono.

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Amazon Kids Echo Dot: il primo pensato per i bambini

Amazon ha deciso di portare in Italia anche Amazon Kids Echo Dot, un dispositivo della gamma Amazon Echo pensato per i più piccoli, che integra tutte le potenzialità del nuovo Echo Dot ma in un design più simpatico e giocoso.

Con l’acquisto del dispositivo è incluso un anno del servizio Kids+ per accedere senza limiti ad audiolibri Audible, stazioni radio e musica senza pubblicità. I genitori possono configurare un profilo bambino per consentire ad essi di porre domande ad Alexa e ricevere risposte appropriate all’età.

Ci sono poi una serie di funzioni create appositamente per i bambini: abbiamo Storie con Alexa (trasforma personaggi e trame proposte in storie narrate) e Spazio nanna (trasforma i dispositivi in un sistema completo che accompagna nella routine della buonanotte).

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Amazon Echo Studio guadagna una telecamera per la casa

La gamma si amplia ulteriormente per far spazio ad Amazon Echo Studio con telecamera per la casa, sostanzialmente una variante del modello presentato lo scorso anno che guadagna una videocamera integrata e nuove funzionalità intelligenti.

La videocamera abilita la nuova funzione Volume adattivo (ottimizza la riproduzione audio mentre l’utente si sposta nella stanza), mentre Alexa+ può vedere e comprendere ciò che si trova davanti alla videocamera per offrire aiuto in tempo reale (ad esempio spiegare le regole di un gioco da tavolo se vede la scatola).

Echo Studio con telecamera per la casa permette inoltre agli utenti di controllare la propria abitazione da qualsiasi luogo: la funzione Live View dell’app Alexa offre la possibilità di guardare in tempo reale cosa succede in casa.

In futuro, Amazon metterà a disposizione degli utenti le videochiamate sul grande schermo: per farlo, permetterà di abbinare un Echo Studio con telecamera per la casa a un dispositivo Fire TV.

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Amazon Echo Show 16: il più versatile e potente di sempre

Chiudiamo con Amazon Echo Show 16, nuova aggiunta alla gamma di smart display del colosso dell’e-commerce che si collocherà a metà strada tra Echo Show 15 e Echo Show 21 e che rappresenterà il dispositivo più avanzato, versatile e prestazionale di sempre.

Display da 16 pollici ad alta definizione, corpo più sottile del 40%, migliore videocamera mai realizzata per un Echo Show (con ampio angolo di visione, inquadratura automatica e visione notturna), esperienza utente che ruota attorno a Fire TV.

La funzione Screen Stules serve per trasformare Echo Show 16 in ciò che serve di più in casa: agenda a schermo intero (con calendari identificati da uno schema a colori), attività domestiche e pianificazione dei pasti, cornice digitale o pannello di controllo della smart home.

Disponibilità e prezzi dei nuovi dispositivi della gamma Echo

Al netto di Echo Show 16, il cui prezzo e la disponibilità effettiva verranno comunicati in un secondo momento, i nuovi dispositivi Amazon Echo sono tutti già acquistabili in Italia nelle seguenti colorazioni e ai seguenti prezzi: