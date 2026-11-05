Si continuano a susseguire in Rete le indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe in programma il lancio di una nuova versione di HomeView caratterizzata da un display più ampio e da una particolare componente robotica.

Il dispositivo in questione, che secondo le voci più insistenti sul mercato potrebbe arrivare con il nome di HomeView Ultra oppure HomeView Max, è stato il protagonista in queste ore di una nuova anticipazione.

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Le ultime voci sul nuovo Apple HomeView più grande

Stando a quanto è stato riportato da The Information, il colosso di Cupertino starebbe lavorando su un prototipo dotato di un display da 9 pollici su un braccio girevole e con un design che ricorda quello del vecchio Apple iMac G4 (o anche la mascotte a forma di lampada della Pixar).

Pare che l’attuale progetto di questo “robot” preveda l’utilizzo di una telecamera e di vari sensori per consentire al device di essere pienamente consapevole dell’ambiente circostante, così da poter agire in modo autonomo, permettendogli ad esempio di accendere le luci nel momento in cui qualcuno entra in una stanza o persino di dire a un gatto di scendere da un tavolo.

Inoltre, il dispositivo pensato da Apple dovrebbe essere abbastanza smart da riuscire ad evitare di urtare accidentalmente gli oggetti intorno a sé.

Sempre secondo il rapporto, la parte hardware del dispositivo sarebbe stata finalizzata in gran parte due anni fa ma pare che ci siano stati dei disaccordi interni in Apple, in particolare per quanto riguarda le funzionalità software da implementare sul modello di prima generazione o da introdurre in una seconda generazione.

Nei programmi di Apple il nuovo HomeView più grande dovrebbe essere lanciato nel 2027 negli Stati Uniti a circa 1.000 dollari anche se potrebbe non essere pronto prima del 2028.