Manca poco più di una settimana all’inizio della Settimana del Black Friday di Amazon che, come vi abbiamo raccontato ieri, partirà alle 00:00 di giovedì 19 novembre e andrà avanti fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre, con il Black Friday vero e proprio venerdì 27 e il Cyber Monday a chiudere la campagna. Ma le offerte, come spesso accade, non aspettano la mezzanotte: tra i marchi che hanno già giocato d’anticipo ci sono DREAME ed ECOVACS, e sulla pagina dell’evento compaiono già le prime promozioni anticipate.

Nell’attesa abbiamo raccolto i prodotti che oggi stanno andando più forte su Amazon.it: robot aspirapolvere, smartphone, audio, cura della persona e molto altro, per cominciare a farsi un’idea di cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Qui sotto trovate la selezione, con qualche parola su ciascun articolo e il link diretto alla scheda.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Tecnologia e smart home

Elettrodomestici e cura della persona

Bellezza e benessere

Casa e dispensa

ACE Gentile Candeggina Delicata Igienizzante : la candeggina delicata nel formato convenienza da 2 confezioni da 3,1 litri.

: la candeggina delicata nel formato convenienza da 2 confezioni da 3,1 litri. ACE Detersivo Igienizzante Classico : 152 lavaggi per fare scorta.

: 152 lavaggi per fare scorta. Red Bull Energy Drink: la confezione da 24 lattine da 250 ml.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Questi sono i prodotti che oggi vanno per la maggiore, ma i prezzi su Amazon cambiano di continuo e le offerte, soprattutto quelle a tempo, possono esaurirsi in poche ore: conviene sempre controllare la scheda prima di acquistare. Con l’arrivo della Settimana del Black Friday il numero di promozioni crescerà molto: Amazon parla di oltre un milione di offerte, con sconti fino al 30% in moltissime categorie, e noi continueremo a segnalarvi le più interessanti, anche con le nostre guide per categoria.

Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.