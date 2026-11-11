Manca poco più di una settimana all’inizio della Settimana del Black Friday di Amazon che, come vi abbiamo raccontato ieri, partirà alle 00:00 di giovedì 19 novembre e andrà avanti fino alle 23:59 di lunedì 30 novembre, con il Black Friday vero e proprio venerdì 27 e il Cyber Monday a chiudere la campagna. Ma le offerte, come spesso accade, non aspettano la mezzanotte: tra i marchi che hanno già giocato d’anticipo ci sono DREAME ed ECOVACS, e sulla pagina dell’evento compaiono già le prime promozioni anticipate.
Nell’attesa abbiamo raccolto i prodotti che oggi stanno andando più forte su Amazon.it: robot aspirapolvere, smartphone, audio, cura della persona e molto altro, per cominciare a farsi un’idea di cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Qui sotto trovate la selezione, con qualche parola su ciascun articolo e il link diretto alla scheda.
Segui TuttoTech.net su Google Discover
Tecnologia e smart home
- Roborock Saros 20 Flow: il robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta con rullo lavapavimenti e 36.000 Pa di aspirazione, che abbiamo provato nella nostra recensione.
- Dreame X60 Pro Ultra: 42.000 Pa di aspirazione e due bracci allungabili che arrivano fin sui battiscopa, come racconta la nostra recensione.
- Google Pixel 11: lo smartphone di Google nella versione da 256 GB, colore Nero Ossidiana.
- Hisense AX5140Q: una soundbar 5.1.4 con Dolby Atmos, per portare il cinema in salotto.
- Fujifilm Instax Link Wide: la stampante istantanea per smartphone in formato wide, nella colorazione Mocha Grey.
- INIU Power Bank: 20.000 mAh di capacità con ricarica rapida fino a 45W.
Elettrodomestici e cura della persona
- LG Asciugatrice AI Dry: 9 kg di capacità, classe energetica B e sistema AI Dry.
- Oral-B iO 2: lo spazzolino elettrico della linea iO, in confezione con testina e custodia.
- Dyson Airwrap i.d.: il multi-styler nell’edizione di Natale 2026, colore Plum Copper.
- Braun Silk·Expert Pro 5 PL5152: l’epilatore a luce pulsata della linea Silk·Expert Pro.
Bellezza e benessere
- L’Oréal Paris Panorama Volume Million Lashes: il mascara nella tonalità nero.
- Maybelline Cancella Età: il correttore multi-uso, tonalità 01 Light.
- Prep Crema Deodorante Antitraspirante: nel formato da 35 ml.
- SHEKO Collagene Idrolizzato in Polvere: l’integratore in polvere, confezione da 450 g.
Casa e dispensa
- ACE Gentile Candeggina Delicata Igienizzante: la candeggina delicata nel formato convenienza da 2 confezioni da 3,1 litri.
- ACE Detersivo Igienizzante Classico: 152 lavaggi per fare scorta.
- Red Bull Energy Drink: la confezione da 24 lattine da 250 ml.
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
Questi sono i prodotti che oggi vanno per la maggiore, ma i prezzi su Amazon cambiano di continuo e le offerte, soprattutto quelle a tempo, possono esaurirsi in poche ore: conviene sempre controllare la scheda prima di acquistare. Con l’arrivo della Settimana del Black Friday il numero di promozioni crescerà molto: Amazon parla di oltre un milione di offerte, con sconti fino al 30% in moltissime categorie, e noi continueremo a segnalarvi le più interessanti, anche con le nostre guide per categoria.
Se volete risparmiare sulla tecnologia, seguiteci sul canale Telegram Prezzi.Tech (o su WhatsApp) per essere avvisati delle offerte Tech più interessanti.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Ufficiali le date del Black Friday Amazon 2026: oltre un milione di prodotti scontati
- 📚 Approfitta ora e studia (o gioca) meglio: i migliori notebook MSI in offerta per il Back To School 2026
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo