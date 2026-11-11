Xiaomi si prepara a portare le sue auto fuori dalla Cina: arriveranno in Europa nella seconda metà del 2027, con la Germania come primo mercato. Il piano è confermato, ma su prezzi, gamma e Paesi di lancio il marchio non ha ancora sciolto i nodi.

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Il debutto europeo parte dalla Germania

Il calendario non è più un’indiscrezione. Il presidente Lu Weibing lo aveva delineato all’Investor Day di aprile 2026, e ora il progetto comincia a prendere forma concreta: la Germania sarà il primo mercato fuori dalla Cina, poi l’espansione proseguirà passo dopo passo verso altri mercati importanti del continente, come Francia e Italia.

All’IFA di Berlino Xiaomi ha firmato intese preliminari con otto gruppi di concessionari tedeschi: Emil Frey Germany, Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility, Fett & Wirtz, Penske-Jacobs Innovation e SPT Avior. Sono memorandum d’intesa e non contratti già chiusi, ma indicano la direzione: vendita e assistenza affidate a partner locali, una scelta che si allontana dal modello di vendita diretta di Tesla.

L’operazione è sostenuta anche dal polo di ricerca e sviluppo di Monaco, mentre il sito globale e i canali social internazionali risultano già attivi. Restano però diverse incognite: prezzi, Paesi di debutto e gamma europea non sono stati comunicati. I candidati più credibili sono la berlina SU7, il SUV YU7 e il grande SUV a sette posti SkyNomad, tutti già visibili sul portale internazionale.

Dopo l’Europa tocca ai mercati con guida a destra

Chiusa la prima fase europea, Xiaomi punterà sui Paesi con guida a destra nella prima metà del 2028. Per preparare il terreno ha aperto a Sydney due posizioni: un incarico di Senior Legal Counsel per il business automotive australiano e un Product Manager per i finanziamenti rateali nell’area Asia-Pacifico.

L’ingresso nelle concessionarie australiane è atteso nel 2028, ma su modelli, prezzi e rete di distribuzione non è stato reso noto nulla. Oltre all’Australia, i mercati papabili sono Regno Unito, Giappone e Nuova Zelanda, tutti firmatari dell’accordo ONU del 1958 sull’omologazione. In Giappone la SU7 Ultra è già stata presentata a Tokyo e la dirigenza locale ha ipotizzato vendite attraverso canali commerciali, in vista delle versioni con guida a destra.

Gli Stati Uniti, invece, restano fuori dai piani di espansione: tra gli ostacoli figurano gli alti dazi all’importazione e le barriere normative.

Modelli, numeri e capacità produttiva

Tra i modelli in arrivo c’è lo SkyNomad, SUV a sette posti ad autonomia estesa (EREV): lanciato in Cina il 7 settembre, ha superato i 70.000 ordini in 30 giorni. A ottobre Xiaomi ha consegnato 50.168 auto, e i modelli ad autonomia estesa hanno superato la metà delle consegne.

Quanto alle prestazioni, la gamma SU7 copre una potenza da 299 a 673 hp (circa 303-682 CV), con la versione Max a trazione integrale. La SU7 Ultra ha ottenuto sul Nürburgring Nordschleife un tempo ufficiale di 7:04,957, il migliore mai registrato da una berlina elettrica di fascia alta.

Sui prezzi l’Europa resta un rebus, perché per il continente non sono stati comunicati valori. Per il mercato cinese, la YU7 parte da circa 55.000 dollari australiani, mentre la versione di punta YU7 Max arriva a circa 71.650. Il piano di esportazione, del resto, non comincia dalle vetture economiche: al contrario di marchi come MG, BYD e Chery, Xiaomi parte dalla fascia medio-alta.

Sul fronte produttivo, la seconda fase dell’impianto di Pechino farà salire la capacità teorica a 300.000 veicoli all’anno, senza indicare quanta parte sia riservata alle esportazioni.