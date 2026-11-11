Il Pebble Round 2 continua a farsi attendere. La produzione è stata confermata a fine settembre e Core Devices punta a consegnare tutti i preordini entro la fine dell’anno, ma gli esemplari arrivati finora ai clienti si contano sulle dita di una mano e i canali ufficiali dell’azienda sono rimasti muti per quasi sei settimane.

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Una produzione a rilento e il nodo della cassa

Secondo quanto riferito dall’azienda, il collo di bottiglia è la cassa in acciaio inox: in alcuni lotti di campioni appena il 15% dei pezzi ha passato i controlli di qualità. A fine settembre Core Devices aveva comunicato di aver assemblato i primi 200 orologi e di aver cominciato a diramare gli inviti a confermare gli ordini. Il piano dettagliato, presentato il 30 settembre, prevedeva l’avvio della produzione di tutto il resto a inizio novembre e le prime spedizioni da fine mese. Stando al calendario diffuso, l’ultimo gruppo di ordini partirà comunque non prima della fine di novembre, con l’avvertenza che le tempistiche potrebbero slittare ancora e che i difetti delle casse potrebbero ripresentarsi nei lotti successivi.

Il confronto con il passato non è incoraggiante: il Pebble Time 2 era stato stimato per dicembre, ha iniziato a spedire ad aprile e ha chiuso le consegne a luglio. A fine ottobre il fondatore di Pebble, Eric Migicovsky, aveva mostrato sui social alcune scatole dichiarate pronte per la partenza e le aveva accompagnate con un messaggio breve:

next batch of Round 2’s out the factory door – ramping up slowly but surely!

Chi ha ricevuto l’orologio

Le consegne effettive restano limitate a chi aveva ordinato l’orologio prima del suo annuncio di gennaio. Il meccanismo è presto spiegato: i preordini del Pebble Time 2 potevano essere convertiti in ordini del Round 2 mantenendo la data originale, e quindi la posizione originaria in coda. Nella community di appassionati solo una manciata di utenti è riuscita a pubblicare foto e video del dispositivo appena scartato.

Quando abbiamo chiesto cifre più precise sullo stato della produzione, la risposta è stata stringata: il piano resta quello di spedire ogni preordine entro dicembre. Del resto, lo slittamento è un caso isolato nella storia recente dell’azienda, che negli scorsi mesi ha dovuto fare i conti anche con schermi crepati e pulsanti difettosi sul Time 2.

Display, software e prezzo

Il Round 2 resta un prodotto fuori dal coro: monta un pannello MiP a basso consumo in una cassa spessa appena 8,1 millimetri, rinuncia del tutto al sensore di frequenza cardiaca e si affida a un sistema operativo open source con una scelta enorme di app e quadranti. Lato salute si ferma a un monitoraggio di base di passi e sonno, senza ambizioni da orologio sportivo. Nel frattempo PebbleOS ha guadagnato i plugin flessibili per app e quadranti, l’accesso al microfono per le applicazioni di terze parti e un supporto al touchscreen migliorato. Dai primi scatti condivisi dagli utenti emerge che lo schermo del Round 2 offre un contrasto leggermente superiore e colori più vivaci rispetto a quello del Time 2, anche se sul modello tondo la targa della retroilluminazione non si può regolare come sul rettangolare. L’autonomia media dichiarata è di otto giorni per ricarica con il software attuale.

Il listino è di 199 dollari, pagati direttamente a Pebble. Per l’Italia non esiste un prezzo ufficiale in euro: le conversioni al cambio indicate da chi segue il mercato oscillano tra circa 170 e 190 euro, cifre alle quali vanno comunque aggiunti spedizione, IVA e dazi doganali.