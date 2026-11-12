Il Black Friday si avvicina e MSI ha già iniziato a muoversi con una nuova iniziativa dedicata a chi sta pensando di acquistare un notebook. Il produttore ha infatti lanciato una campagna promozionale che coinvolge diverse famiglie della propria gamma, dai portatili gaming di fascia alta ai modelli pensati per la produttività e il lavoro in mobilità, senza dimenticare le console portatili Claw.

L’iniziativa combina sconti sui prezzi di listino e bundle celebrativi per il 40° anniversario dell’azienda, con accessori in omaggio differenti in base alla categoria e al prodotto acquistato. MSI parla di sconti fino al 20%, ma le offerte effettivamente disponibili possono variare da un rivenditore all’altro; la campagna è già attiva e rappresenta, di fatto, un primo appuntamento con le promozioni del Black Friday 2026.

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Le offerte MSI coinvolgono notebook gaming, produttività e console Claw

La selezione comprende innanzitutto alcune delle famiglie più rappresentative della gamma gaming MSI. Titan, Raider e Stealth si rivolgono a chi cerca prestazioni elevate, anche per applicazioni particolarmente impegnative oltre che per il gioco, mentre le serie Crosshair e Cyborg propongono configurazioni differenti per caratteristiche e fascia di prezzo.

Tra i modelli più interessanti troviamo il Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, una configurazione di fascia enthusiast con Intel Core Ultra 9 285HX, GeForce RTX 5090 Laptop, display Mini LED da 18 pollici con risoluzione UHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 96 GB di memoria DDR5 e due SSD da 2 TB. Il prezzo passa da 7.299 a 6.499 euro.

Scendendo di categoria, il Raider 16 HX con Core Ultra 9 275HX e GeForce RTX 5080 Laptop viene proposto a 3.099 euro anziché 3.499 euro. La configurazione comprende un display QHD+ da 16 pollici a 240 Hz, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB; il Raider A16 HX, equipaggiato con Ryzen 9 8940HX e GeForce RTX 5070 Ti, scende invece da 2.799 a 2.599 euro.

Anche la famiglia Stealth è coinvolta nell’iniziativa, lo Stealth 16 AI+ con Intel Core Ultra 9 386H e GeForce RTX 5070 Ti, display QHD+ a 240 Hz, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB viene proposto a 3.099 euro, contro i precedenti 3.299 euro.

Non mancano i modelli Vector, indirizzati anche a chi utilizza applicazioni professionali e strumenti per la creazione di contenuti. Il Vector 18 HX AI con Core Ultra 9 275HX e GeForce RTX 5090 Laptop passa da 4.899 a 4.299 euro, mentre il Vector 16 HX AI, con GeForce RTX 5080 Laptop, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, viene proposto a 3.099 euro anziché 3.199 euro.

Offerte notebook da gaming MSI fascia alta/enthusiast

Crosshair e Cyborg: le proposte più accessibili della promozione

Le offerte raggiungono anche le famiglie Crosshair e Cyborg, con soluzioni che permettono di contenere maggiormente la spesa senza rinunciare a una GPU dedicata. Tra i modelli segnalati da MSI troviamo il Crosshair 16 HX, con Intel Core i7-14650HX e GeForce RTX 5060, proposto a 2.049 euro invece di 2.299 euro.

Il Crosshair 16 Max HX, equipaggiato con Core Ultra 7 255HX e GeForce RTX 5070, scende invece a 1.799 euro dai precedenti 2.099 euro. Da segnalare anche il Crosshair A16 HX MLG Edition, con Ryzen 9 8940HX e GeForce RTX 5060, che passa da 1.899 a 1.699 euro; mentre per chi preferisce uno schermo più grande, il Katana 17 HX con Core i7-14650HX e GeForce RTX 5070 viene proposto a 1.699 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo precedente di 1.899 euro.

La serie Cyborg comprende invece diverse configurazioni da 15,6 pollici. Il Cyborg 15 Max con Core Ultra 7 240H e GeForce RTX 5070 passa da 2.099 a 1.899 euro, mentre la versione con Core i5-13420H e GeForce RTX 5050 scende da 1.699 a 1.399 euro. Ancora più contenuto il prezzo del Cyborg 15 B13WFKG, con Core i7-13620H e GeForce RTX 5060, disponibile a 1.249 euro anziché 1.649 euro. Chiude la selezione il Cyborg 15 C13WEO, con Core Ultra 7 240H e GeForce RTX 5050, proposto a 1.199 euro rispetto ai precedenti 1.499 euro.

Sul fronte delle famiglie business e produttività, MSI segnala inoltre le serie Modern e Prestige, con prezzi di partenza rispettivamente da 999 e 1.599 euro. La prima punta su notebook versatili per studio e attività quotidiane, mentre la seconda si rivolge a professionisti e creatori di contenuti che cercano prestazioni e mobilità. La promozione coinvolge anche la serie Vector, con prezzi a partire da 3.099 euro.

A questa pagina trovate l’elenco completo di tutti i modelli, a seguire invece qualche link diretto per i modelli più interessanti.

Offerte notebook da gaming MSI fascia media e medio/bassa

Offerte notebook lavoro e produttività MSI

I bundle per il 40° anniversario MSI aggiungono accessori in omaggio

A rendere più articolata l’iniziativa sono i bundle dedicati al 40° anniversario di MSI. Gli accessori inclusi cambiano in base alla famiglia di prodotto e, secondo le condizioni pubblicate dall’azienda, vengono forniti direttamente dai rivenditori e dagli e-commerce aderenti.

Per i modelli gaming delle serie Titan, Raider e Stealth è previsto il MAX Pack, che comprende:

Zaino MSI MAX Gaming

Headset H901 GC

Mouse gaming M18

Mousepad RGB per il 40° anniversario MSI

Il pacchetto Essential Pack, associato alle serie Crosshair e al Cyborg 15 Max, include invece uno zaino MSI Venture e un mouse gaming M99. Per i notebook Prestige è previsto un bundle con docking station USB-C Gen 2, mentre il Premium Pack dedicato alla serie Modern comprende un mouse Bluetooth M98 e una custodia MSI.

Per maggiori dettagli comunque potete consultare la pagina MSI dedicata e le sezioni dedicate a modalità e condizioni.

Infine, chi acquisterà uno degli handheld MSI Claw inclusi nella promozione potrà ricevere il Claw Pack, composto da una custodia da viaggio e da un laccetto. La campagna contempla infatti anche alcuni modelli della famiglia Claw, tra cui Claw 8 EX AI+, Claw 8 AI+ A2VM e Claw 7 AI+ A2VM.

Offerte MSI Claw

Segnaliamo che non tutti i notebook MSI danno automaticamente diritto agli stessi accessori; i modelli ammessi e i bundle associati sono indicati nei termini dell’iniziativa e possono variare in base al mercato e al rivenditore.

Quando termina la promozione MSI per il Black Friday 2026

Come anticiapto sopra, la campagna MSI è già attiva e, stando ai termini e alle condizioni pubblicati sul sito ufficiale, è valida dall’ 1 al 30 novembre 2026, fino a esaurimento delle scorte. L’acquisto deve essere effettuato presso uno dei rivenditori o degli e-commerce aderenti e i bundle vengono assegnati in base alla disponibilità degli articoli promozionali.

I prezzi riportati nella pagina della campagna possono inoltre essere modificati senza preavviso. Per questo motivo, prima di procedere all’acquisto è opportuno verificare il prezzo effettivo e la presenza degli accessori in omaggio direttamente presso il negozio scelto.