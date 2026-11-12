Un 75 pollici sotto i 500€ è il tipo di notizia che fa drizzare le antenne a chiunque stia cercando di trasformare il salotto in una sala cinema senza svuotare il portafoglio. Samsung porta la sua gamma Crystal UHD 2026 con le nuove funzionalità Vision AI a un prezzo che fino a poche settimane fa sembrava impensabile per un pannello di queste dimensioni. Il prezzo è sceso in modo drastico rispetto ai mesi scorsi, raggiungendo quello che sembra essere davvero il minimo storico per questo modello. Vediamo come Samsung UE75U7000HUXZT riesce a offrire tanto schermo e tante funzionalità a una cifra così aggressiva.

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Samsung UE75U7000HUXZT: 75″ di crystal 4K con cervello artificiale

Il modello 2026 della serie U7000H eredita dal precedente U7000F la struttura hardware ma aggiunge un ingrediente nuovo: le funzionalità Vision AI, con un companion basato su intelligenza artificiale capace di rispondere a domande direttamente sullo schermo e un sistema di upscaling potenziato che migliora ulteriormente la resa delle sorgenti a bassa risoluzione.

Il pannello LED da 75 pollici offre risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), gestito dal processore Crystal 4K che si occupa di upscaling, Mega Contrast, Micro Dimming UHD e Contrast Enhancer. Il supporto HDR10+ e la tecnologia colore PurColor garantiscono una resa cromatica superiore alla media per questa fascia di prezzo, mentre il Motion Xcelerator aiuta nella gestione delle scene d’azione nonostante il pannello nativo resti a 50 Hz (compensato dalla tecnologia DLG fino a 120 Hz percepiti).

Sul fronte audio troviamo:

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

(OTS Lite) Compatibilità Samsung Q-Symphony

Uscita audio 20W RMS con speaker a 2 canali

con speaker a 2 canali Dynamic Sound Pack e Adaptive Sound

Per il gaming, nonostante non sia un modello premium dedicato, integra VRR, ALLM, Gaming Hub e HGiG, rendendolo adatto a un uso casual senza rinunce eccessive. Il sistema operativo Tizen gira con Bixby integrato e compatibilità Alexa/Google Assistant, con 7 anni di aggiornamenti software garantiti da Samsung, un dettaglio che allunga sensibilmente la vita utile del dispositivo rispetto alla concorrenza.

Connettività con 3 porte HDMI (tutte fino a 4K 60Hz) e 1 USB-A, oltre a Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet. Design in finitura metallo con supporto VESA 400x300mm, per chi preferisse montarlo a parete.

Offerta lampo: -44% e minimo storico su amazon

Il prezzo di listino ufficiale Samsung per questo modello è di 899€, ma su Amazon è ora disponibile a 499€, con uno sconto del 44% che si traduce in un risparmio secco di 400 euro. Considerando che altri retailer italiani come MediaWorld e Unieuro propongono il modello a cifre comprese tra 679€ e 779€, questa offerta rappresenta davvero il prezzo più conveniente attualmente rintracciabile per un 75 pollici Crystal UHD con funzionalità Vision AI. La disponibilità è legata alle scorte Amazon, quindi conviene muoversi rapidamente prima che l’offerta scada o le unità finiscano.

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