Garmin ha appena chiuso un trimestre da record, ma nella conference call con gli analisti che ha accompagnato la pubblicazione dei conti è emerso un dettaglio che chi aspetta il prossimo smartwatch del marchio farà bene a tenere a mente e a cui, purtroppo, in quanto consumatori, ci stiamo abituando.

L’amministratore delegato Cliff Pemble ha infatti ammesso che un aumento dei prezzi è tra le opzioni sul tavolo per far fronte alla crescita dei costi dei componenti attesa per il 2027, mentre sul fronte dei servizi l’abbonamento Connect+ sta andando meglio del previsto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Il caro memorie arriva anche negli smartwatch Garmin

A detta dell’azienda, il costo delle memorie è cresciuto in modo significativo rispetto allo scorso anno a causa della forte domanda e di un’offerta limitata, la stessa dinamica che da mesi sta pesando sul mercato degli smartphone e che, come vi avevamo raccontato ad agosto, ha portato IDC a prevedere un calo delle spedizioni di smartphone del 16,7% per il 2026. Fino a oggi Garmin è riuscita a proteggersi grazie alle scorte acquistate quando i prezzi erano più bassi, ma questo margine di sicurezza si sta esaurendo.

L’impatto sul terzo trimestre è stato contenuto, ma l’azienda si aspetta che diventi più evidente già nel quarto trimestre e che prosegua per tutto il 2027. Proprio per questo, l’azienda prevede che il prossimo anno i margini lordi tornino verso i livelli storici, dopo il 63,3% registrato negli ultimi tre mesi, un valore che, per inciso, era stato gonfiato anche da circa 33 milioni di dollari di rimborsi su dazi pagati in precedenza.

Aumenti di prezzo possibili, ma non ancora decisi

Durante la sessione di domande e risposte, a Pemble è stato chiesto se Garmin potesse sfruttare il proprio potere di prezzo per compensare l’aumento dei costi, e la risposta è stata che i prezzi sono uno degli strumenti a disposizione, ma che l’azienda valuterà diverse strade per proteggere i margini invece di affidarsi soltanto ai rincari.

Badate bene che non si tratta di una conferma, dal momento che Garmin non ha annunciato alcun aumento, non ha indicato quali prodotti potrebbero essere coinvolti né ha fornito una tempistica. La possibilità, però, è ormai messa nero su bianco, e l’azienda ha anche sottolineato come molti dei suoi prodotti più recenti siano dispositivi di fascia alta con margini più elevati, il che le lascia più spazio per intervenire sui listini se i costi dovessero restare alti. Considerando quanto costa già un Fenix 9, il 2027 potrebbe insomma non essere l’anno migliore per chi pensa a un nuovo smartwatch Garmin.

Non sarebbe del resto un caso isolato, perché il caro memorie ha già spinto diversi produttori a rivedere prezzi e strategie, a partire da Samsung, che a febbraio aveva ammesso il peso della crisi sui prezzi dei Galaxy S26.

Connect+ va meglio del previsto

Sul fronte dei servizi, invece, le notizie per Garmin sono decisamente positive visto che Connect+, l’abbonamento lanciato a marzo 2025 e proposto in Italia a 8,99 euro al mese o 89,99 euro all’anno, sta crescendo più velocemente del previsto, e sembra che i rinnovi al termine dei periodi di prova gratuita sono stati molto buoni.

Tra i dispositivi che stanno spingendo gli abbonamenti, l’azienda ha citato anche la CIRQA Smart Band, la fascia senza schermo lanciata a luglio, dato che una parte dei suoi possessori sottoscrive Connect+ per sbloccare funzioni aggiuntive. Garmin continua comunque a descrivere l’abbonamento come facoltativo e non indispensabile, con le funzioni principali dei dispositivi che restano gratuite, mentre alcuni extra, come il monitoraggio dell’alimentazione introdotto a inizio anno, sono riservati agli abbonati.

L’azienda ha anche confermato di avere una roadmap di lungo periodo per ampliare Connect+, il che lascia intendere che le funzioni a pagamento siano destinate ad aumentare, pur continuando a lasciare fuori dall’abbonamento le caratteristiche fondamentali di smartwatch e fitness tracker. Resta da capire se e quando i rincari si concretizzeranno, ma i lanci dei prossimi mesi diranno molto sulle scelte di Garmin.