I robot umanoidi lasciano i laboratori e cercano di entrare nelle case. Tau Robotics, startup californiana, ha aperto le prenotazioni per un servizio di pulizie domestiche ricorrenti svolto da macchine dalle sembianze umane. Per ora si prenota soltanto su invito, a San Francisco, e ogni intervento può durare fino a tre ore.
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Un operatore umano dietro le quinte
Tau ha costruito il servizio sulla Unitree G1, adattata alle faccende di casa. Le macchine aspirano, lavano i pavimenti e passano le superfici; se una persona dà loro una mano, riescono anche a rifare i letti, pulire i sanitari e caricare la lavastoviglie. Autonome, però, non sono ancora: a muoverle in tempo reale sono operatori umani, che seguono la scena attraverso le telecamere montate sul robot, mentre l’intelligenza artificiale li assiste nelle operazioni.
Il servizio, stando alle informazioni disponibili, non prevede un costo per chi lo prenota, e dietro c’è un secondo obiettivo: raccogliere dati reali per addestrare i modelli che, in futuro, dovrebbero permettere ai robot di lavorare senza supervisione umana. In cambio l’azienda ottiene le immagini della vostra casa. Ogni intervento viene registrato per intero e non è possibile disattivare le telecamere. I filmati, che possono contenere anche volti non oscurati, restano archiviati a tempo indeterminato e finiscono nell’addestramento dei modelli.
Otto robot, in attesa di crescere
Oggi la flotta di Tau conta otto robot umanoidi, che hanno accumulato circa 160 ore di lavoro su quasi 100 pulizie. L’azienda vuole aumentare il numero di interventi e, nei prossimi anni, portare il servizio anche fuori da San Francisco.
You can now book our humanoid cleaners on a recurring subscription, for up to 3 hours per cleaning at https://t.co/Brl42KyISx.
Video is first take, uncut, shown at 4× speed. See the reply for detailed footage at 1× speed. pic.twitter.com/GxS75sF9A8
— Alexander Koch (@alexkoch_ai) October 29, 2026
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