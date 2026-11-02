Tramite l’app Zepp, Zepp Health ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per uno degli smartwatch più recenti a marchio Amazfit della gamma Balance: parliamo di Amazfit Balance 3 (annunciato all’inizio del mese di giugno).

Il nuovo aggiornamento software porta sullo smartwatch un paio di novità e tante ottimizzazioni che migliorano l’esperienza utente durante la navigazione, durante alcuni tipi di allenamenti e non solo. Andiamo a scoprire tutte le novità.

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Amazfit Balance 3 si aggiorna: scopriamo le novità

Amazfit Balance 3 è ormai disponibile sul mercato da più di quattro mesi e, sin dal rilascio, ha ricevuto svariati aggiornamenti. Nelle ultime ore, Zepp Health ha rilasciato un nuovo aggiornamento per questo smartwatch.

Dalla precedente versione 6.4.16.3 del software distribuita a inizio ottobre, utile perché ha aggiunto il supporto a più formati e sistemi di coordinate, un interruttore per regolare l’effetto sfocatura della schermata iniziale e svariate ottimizzazioni, passiamo alla nuova versione 6.5.15.7 del software.

Il nuovo aggiornamento si preoccupa di introdurre la possibilità di avviare la navigazione effettuando un tap su un punto di interesse e la registrazione degli “esercizi tecnici” per il nuoto in piscina.

Al netto di queste due novità, c’è spazio per un cospicuo numero di ottimizzazioni che investono un po’ tutta l’esperienza utente, tra algoritmi migliorati, visualizzazione delle mappe topografiche migliorata, processo di calibrazione di Helio Strap Pro semplificato e molto altro.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.5.15.7 per Amazfit Balance 3, attualmente in fase di distribuzione graduale (su scala globale) tramite un pacchetto OTA da quasi 19 MB.

Benvenuto nell’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit Balance 3. Dettagli: [Novità] Sulle mappe topografiche, ora è possibile avviare la navigazione toccando un POI (punto di interesse); è inoltre possibile visualizzare sulla mappa le posizioni salvate. Aggiunta la registrazione degli “esercizi tecnici” (drill) per il nuoto in piscina, che consente di contrassegnare manualmente l’inizio e la fine di esercizi specifici (non basati sullo stile standard) e di inserire la relativa distanza. [Ottimizzazioni] Migliorata la precisione della misurazione della frequenza cardiaca durante le attività di corsa. Ottimizzata la visualizzazione delle curve di livello e delle barre di scala sulle mappe topografiche. Semplificato il processo di calibrazione dell’Helio Strap Pro sull’orologio; ora è supportata la calibrazione automatica in background durante le modalità “Gara HYROX” e “Simulazione HYROX” (escluse le simulazioni personalizzate). Migliorata l’esperienza di monitoraggio quotidiano “LifeLoad”: aggiunto l’evento “Pasto tardivo”, introdotta la configurazione personalizzata per gli orari di “difficoltà ad addormentarsi” e implementato un sistema unificato di classificazione dello stato, con opzioni semplificate per rendere la registrazione quotidiana più intuitiva e immediata. Rinnovata l’interfaccia dei widget (schede di scelta rapida) con una migliore esperienza di modifica; aggiunti nuovi widget per attività e app, e aggiornato il widget dedicato alla musica. Le zone di frequenza cardiaca sono state rinominate in modo più intuitivo: “Zona 1-5”. Questa modifica si riflette nelle impostazioni dell’orologio, nelle schermate delle attività e nei grafici dei dati; i dati e le impostazioni relativi alla frequenza cardiaca già esistenti rimangono invariati. Aggiunta la possibilità di modificare i nomi delle attività di download delle mappe topografiche.

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Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato sfruttando l’app Zepp direttamente dallo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch (o il fitness tracker) a marchio Amazfit.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).