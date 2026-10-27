Stando ai rumor sempre più insistenti che circolano già dall’estate, Apple dovrebbe presentare ben sei iPhone nel corso del 2027: se nella parte finale dell’anno sono attesi i modelli più costosi (alla stregua di quanto avvenuto nel 2026), nella parte iniziale dell’anno sono attesi i tre modelli più “economici”, ovvero iPhone 18e, iPhone 18 e iPhone Air 2.

Oggi vogliamo occuparci del modello che si porrà alla base della gamma, ovvero iPhone 18e, perché un noto leaker ha recentemente diffuso quelle che sembrano essere le specifiche chiave del dispositivo che, spoiler, potrebbe non differire molto dal modello di precedente generazione.

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iPhone 18e protagonista di nuove indiscrezioni

Stando a quanto diffuso su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, l’atteso iPhone 18e di Apple non dovrebbe differire troppo dal predecessore diretto iPhone 17e (che a sua volta non differiva di molto da iPhone 16e).

Il prossimo modello entry-level della gamma iPhone dovrebbe mantenere il medesimo pannello LTPS OLED (che verrà poi definito Super Retina XDR dal colosso di Cupertino) da 6,12 pollici con refresh rate a 60 Hz presente sui modelli 2025 e 2026.

Di conseguenza, è ipotizzabile che anche iPhone 18e possa continuare a utilizzare il precedente design della serie iPhone, quello che prevede un notch nella parte frontale. A proposito di parte frontale, il leaker suggerisce che la fotocamera dovrebbe essere da 24 megapixel (e non da 12 megapixel come sui modelli 2025 e 2026).

Come di consueto, Apple doterà lo smartphone di un chip di ultima generazione: dopo l’A18 di iPhone 16e e l’A19 di iPhone 17e, con il modello 2027 avremo il chip A20, versione depotenziata di quello che troviamo sugli iPhone 18 Pro e su iPhone Duo, che sarà realizzato a 2 nm come la sua variante Pro.

Rumor di qualche mese fa suggerivano che lo smartphone, alla stregua di iPhone 18 “base”, avrebbe potuto vantare 9 GB di memoria RAM (per migliorare il supporto ad Apple Intelligence); difficile ipotizzare tagli di memoria differenti da 256 e 512 GB.

L’ultima informazione suggerita dal leaker riguarda la fotocamera posteriore: anche il modello 2027 dovrebbe offrire una singola fotocamera posteriore da 48 megapixel; non sappiamo però se il sensore sia lo stesso che abbiamo avuto sui due predecessori o, magari, possa essere lo stesso (e migliore) presente su iPhone 17.

Confronto specifiche chiave con gli iPhone 16e e 17e

# iPhone 16e iPhone 17e iPhone 18e Display OLED 6,1″

60 Hz OLED 6,1″

60 Hz OLED 6,12″

60 Hz SoC Apple A18 (3 nm) Apple A19 (3 nm) Apple A20 (2 nm) Memorie 8 GB (RAM)

128/256/512 GB 8 GB (RAM)

256/512 GB 9 GB (RAM)

256/512 GB Fotocamera

frontale 12 MP 12 MP 24 MP Fotocamera

posteriore 48 MP 48 MP 48 MP

Quando arriverà e quanto costerà iPhone 18e?

Svariate indiscrezioni puntano tutto sulla parte iniziale del 2027 come periodo per il lancio di iPhone 18e (ma anche iPhone 18 e iPhone Air 2). Difficile fare previsioni più precise, dato che il modello 2025 è stato lanciato nella seconda metà di febbraio mentre il modello 2026 è stato lanciato a inizio marzo.

In generale, le specifiche trapelate non sorprendono più di tanto e, anzi, testimoniano il fatto che Apple possa aver scelto saggiamente di non sovrapporre i tre modelli attesi all’inizio del 2027 sul fronte delle specifiche. Mancano ancora parecchi mesi al lancio, è vero, e potrebbero presto uscire nuove indiscrezioni che ci aiuteranno ad avere un quadro più completo.

Difficile, infine, ipotizzare che iPhone 18e possa avere un prezzo contenuto: con la situazione attuale, il listino prezzi potrebbe partire almeno da 879 euro per la versione con 256 GB di spazio di archiviazione, ovvero il nuovo prezzo di partenza varato dopo il lancio settembrino degli iPhone più recenti.