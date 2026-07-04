Nuove interessanti anticipazioni su iPhone 18 sono arrivate nelle scorse ore dal popolare analista Ming-Chi Kuo, che con un post si è soffermato in particolare sulla presunta dotazione di RAM.

A dire dell’analista, iPhone 18 e iPhone 18e dovrebbero poter contare su 9 GB di RAM (1,5 GB × 6), con un lieve miglioramento pertanto rispetto ai modelli della generazione precedente, lanciati con 8 GB di RAM (2 GB x 4).

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Un po’ di RAM in più per iPhone 18 e iPhone 18e

Secondo Ming-Chi Kuo, grazie all’aumento di 1 GB di RAM il colosso di Cupertino potrà garantire a coloro che decideranno di acquistare tali smartphone che le varie soluzioni di Apple Intelligence continuino a funzionare senza problemi.

Nonostante ciò, due nuove funzionalità di Apple Intelligence introdotte con iOS 27 non saranno disponibili su iPhone 18 e iPhone 18e (ossia la possibilità di personalizzare l’espressività e il ritmo della voce di Siri e un notevole miglioramento della precisione per la dettatura vocale).

Ricordiamo che iPhone 18 e iPhone 18e dovrebbero essere lanciati ufficialmente nella prima metà del 2027 con a bordo il processore Apple A20.

A settembre, invece, dovrebbero essere presentati ufficialmente iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra (o Fold), smartphone che dovrebbero poter contare su un processore Apple A20 Pro e 12 GB di RAM (1,5 GB × 8). Anche la seconda generazione di iPhone Air, infine, avrà probabilmente 12 GB di RAM.

I chip di RAM e di memoria NAND sono sempre più costosi e ciò ha portato il colosso di Cupertino ad aumentare i prezzi di tanti prodotti e, se per il momento i vari modelli di iPhone non hanno subito aumenti, secondo gli analisti con la prossima generazione la situazione potrebbe cambiare. Staremo a vedere.