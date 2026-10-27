A poco meno di cinque mesi di distanza dal deposito riservato della bozza, Anthropic ha presentato pubblicamente alla SEC statunitense il documento che avvia formalmente la sua quotazione in Borsa.

L’azienda che sviluppa i modelli Claude lo ha annunciato con un post sul proprio sito, e il prospetto offre per la prima volta uno sguardo dettagliato sui suoi conti, oltre a un elenco dei rischi legati all’intelligenza artificiale piuttosto insolito per un documento destinato agli investitori. Vediamo cosa contiene.

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Cosa sappiamo della quotazione di Anthropic

Il documento depositato è il Form S-1, che conferma la quotazione sul Nasdaq con il ticker ANT. Una versione preliminare era stata inviata alla SEC in forma riservata già a inizio giugno, mentre ora il prospetto diventa pubblico; a detta dell’azienda, il numero di azioni da collocare e il relativo prezzo non sono ancora stati stabiliti, ma l’operazione potrebbe valutare la società intorno ai 2.000 miliardi di dollari, con il debutto sul listino atteso per metà novembre.

Se le cifre verranno confermate, si tratterebbe di una delle quotazioni più grandi di sempre, in un anno che ha già visto lo sbarco in Borsa di SpaceX a giugno. Anthropic arriva inoltre al traguardo prima della principale rivale, dato che OpenAI ha messo in pausa i propri piani e il CEO Sam Altman, in un’intervista a Fortune, aveva definito sconsigliabile una quotazione nel corso di quest’anno.

I conti di Anthropic nel prospetto

Il passaggio più atteso del documento riguarda naturalmente i numeri. Questo quanto dichiarato dalla società:

Al 30 giugno 2026 avevamo raccolto capitali per un totale di 141,1 miliardi di dollari e disponevamo di liquidità e mezzi equivalenti per 112,4 miliardi di dollari e di investimenti a breve termine per 19,3 miliardi di dollari.

Il prospetto racconta anche la velocità della crescita, con ricavi in aumento del 1.368% su base annua nel trimestre chiuso il 30 giugno 2026, a fronte però di spese per calcolo e infrastrutture cresciute del 300% nello stesso periodo.

Per completare il quadro serve tornare alla bozza di giugno, che riportava per lo scorso anno una perdita operativa di 8 miliardi di dollari, segno di quanto l’addestramento e l’esecuzione dei modelli continuino a richiedere investimenti enormi.

I rischi dell’intelligenza artificiale secondo Anthropic

Va detto che Anthropic è anche una delle aziende del settore che più si sono spese per un rallentamento della corsa all’IA, tanto che il CEO Dario Amodei ha pubblicato un piano in tre punti per frenare quello che considera un ritmo di sviluppo preoccupante.

Questa posizione si ritrova anche nel prospetto, che dedica spazio a quattro categorie di rischio legate all’intelligenza artificiale, ovvero l’uso improprio, la perdita di controllo, l’abuso da parte di regimi autoritari e gli sconvolgimenti economici; il tema della sicurezza, del resto, è già sotto la lente delle autorità statunitensi, come dimostra l’indagine avviata dalla FTC sugli agenti IA di OpenAI e Anthropic.

Nel documento la società sostiene inoltre che un modello di frontiera molto avanzato, capace di superare le capacità cognitive dei migliori esperti umani, di usare tutte le interfacce a disposizione di una persona che lavora da remoto e di interagire con il mondo fisico attraverso strumenti di laboratorio e sistemi robotici, potrebbe “diventare ampiamente disponibile nel giro di pochi anni“.

Il prospetto si chiude con la presentazione della missione rivolta ai potenziali investitori, con un obiettivo senza troppa modestia: “aiutare l’umanità a tracciare una rotta sicura attraverso questa evoluzione tecnologica, aprire nuove frontiere della scoperta e inaugurare un’epoca di miracoli“.

Resta dunque da capire a quale prezzo verranno collocate le azioni e se la valutazione da 2.000 miliardi reggerà alla prova del mercato, ma la risposta arriverà con il debutto previsto per metà novembre.