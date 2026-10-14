Mancano ancora due giorni all’apertura dei preordini di iPhone Duo (e nove giorni alla sua commercializzazione) ma il primo iPhone pieghevole della storia, presentato lo scorso 9 settembre, continua a far parlare di sé per svariati motivi, ad esempio per l’aumento degli ordini del 30% raccontato da recenti rumor.

Sappiamo già che questo dispositivo sia destinato a debuttare sul mercato con iOS 27.1 (e sarà l’unico a godere di questa iterazione del sistema operativo) e nella giornata di ieri Apple ha rilasciato un aggiornamento software per il dispositivo che probabilmente verrà proposto come “day-one update” durante la sua configurazione. Scopriamo tutti i dettagli.

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iPhone Duo ha ricevuto il primo aggiornamento

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi seguendo il ciclo di sviluppo verso iOS 27.2 (siamo da poche ore arrivati alla Beta 4), Apple ha deciso di saltare direttamente alle versioni 27.2 per “lasciare” iOS 27.1 ad uso esclusivo di iPhone Duo ed evitare che potesse trapelare del codice (sostanzialmente facendo in modo che il suo sviluppo procedesse solo “internamente”).

Nella serata di ieri, nonostante questo dispositivo non sarà sul mercato prima del 23 ottobre, il colosso di Cupertino ha rilasciato il primo aggiornamento software per il nuovo iPhone pieghevole: la build 27A94425 si configurerà come “day-one update” che verrà mostrato agli utenti durante la configurazione e prenderà il posto della build 24A94232 con cui il dispositivo verrà commercializzato.

Perché Apple ha rilasciato questo aggiornamento?

Se la presentazione di Apple aveva stupito per alcuni “effetti speciali” (ad esempio l’animazione durante l’apertura del dispositivo), i primi video di presa di contatto ci avevano permesso di scoprire il funzionamento di tastiera, multitasking e fotocamera del dispositivo.

In rete sono però emersi anche video che mostrano alcune criticità e ciò è del tutto normale se consideriamo che, pur trattandosi della Mela morsicata, parliamo di un progetto appena nato.

Il nuovo aggiornamento ha quindi il compito di correggere i bug riscontrati da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di mettere le mani in anteprima sull’iPhone più costoso di sempre, facendo in modo che il dispositivo sia “pronto” già al debutto.

Detto ciò, considerando che mancano ancora nove giorni, il colosso di Cupertino potrebbe avere il tempo di rilasciare un ulteriore aggiornamento software per iPhone Duo o, addirittura, fare in modo che il dispositivo riceva iOS 27.2 assieme a tutti gli altri iPhone supportati.