Sono trascorsi ben 15 anni dalla morte di Steve Jobs e, anche quest’anno, Apple ha ricordato il suo cofondatore attraverso le parole di due figure che hanno guidato l’azienda negli ultimi anni. Tim Cook e John Ternus hanno pubblicato sui loro profili X due messaggi dedicati a Jobs, con il nuovo CEO dell’azienda che per la prima volta partecipa a questa ricorrenza annuale.

Steve Jobs è venuto a mancare il 5 ottobre 2011, all’età di 56 anni, nella sua casa di Palo Alto. Da allora, l’anniversario della sua scomparsa è diventato un appuntamento ricorrente per Apple e per i suoi vertici. Tim Cook, a capo della società fino a qualche mese fa, ha sempre condiviso pubblicamente un ricordo del suo predecessore.

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Il primo tributo di John Ternus da CEO di Apple

Per John Ternus si tratta invece del primo anniversario della morte di Steve Jobs da quando è diventato amministratore delegato. Ternus ha lavorato in Apple durante gli ultimi dieci anni della vita di Jobs e nel suo messaggio, molto conciso e personale, ha sottolineato quanto gli insegnamenti ricevuti continuino ancora oggi a influenzare il lavoro di tutta l’azienda.

Il nuovo CEO ha ricordato in particolare l’attenzione che Jobs dedicata a ogni dettaglio, a ogni esperienza e alle persone, spiegando che questi principi continuano ancora oggi a guidare il lavoro di Apple. Ternus ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento a Jobs, definendosi per sempre riconoscente.

The way Steve taught us to care about every detail, every experience, every person, still guides our work today. Forever grateful. — John Ternus (@johnternus) October 5, 2026

Anche Tim Cook ha voluto ricordare Steve Jobs, con un messaggio che guarda non soltanto al rapporto personale tra i due, molto amici anche al di fuori del lavoro, ma anche all’impatto avuto da Jobs nel mondo della tecnologia. Cook ha scritto che esistono persone capaci di lasciare un segno nel mondo e altre che riescono invece a cambiarlo completamente, includendo Jobs nella seconda categoria.

L’ex CEO di Apple ha aggiunto che Jobs ha cambiato la vita di moltissime persone e anche la sua, sottolineando come il suo spirito continui a essere presente in ciò che ha creato e in tutte le persone che ha ispirato nel corso degli anni.

There are people who leave a mark on the world, and then there are people who change it entirely. Steve changed the world and so many lives in the process. He certainly changed my life forever. His spirit lives on in everything he created and everyone he inspired. https://t.co/8p08BcSlTS — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2026

Il doppio tributo arriva a poco più di un mese dopo il passaggio di consegne ai vertici di Apple. John Ternus ha infatti assunto il ruolo di CEO dell’azienda il primo settembre 2026, raccogliendo l’eredità di Tim Cook, che ha guidato l’azienda per 15 anni dopo la morte di Steve Jobs e ricopre ora il ruolo di presidente esecutivo.