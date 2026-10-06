La Festa delle Offerte Prime di Amazon entra nel vivo e Samsung si prepara all’appuntamento con una selezione di promozioni che coinvolge diversi dei suoi prodotti più interessanti. Le offerte spaziano dai monitor gaming OLED alle Smart TV 4K, passando per i modelli QLED, Neo QLED e OLED e arrivando anche al comparto audio con una soundbar.

I prezzi riportati di seguito sono prezzi suggeriti e dovranno essere verificati direttamente su Amazon al momento dell’acquisto, così come la disponibilità delle singole offerte. Anche le percentuali di sconto sono calcolate esclusivamente sulla base del listino indicato e non rappresentano necessariamente lo sconto effettivo applicato dalla piattaforma.

Quindi occhio ai prezzi e, come al solito, alle tempistiche; se vi serve un prodotto e scovate la promozione più adatta a voi non temporeggiate troppo, le scorte in questi casi non sono sempre consistenti e potrebbero esaurirsi presto.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung Odyssey OLED G5 e G6: le offerte più interessanti per il gaming

Tra le promozioni più interessanti troviamo sicuramente i monitor gaming della famiglia Odyssey, a partire dal Samsung Odyssey OLED G5 27″ (LS27FG506SUXEN). Il monitor viene indicato a un prezzo Prime Day di 319 euro, contro un listino consigliato di 549 euro; sulla base di questi due valori quindi, la riduzione sarebbe di circa il 42%.

Il pannello da 27 pollici e la risoluzione QHD lo rendono una proposta pensata soprattutto per chi cerca un buon compromesso tra qualità dell’immagine e fluidità nel gaming.

Ancora più interessante per chi punta alle prestazioni è il Samsung Odyssey OLED G6 27″ (LS27HG612SUXEN), proposto a 359,90 euro rispetto ai 599 euro di listino, quindi con un risparmio teorico di circa il 40%. Si tratta di un monitor da 27 pollici progettato per offrire immagini dettagliate e prestazioni avanzate, con una dotazione orientata soprattutto al gaming.

Scende invece a 139,90 euro il Samsung Odyssey G4 27″ (LS27HG402EUXEN), rispetto a un listino di 199,90 euro. È una soluzione Full HD da 27 pollici più semplice, ma interessante anche al di fuori del gaming per produttività, studio e utilizzo quotidiano.

Le offerte Samsung sulle Smart TV 4K

La promozione Samsung coinvolge anche un’ampia selezione di Smart TV, con diagonali e tecnologie differenti. Si parte dal Samsung Crystal UHD U7000F 43″ (UE43U7000FUXZT), che viene indicato a 274,90 euro contro un listino di 379 euro. Si tratta di un modello Crystal UHD 4K compatto, pensato per offrire una buona qualità dell’immagine insieme alle principali funzioni Smart TV e ai servizi di streaming.

Per chi cerca invece un pannello decisamente più grande, il Samsung Crystal UHD U7000F 75″ (UE75U7000FUXZT) scende a 569 euro, partendo da un listino di 799 euro. La diagonale da 75 pollici permette di puntare maggiormente sull’esperienza cinematografica e sull’intrattenimento domestico, mantenendo la classica qualità Samsung e tutto l’ecosistema software.

Salendo di categoria troviamo il Samsung QLED Q7F4 55″ (QE55Q7F4AUXZT), proposto a 389 euro rispetto ai 499 euro di listino. In questo caso la tecnologia Quantum Dot punta soprattutto su colori più intensi e una resa più coinvolgente dei contenuti.

Ancora più in alto si posiziona il Samsung Neo QLED QN82H 55″ (QE55QN82HAUXZT), disponibile a un prezzo Prime Day di 749 euro, contro un listino di 999 euro; si tratta di una soluzione Mini LED che permette di puntare su maggiore luminosità e contrasto, rendendo questo modello particolarmente interessante per chi cerca una TV di fascia superiore.

Per chi preferisce la tecnologia OLED c’è invece il Samsung OLED S94F 55″ (QE55S94FAEXZT), indicato a 849 euro contro un listino di 1.199 euro; il pannello OLED punta naturalmente su contrasto profondo e qualità dell’immagine, con caratteristiche adatte sia all’intrattenimento sia al gaming.

Se cercate qualcosa di ancora più particolare, potete guardare al Samsung Micro RGB R85H 65″ (MRE65R85HAUXZT), il modello più costoso tra quelli segnalati. Il prezzo Prime Day scende a 1.424 euro, contro un listino di 1.999 euro. La tecnologia Micro RGB è pensata per offrire un controllo molto preciso della resa cromatica e una qualità d’immagine di fascia premium, garantendo ottime prestazioni in tutti gli ambiti.

C’è anche una soundbar Samsung tra le offerte

La selezione Samsung coinvolge, anche se in minima parte, il listino audio. In offerta c’è infatti la Samsung Soundbar HW-QS750F che viene offerta a 284 euro, rispetto a un prezzo di listino di 329 euro. In questo caso siamo di fronte a un prodotto pensato per accompagnare la TV e rendere più coinvolgente l’esperienza home entertainment, soprattutto per chi vuole migliorare l’audio del televisore senza ricorrere a un impianto dedicato.

PRIME DAY ⭐️ Acquista Samsung Soundbar HW-QS750F su Amazon a 284 euro

La selezione Samsung per la Festa delle Offerte Prime copre quindi una fascia piuttosto ampia, con particolare attenzione ai monitor OLED della gamma Odyssey e alle Smart TV 4K. Ribadiamo che i prezzi indicati sono puramente suggeriti, e consigliamo sempre ai lettori di verificare con attenzione le percentuali di sconto e il prezzo finale nel carrello.