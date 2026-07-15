Samsung amplia la propria gamma di unità SSD consumer con il nuovo Samsung 990, una soluzione PCI-E 4.0 pensata per chi desidera aggiornare il proprio PC desktop o notebook senza necessariamente puntare alla fascia più estrema del mercato. Il nuovo modello arriva nei tagli da 1 TB e 2 TB e promette prestazioni elevate sia nel gaming sia nelle attività di produttività e creazione di contenuti.

L’azienda sudcoreana continua a puntare su una piattaforma completamente proprietaria, composta da memorie Samsung V-NAND e controller sviluppato internamente, accompagnata dal software Samsung Magician per la gestione dell’unità. Nonostante il nome possa far pensare a un diretto sostituto del 990 PRO, il nuovo SSD segue una filosofia differente, privilegiando il bilanciamento tra prestazioni, consumi ed efficienza energetica.

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Samsung 990 punta su velocità elevate e consumi più contenuti

Il nuovo Samsung 990 utilizza come detto l’interfaccia PCI-E 4.0 x4 con protocollo NVMe 2.0, una scelta che lo colloca ancora nell’attuale generazione di SSD consumer, senza compiere il salto verso lo standard PCI-E 5.0 già adottato dai modelli di fascia più alta.

Le prestazioni dichiarate rimangono comunque di assoluto livello, collocandosi per intenderci nella fascia top della categoria Gen 4.0; la versione da 2 TB raggiunge infatti una velocità di lettura sequenziale fino a 7.250 MB/s e una scrittura fino a 6.450 MB/s, mentre il modello da 1 TB arriva a 7.150 MB/s in lettura mantenendo invariata la velocità di scrittura.

Anche le prestazioni casuali risultano elevate, con il modello da 2 TB capace di raggiungere fino a 850.000 IOPS in lettura e 1.200.000 IOPS in scrittura, mentre la versione da 1 TB si ferma rispettivamente a 700.000 e 1.100.000 IOPS; numeri questi che consentono di ridurre i tempi di caricamento dei giochi, velocizzare il trasferimento di file di grandi dimensioni e migliorare la reattività generale del sistema durante l’utilizzo quotidiano.

Samsung sottolinea inoltre come il nuovo 990 sia stato progettato per offrire un importante incremento dell’efficienza energetica. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, il rapporto prestazioni per watt migliora fino al 38% rispetto al Samsung 990 PRO, un risultato ottenuto grazie all’ottimizzazione del controller proprietario e delle memorie V-NAND di ultima generazione.

Si tratta di un aspetto piuttosto importante soprattutto per notebook e sistemi compatti, dove il contenimento dei consumi contribuisce a ridurre temperature e richiesta energetica durante i carichi di lavoro più intensi.

Samsung 990 SSD: è pensato per gaming, creatività e aggiornamenti PC

Samsung propone il nuovo SSD come una soluzione versatile, adatta sia ai videogiocatori sia a chi lavora con la fotografia, video e contenuti ad alta risoluzione. Il modello da 2 TB, ad esempio, permette di archiviare fino a una trentina di giochi AAA moderni considerando una dimensione media di circa 64 GB per titolo, lasciando comunque spazio per librerie fotografiche, progetti video e documenti di lavoro.

Come da tradizione, il 990 SSD è compatibile con Samsung Magician, il software che consente di monitorare lo stato dell’unità, installare gli aggiornamenti firmware, effettuare la migrazione dei dati e ottimizzare automaticamente le prestazioni del drive. Dal punto di vista dell’affidabilità troviamo un valore MTBF di 1,5 milioni di ore, supporto alle tecnologie TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, crittografia hardware AES a 256 bit, TCG Opal 2.0 e IEEE1667.

La garanzia è fissata a 3 anni, con una resistenza dichiarata pari a 400 TBW per il modello da 1 TB e 800 TBW per la variante da 2 TB.

Scheda tecnica Samsung 990 SSD

Samsung 990 SSD 1 TB

Capacità: 1 TB

Formato: M.2 2280

Interfaccia: PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0

Memorie: Samsung V-NAND

Controller: Samsung proprietario

Cache: HMB (Host Memory Buffer)

Lettura sequenziale: fino a 7.150 MB/s

Scrittura sequenziale: fino a 6.450 MB/s

Lettura casuale: fino a 700.000 IOPS

Scrittura casuale: fino a 1.100.000 IOPS

Consumo medio: 4,0 W in lettura / 3,7 W in scrittura

Idle: 55 mW

Device Sleep: 3 mW

MTBF: 1,5 milioni di ore

TBW: 400 TB

Garanzia: 3 anni

Samsung 990 SSD 2 TB

Capacità: 2 TB

Formato: M.2 2280

Interfaccia: PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0

Memorie: Samsung V-NAND

Controller: Samsung proprietario

Cache: HMB (Host Memory Buffer)

Lettura sequenziale: fino a 7.250 MB/s

Scrittura sequenziale: fino a 6.450 MB/s

Lettura casuale: fino a 850.000 IOPS

Scrittura casuale: fino a 1.200.000 IOPS

Consumo medio: 4,3 W in lettura / 3,8 W in scrittura

Idle: 55 mW

Device Sleep: 3 mW

MTBF: 1,5 milioni di ore

TBW: 800 TB

Garanzia: 3 anni

Samsung 990 SSD: disponibilità e prezzi

Il Samsung 990 è disponibile come detto nelle versioni da 1 TB e 2 TB attraverso i principali rivenditori e partner dell’azienda. Riguardo i prezzi, anche qui ci tocca fare i conti con la situazione non proprio rosea che sta attraversando il mercato delle memorie e di conseguenza delle periferiche di storage.

Per l’Italia comunque, il modello da 1 TB costa 289 euro, mentre la variante da 2 TB arriva fino a 569 euro, confermando che ormai i prezzi degli SSD NVMe sono definitivamente saliti per rimanere su livelli nettamente superiori al recente passato; il drive Samsung dovrebbe comunque arrivare presto anche su Amazon, vedremo con che prezzi.

Pur offrendo prestazioni molto elevate, il nuovo SSD non rappresenta un successore diretto del 990 PRO o del più recente 9100 PRO che avevamo recensito. La scelta di mantenere l’interfaccia PCI-E 4.0 comporta inevitabilmente prestazioni inferiori rispetto ai modelli PCI-E 5.0 di fascia enthusiast, mentre il prezzo di listino annunciato risulta a nostro avviso non proprio ideale.

Resta però interessante il deciso miglioramento dell’efficienza energetica, un aspetto che potrebbe rendere il Samsung 990 una soluzione particolarmente equilibrata per notebook, sistemi compatti e PC destinati a gaming e produttività, senza rinunciare all’affidabilità dell’ecosistema Samsung e al supporto del software Magician.