Samsung ha annunciato l’arrivo in Italia della nuova gamma TV 2026, una lineup che spazia dai modelli premium Micro RGB, OLED e Neo QLED fino alle soluzioni più accessibili Mini LED e UHD. I nuovi televisori sono disponibili in preordine da oggi 27 aprile e introducono un’estensione significativa delle funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di visione più immersiva e personalizzata.

Al centro della strategia Samsung c’è l’espansione di Vision AI Companion su tutti i modelli 4K e superiori, un sistema che integra diverse piattaforme AI per trasformare il televisore in un vero e proprio assistente domestico, capace di interagire con l’utente e adattarsi ai contenuti riprodotti.

Samsung Vision AI Companion: l’Intelligenza Artificiale diventa centrale nell’esperienza TV

Con la gamma 2026, Samsung estende in modo importante le funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale, rendendole disponibili su un numero sempre maggiore di modelli. Vision AI Companion rappresenta il fulcro di questa evoluzione, un sistema che integra Bixby, Perplexity AI e Microsoft Copilot per offrire un’esperienza più interattiva e contestuale. Il televisore non si limita più a riprodurre contenuti, ma diventa uno strumento in grado di suggerire cosa guardare, proporre musica o persino offrire indicazioni legate a ciò che appare sullo schermo; l’interazione può avvenire sia in modo proattivo, sia tramite richieste dirette dell’utente, ampliando il ruolo del TV all’interno dell’ambiente domestico.

L’AI interviene anche nella qualità di visione e ascolto. Le tecnologie di upscaling analizzano i contenuti a bassa risoluzione migliorandone dettaglio e profondità, mentre Color Booster Pro lavora sulla resa cromatica scena per scena. Nei contenuti sportivi, AI Football Mode ottimizza immagini e audio in tempo reale, rendendo più fluido il movimento e più immersiva l’esperienza sonora. Anche l’audio viene gestito dinamicamente grazie ad AI Sound Controller Pro, che distingue dialoghi, effetti e musica per regolare automaticamente il bilanciamento.

Sul piano dell’ecosistema, Samsung continua a sviluppare Samsung TV Plus, che supera i 100 milioni di utenti attivi mensili e offre contenuti gratuiti senza abbonamento. Il servizio, inizialmente pensato per i TV del brand, si è evoluto in una piattaforma media più ampia, oggi disponibile anche su dispositivi Galaxy, Smart Monitor e frigoriferi Family Hub, contribuendo a estendere l’esperienza oltre il solo televisore.

La gamma 2026 introduce inoltre il supporto a Google Cast su diversi modelli, inclusi Mini LED, Neo QLED e Crystal UHD, permettendo la trasmissione diretta di contenuti da smartphone e tablet compatibili. A questo si aggiunge l’integrazione con Google Photos, con la funzione Memories disponibile sui modelli idonei che consente di visualizzare i propri scatti sul grande schermo tramite Samsung Daily+ e widget dedicati, con ulteriori funzionalità previste nel corso del 2026.

Micro RGB e OLED: le soluzioni premium tra controllo della luce e qualità dell’immagine

Tra le principali novità della gamma 2026 spicca la tecnologia Micro RGB, proposta nelle serie R95H e R85H con diagonali comprese tra 55 e 115 pollici. Questa soluzione utilizza micro LED rossi, verdi e blu controllati individualmente, consentendo una gestione estremamente precisa della luce e una riproduzione cromatica completa con copertura del 100% dello spazio colore BT.2020.

Il processore Micro RGB AI Engine Pro gestisce in modo integrato colore, movimento e profondità, mentre tecnologie come Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro ottimizzano dinamicamente contrasto e luminosità; a queste si aggiunge la tecnologia Glare Free che contribuisce a ridurre i riflessi in ambienti luminosi, migliorando la visibilità in diverse condizioni. Il modello R95H integra inoltre certificazioni come Safety for Eyes e Circadian Rhythm Display rilasciate da Verband Deutscher Elektrotechniker, a conferma dell’attenzione per il comfort visivo.

La gamma OLED 2026 include i modelli S99H, S95H, S90H e S85H, con un’estensione della tecnologia Glare Free anche su più varianti rispetto alle generazioni precedenti; una scelta questa che consente di mantenere neri profondi e colori intensi anche in ambienti molto illuminati. Sul modello S95H trovano spazio funzionalità come Pantone Validated ArtfulColor, pensata per garantire fedeltà cromatica nella visualizzazione di contenuti artistici, e l’integrazione dell’Art Store; al contempo, il design FloatLayer contribuisce a un’estetica più sottile e raffinata.

Per gaming e sport, i modelli di fascia alta integrano Motion Xcelerator fino a 165 Hz, supporto VRR con AMD FreeSync Premium Pro e compatibilità NVIDIA G-SYNC, oltre a strumenti dedicati per una gestione più immediata delle impostazioni; le modalità AI Football Mode Pro e AI Soccer Mode intervengono in tempo reale su immagine e audio durante le partite.

All’interno della gamma trova spazio anche The Frame, con il modello The Frame Pro (LS03HW), che combina qualità d’immagine Neo QLED, design sottile da 24,9 mm e sistema Wireless One Connect. A bordo è presente tra l’altro una modalità Art Mode che consente l’accesso a oltre 5.000 opere, trasformando il televisore in un elemento d’arredo quando non utilizzato per la visione tradizionale.

Neo QLED, Mini LED e audio: l’offerta più ampia tra prestazioni e accessibilità

La gamma Neo QLED continua a rappresentare uno dei pilastri dell’offerta Samsung con le serie QN80H e QN70H, disponibili rispettivamente da 50 a 100 pollici e da 43 a 85 pollici; questi modelli utilizzano tecnologia Quantum Mini LED per un controllo preciso della retroilluminazione e sono certificati Real QLED da TÜV Rheinland, con copertura del 100% Color Volume. Il processore NQ4 AI gestisce l’ottimizzazione di immagini/audio e si abbina a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (su alcuni modelli), senza omettere Vision AI Companion che offre suggerimenti e informazioni contestuali senza interrompere la visione.

La proposta Mini LED si articola nei modelli M80H e M70H. Il primo, disponibile da 55 a 85 pollici, monta un processore NQ4 AI Gen2, Motion Xcelerator a 144 Hz e sistemi di ottimizzazione audio basati su AI, aggiungendo inoltre la tecnologia Pure Spectrum Color per un controllo più preciso della luce e un migliore contrasto. Il modello M70H, disponibile da 43 a 85 pollici, porta i principali vantaggi della tecnologia Mini LED in una fascia più accessibile, mantenendo funzioni come Motion Xcelerator, Adaptive Sound e ottimizzazione video in 4K, con particolare attenzione alla fluidità delle immagini e alla resa degli eventi sportivi.

Accanto ai televisori, Samsung amplia anche la gamma di soluzioni audio con Music Studio 7 e Music Studio 5. Il primo offre una configurazione a 3.1.1 canali con supporto Hi-Resolution Audio e Dolby Atmos, oltre alla tecnologia Q-Symphony che consente di collegare fino a cinque dispositivi compatibili per un’esperienza più ampia. Il secondo, Music Studio 5, propone un formato più compatto con supporto Dolby Atmos, tecnologia AI Dynamic Bass Control e ottimizzazione acustica Samsung con woofer da 4 pollici e doppi tweeter.

Prezzi e disponibilità in Italia dei TV Samsung 2026

I nuovi TV Samsung 2026 sono disponibili in preordine da oggi 27 aprile, con promozione cashback fino al 17 maggio; per maggiori dettagli su acquisto e cashback potete consultare i link a seguire, mentre in coda trovate i prezzi di “entrata” dei vari modelli annunciati.

In coda segnaliamo inoltre che dal 27 aprile al 17 maggio, acquistando un TV o uno Speaker Music Studio della gamma 2026 in promozione, sarà possibile usufruire di un cashback fino a 1.000 euro.

Prezzi