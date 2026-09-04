Samsung sceglie IFA 2026 per svelare la nuova generazione di elettrodomestici Bespoke AI, con particolare attenzione al settore delle lavatrici. L’azienda presentea due nuovi modelli che puntano su aspetti sempre più importanti per chi deve organizzare il bucato quotidiano, ovvero riduzione dei consumi e maggiore capacità di carico, senza aumentare gli ingombri.

La nuova gamma comprende una lavatrice da 10 kg con efficienza energetica A-70% e un modello capace di arrivare a 13 kg di bucato mantenendo una profondità standard di 600 mm. Due approcci differenti, accomunati dalla volontà di sfruttare tecnologia e Intelligenza Artificiale per rendere più semplice la gestione dei cicli di lavaggio.

Le novità sono esposte a Berlino dal 2 al 6 settembre all’interno dell’Humboldt Carré, dove Samsung sarà main sponsor ufficiale dell’IFA Creator Hub; va precisato però che i due modelli presentati a IFA 2026 sono ancora prototipi e le specifiche potrebbero cambiare prima dell’eventuale commercializzazione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung Bespoke AI da 10 kg punta sull’efficienza energetica

Il modello da 10 kg rappresenta soprattutto un nuovo passo avanti sul fronte dell’efficienza energetica. Samsung continua infatti il percorso iniziato con le precedenti generazioni Bespoke AI, passando dall’efficienza A-55% presentata nel 2024 e dall’A-65% del 2025 a un nuovo obiettivo indicato come A-70%.

Secondo i dati forniti dall’azienda, la nuova lavatrice dovrebbe arrivare a consumare fino al 70% di energia in meno rispetto al requisito minimo previsto in Europa per la Classe A, aumentando nel frattempo la capacità da 9 a 10 kg. Il dato è particolarmente interessante perché non deriva semplicemente da una riduzione delle prestazioni del ciclo; Samsung spiega di essere intervenuta su diversi elementi della macchina, tra cui efficienza del motore, gestione termica e progettazione dei programmi di lavaggio.

I dati più precisi arrivano dai test interni dell’azienda; con il programma Eco 40-60, il modello indicato come WF90*/24 (10 kg) raggiunge un indice di efficienza energetica (EEI) di 15,5, corrispondente a un consumo dichiarato di 15,3 kWh ogni 100 cicli.

Il confronto viene effettuato con il limite previsto dalla normativa europea per la Classe A nei modelli da 10 kg, pari a un EEI di 52. Samsung parla quindi di un’efficienza fino al 70,2% superiore rispetto a tale soglia. Si tratta comunque di risultati preliminari, i test definitivi saranno effettuati prima della registrazione EPREL e i consumi effettivi possono variare in base alle condizioni di utilizzo.

Bespoke AI: 13 kg di capacità senza aumentare la profondità

La seconda novità presentata da Samsung segue una strada ancora diversa; l’altro nuovo modello Bespoke AI arriva infatti a 13 kg di capacità, ma mantiene una profondità di 600 mm, cioè quella considerata standard per il mercato europeo. Il risultato è stato ottenuto intervenendo sull’organizzazione dello spazio interno attraverso la tecnologia SpaceMax, così da aumentare il volume disponibile per il bucato senza modificare le dimensioni esterne.

Si tratta di un aspetto che può fare la differenza soprattutto quando la lavatrice deve essere inserita all’interno di una cucina, di una lavanderia o di un mobile con dimensioni già definite. La possibilità di passare a carichi più grandi senza dover trovare spazio aggiuntivo rende il formato da 13 kg più interessante anche per chi deve lavare frequentemente capi voluminosi.

Samsung mantiene inoltre il proprio design monoscocca, con una struttura pensata per integrarsi negli ambienti domestici senza risultare particolarmente ingombrante dal punto di vista estetico. Sul frontale trova posto un ampio display touch, attraverso il quale è possibile gestire i programmi e accedere alle funzioni connesse.

La parte smart passa naturalmente da SmartThings, che permette di collegare la lavatrice all’ecosistema Samsung e di accedere alle funzioni di gestione e personalizzazione dei lavaggi; per utilizzare i servizi SmartThings sono necessari una connessione WiFi e un account Samsung, con supporto per dispositivi Android e iOS.

Auto Open Door per ridurre l’umidità residua

Entrambi i nuovi modelli condividono anche alcune funzioni pensate per migliorare la gestione quotidiana del bucato. Tra queste troviamo Auto Open Door, che al termine del ciclo apre automaticamente l’oblò con lo scopo di favorire la fuoriuscita dell’umidità residua dal cestello, mantenendo l’interno più asciutto tra un lavaggio e l’altro.

È una soluzione semplice ma coerente con l’approccio adottato da Samsung, che non si limita quindi a intervenire sui consumi o sulla capacità, ma cerca di utilizzare l’automazione per ridurre anche alcune operazioni che normalmente spettano all’utente. L’AI diventa così parte di un sistema più ampio di gestione dell’elettrodomestico, nel quale efficienza energetica, programmi di lavaggio e funzioni smart vengono riuniti all’interno della stessa piattaforma.

Due strategie diverse per la nuova gamma Bespoke AI

Con i nuovi modelli Bespoke AI, Samsung sembra voler affrontare due esigenze molto diverse del mercato. Da una parte c’è la Bespoke AI da 10 kg, che porta l’efficienza energetica a un nuovo livello secondo i test interni dell’azienda, mantenendo una capacità comunque superiore rispetto al precedente modello da 9 kg. Dall’altra troviamo la versione da 13 kg, pensata per chi ha bisogno di lavare quantità maggiori di bucato ma non vuole rinunciare alle dimensioni esterne standard.

Come sottolineato da Hyoung Min Park, Vice President e Head of the Customer Experience Team della divisione Digital Appliances di Samsung, l’obiettivo dell’azienda è superare il tradizionale compromesso tra efficienza energetica, capacità e praticità. Per capire quanto queste novità saranno effettivamente rilevanti per il mercato europeo, però, bisognerà attendere la versione definitiva dei prodotti.

Riguardo la disponibilità, il produttore non ha ancora comunicato quando avverrò il debutto commerciale delle due nuove lavatrici Bespoke AI. I modelli mostrati a IFA 2026 come detto sono infatti prototipi ancora in fase di sviluppo, pertanto anche le specifiche tecniche definitive potrebbero subire modifiche.