Samsung amplia la propria gamma di SSD portatili con due nuovi modelli pensati per rispondere alla crescente necessità di spazio e velocità. In occasione di Gamescom 2026, in programma a Colonia dal 26 al 30 agosto, l’azienda ha presentato Samsung P9 e P7, due unità portatili caratterizzate dalla connettività USB4 e pensate per rivolgersi a utenti con esigenze differenti.

A fare da punta di diamante alla nuova gamma è il P9, progettato per chi lavora con file particolarmente pesanti, video ad altissima risoluzione e contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale. Il modello raggiunge infatti 4.000 MB/s in lettura sequenziale e 3.800 MB/s in scrittura, valori che secondo Samsung rappresentano circa il doppio delle prestazioni offerte dalla precedente generazione.

Il P7 si posiziona invece come una soluzione più versatile, pensata per l’utilizzo quotidiano e compatibile con un’ampia varietà di dispositivi. Entrambi sfruttano quindi l’interfaccia USB4, ma Samsung ha costruito attorno ai due SSD una proposta differenziata per prestazioni e scenari di utilizzo.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Samsung P9 punta tutto sulle prestazioni con USB4

Il nuovo Samsung P9 rappresenta il modello più interessante della nuova famiglia e introduce un importante salto in avanti rispetto alla precedente generazione di SSD portatili dell’azienda.

Grazie alla connettività USB4, il drive è in grado di raggiungere fino a 4.000 MB/s in lettura sequenziale e 3.800 MB/s in scrittura sequenziale; per avere un riferimento concreto, il Samsung T9 da 4 TB, dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2×2, si ferma a 2.000 MB/s sia in lettura sia in scrittura.

Il risultato è quindi una velocità dichiarata circa doppia rispetto alla generazione precedente, con un vantaggio che diventa particolarmente interessante quando si devono spostare file di grandi dimensioni.

Non è però soltanto la velocità a rendere particolare il P9. Samsung lo propone infatti fino a 8 TB di capacità, presentandolo come il primo SSD portatile USB4 da 8 TB al mondo capace di raggiungere velocità fino a 4.000 MB/s. Il modello era stato inoltre premiato con un CES 2026 Innovation Award.

La combinazione tra capacità e prestazioni è pensata soprattutto per i professionisti che lavorano con grandi quantità di dati. Samsung cita in particolare la possibilità di effettuare registrazioni dirette in 12K, rendendo il P9 adatto a flussi di lavoro legati alla produzione video professionale.

In questo scenario un SSD esterno molto veloce può diventare un elemento importante dell’intera catena di lavoro, permettendo di registrare, trasferire e gestire rapidamente file RAW e contenuti video ad altissima risoluzione senza dover necessariamente ricorrere a soluzioni di archiviazione interne.

La nuova unità è quindi pensata soprattutto per chi ha bisogno di prestazioni elevate e di molto spazio in un formato facilmente trasportabile.

Samsung P7 punta invece sulla versatilità

Accanto al P9 debutta il Samsung P7, un SSD portatile USB4 pensato per un pubblico più ampio e per un utilizzo quotidiano, capace non solo di offrire le massime prestazioni possibili, ma creare un’unità facilmente utilizzabile in scenari differenti. Samsung indica infatti una compatibilità molto ampia con desktop, notebook, smartphone, console da gioco e fotocamere, rendendo il P7 una soluzione adatta tanto per il lavoro quanto per l’intrattenimento.

La presenza dell’interfaccia USB4 permette di sfruttare le possibilità offerte dalla nuova generazione di connettività sui dispositivi compatibili, mentre la maggiore versatilità dovrebbe rendere il P7 interessante anche per chi cerca semplicemente un’unità esterna veloce da utilizzare per backup, archiviazione e trasferimento dei propri file.

Samsung ha inoltre prestato particolare attenzione alla resistenza, infatti il P7 è progettato per sopportare cadute fino a 2 metri, oltre a essere stato sottoposto a test di resistenza a urti e vibrazioni. Una caratteristica che assume particolare importanza considerando la natura portatile del prodotto e l’utilizzo previsto anche durante viaggi e attività all’aperto.

La nuova famiglia P Series si inserisce quindi in un mercato nel quale la quantità di dati da gestire continua ad aumentare. Video in alta risoluzione, giochi sempre più pesanti, file RAW e contenuti generati dall’AI richiedono infatti sempre più spazio, ma anche tempi di trasferimento ridotti.

Il P9 cerca di rispondere soprattutto alle esigenze dei professionisti, mettendo insieme 8 TB di spazio e prestazioni USB4 molto elevate, mentre il P7 punta maggiormente sulla flessibilità e sulla possibilità di utilizzare lo stesso SSD con dispositivi differenti.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Samsung P9 e P7 saranno disponibili a livello globale a partire dal 31 agosto 2026, nelle capacità da 1 TB, 2 TB, 4 TB e 8 TB. Samsung precisa che disponibilità e tempistiche possono variare in base al mercato e che alcune versioni potrebbero arrivare successivamente. In Italia, il Samsung P9 partirà da 384,90 euro per il modello da 1 TB, mentre il prezzo salirà a 769,90 euro per la versione da 2 TB, 1.499,90 euro per quella da 4 TB e ben 2.969,90 euro per il modello da 8 TB.

Il Samsung P7, invece, avrà un prezzo consigliato a partire da 324,90 euro per 1 TB, 649,90 euro per 2 TB, 1.269,90 euro per 4 TB e 2.499,90 euro per 8 TB. La nuova gamma si presenta quindi con prezzi importanti, soprattutto nei tagli più capienti, ma Samsung punta chiaramente a un pubblico disposto a pagare un sovrapprezzo per ottenere molto spazio di archiviazione e soprattutto le prestazioni offerte dalla connettività USB4.