La Festa delle Offerte Prime di Amazon è partita da poche ore e anche Anker partecipa con una selezione di promozioni che coinvolge diversi prodotti dell’azienda, dall’audio alla ricarica, passando per la smart home e l’intrattenimento.

Le offerte, attive oggi e domani (7 ottobre), comprendono alcuni dei prodotti più interessanti dell’ecosistema Anker, tra cui gli auricolari soundcore Liberty 5 Pro, proposti per la prima volta in promozione, gli AeroClip, il nuovo MagGo Power Bank 2 Pro, diversi accessori Nano e le soluzioni di sicurezza eufy.

Non manca infine il proiettore NEBULA P1i, pensato per trasformare il salotto in una piccola sala cinema. Vediamole insieme nel dettaglio.

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Offerte audio Anker: Liberty 5 Pro e AeroClip

Per chi cerca auricolari pensati soprattutto per ascolto e chiamate, gli Anker soundcore Liberty 5 Pro rappresentano una delle novità più interessanti della selezione. Il chip Thus lavora insieme al sistema Adaptive ANC 4.0, che adatta continuamente la cancellazione del rumore all’ambiente circostante. Non mancano poi HearID 5.0, LDAC, audio Hi-Res e alcune funzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Gli Anker soundcore AeroClip puntano invece su un formato clip-on open-ear, pensato per ascoltare musica mantenendo una maggiore percezione dell’ambiente circostante. I driver rivestiti in titanio da 12 x 12 mm sono affiancati dalla tecnologia Virtual Bass, mentre quattro microfoni beamforming e l’elaborazione AI migliorano la qualità delle conversazioni. L’autonomia arriva fino a 32 ore con la custodia, un dato da tenere in considerazioni se le utilizzate molto fuori casa.

Ricarica e accessori per il lavoro

Tra gli accessori più interessanti troviamo l’Anker Nano Hub USB-C 10-in-1 con Smart Display, pensato soprattutto per notebook e postazioni di lavoro. Il dispositivo integra dieci connessioni, tra cui HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-A, Gigabit Ethernet e lettori SD e microSD. È inoltre possibile gestire configurazioni a doppio monitor, mentre lo Smart Display mostra informazioni su porte attive, trasferimento dati e alimentazione.

Più compatto è invece l’Anker Nano Charger 45W con Smart Display, un caricatore USB-C capace di arrivare a 45 W e di regolare automaticamente la potenza in base al dispositivo collegato. Lo Smart Display permette di controllare lo stato della ricarica, mentre la modalità Care aiuta a contenere le temperature durante l’utilizzo prolungato.

Per chi ha bisogno anche di una batteria esterna, l’Anker MagGo Power Bank 2 Pro Qi2.2 10.000 mAh combina una capacità di 10.000 mAh con la ricarica magnetica wireless fino a 25 watt. Il sistema SnapCool utilizza una ventola, canali d’aria e grafene per gestire la temperatura, mentre la porta USB-C raggiunge 45 watt Il display integrato mostra batteria, temperatura e potenza in tempo reale.

Anker per Smart Home e sicurezza

La promozione in questo caso interessa anche il mondo eufy, a partire dall’Anker eufy Breast Pump S1 Pro, soluzione indossabile che integra la tecnologia HeatFlow con sette livelli di riscaldamento regolabili. La custodia di ricarica wireless garantisce fino a cinque giorni di autonomia, riuscendo a soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Per la videosorveglianza degli spazi esterni c’è invece Anker eufy SoloCam S340, dotata di doppia fotocamera con risoluzione fino a 3K, zoom ibrido 8× e visuale panoramica a 360°. Il pannello solare removibile permette inoltre di alimentare la videocamera in modo continuo senza ricorrere a collegamenti cablati, una soluzione che consigliamo di vagliare avendola testata anche direttamente sul campo.

La Anker eufyCam C37 utilizza invece il tracciamento AI con panoramica e inclinazione a 360°, mantenendo automaticamente i soggetti al centro dell’inquadratura. A completare la dotazione troviamo un pannello solare removibile da 3 watt e la visione notturna a colori in 2K.

NEBULA P1i per il cinema in casa

Chi vuole sfruttare le offerte Amazon per migliorare l’intrattenimento domestico può guardare anche all’Anker soundcore NEBULA P1i. Il proiettore offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080P, luminosità di 380 ANSI lumen e Google TV integrata, mentre il comparto audio utilizza due speaker da 10 watt. Una soluzione pensata quindi per riunire proiezione, streaming e audio all’interno di un unico dispositivo, senza complicare troppo la configurazione.

Come avrete intuito, la selezione Anker per la Festa delle Offerte Prime copre diversi segmenti, con proposte che vanno dagli auricolari e dagli accessori per la ricarica fino alle videocamere eufy e al proiettore NEBULA.

Ricordiamo che le promozioni rimangono attive il 6 e 7 ottobre, ma prezzi e disponibilità sono soggetti alle condizioni applicate da Amazon durante l’iniziativa. Prima dell’acquisto è quindi sempre consigliabile verificare direttamente la pagina del prodotto per controllare il prezzo effettivamente applicato, con tanto di percentuale di sconto.