Li avevamo già intravisti tra i 22 prodotti presentati da Anker a IFA 2026, e oggi AeroClip 2 e Space 2 Pro arrivano ufficialmente sul mercato italiano. Dopo il Guinness World Records ottenuto da Liberty 5 Pro e Pro Max per la qualità vocale nelle chiamate, Anker porta la propria tecnologia dedicata alla comunicazione in due nuovi formati, open-ear clip-on e over-ear, pensati per far sentire la voce con chiarezza anche negli ambienti più rumorosi.

Il contesto in cui arrivano questi due prodotti non è casuale: secondo una recente survey condotta da Anker, oltre 3 intervistati su 4 considerano il rumore una fonte di stress, con uffici, mezzi pubblici e luoghi affollati tra gli ambienti in cui diventa più difficile ascoltare e comunicare con chiarezza. AeroClip 2, con il suo design clip-on open-ear, è una soluzione pensata per chi vuole portare musica, podcast e chiamate nella propria quotidianità senza isolarsi completamente da ciò che accade intorno. Space 2 Pro, con struttura over-ear e cancellazione attiva del rumore, è invece la scelta dedicata a chi cerca un’esperienza più immersiva, capace di creare una propria bolla di ascolto durante un viaggio, una giornata di lavoro o un momento di relax. Entrambi i modelli integrano il chip AI Thus, che porta l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza audio quotidiana.

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AeroClip 2, la voce in primo piano anche nel rumore

Leggeri e pensati per l’utilizzo quotidiano, i nuovi auricolari AeroClip 2 combinano il formato open-ear con comfort, qualità audio e funzioni intelligenti. Il sistema GoldenFit, sviluppato sulla base di oltre 2.000 profili di orecchie reali, è progettato per adattarsi al 99% degli utenti, riducendo la pressione sull’orecchio anche durante utilizzi prolungati, mentre la certificazione IP57 li rende adatti anche ad attività sportive e outdoor.

Sul fronte audio, Anker AeroClip 2 integra un driver da 12 mm, il codec LDAC e la tecnologia HearID, che permette di creare un profilo sonoro personalizzato in base alle caratteristiche dell’udito dell’utente. Tra le funzioni intelligenti figurano la traduzione IA in tempo reale, la registrazione vocale IA tramite app e la modalità Nap, con rumore bianco integrato per momenti di riposo o meditazione.

Per le chiamate, il chip AI Thus lavora insieme a un sistema multimodale composto da quattro microfoni MEMS e due sensori VPU a conduzione ossea, progettato per isolare la voce dell’utente anche in ambienti con rumore superiore agli 80 dB. La funzione WhisperMode permette inoltre di mantenere la voce comprensibile anche parlando a volume molto basso. Sul fronte autonomia, AeroClip 2 garantisce fino a 8 ore di ascolto musicale o 5 ore di conversazione con una singola carica, che arrivano rispettivamente a 32 e 20 ore complessive grazie alla custodia, con 10 minuti di ricarica rapida sufficienti per ottenere fino a 4 ore di utilizzo aggiuntivo. Completano la dotazione Bluetooth 6.0, Fast Pair, compatibilità MFi, Find My e ricarica wireless.

Space 2 Pro, meno rumore e più spazio per ciò che conta

Con Space 2 Pro, l’esperienza diventa più immersiva. Il design over-ear è pensato per musica, viaggi, lavoro e momenti di concentrazione, con particolare attenzione alla qualità audio e al comfort. Il dispositivo utilizza driver da 35 mm a doppio materiale, codec LDAC, HearID 5.0 e Audio Spaziale per un ascolto dettagliato e personalizzato, mentre il sistema ANC adattivo 3.0, basato su otto microfoni, processa oltre 384.000 segnali di rumore al secondo, adattandosi automaticamente a uffici, mezzi pubblici, traffico e altri ambienti rumorosi. La Modalità Trasparenza permette invece di ascoltare ciò che accade intorno senza dover rimuovere le cuffie.

Con un peso di 262 grammi, le cuffie Ankler Space 2 Pro utilizzano padiglioni in pelle di proteina e schiuma memory a lento ripristino, con una struttura ergonomica ottimizzata sulla base di oltre 2.000 profili reali della testa. Un sensore di rilevamento dell’indossamento gestisce automaticamente riproduzione e pausa, mentre la connessione multipoint permette di collegare due dispositivi contemporaneamente. Il comando vocale Hey Anka offre inoltre 20 comandi integrati, elaborati direttamente sul dispositivo senza ricorrere al cloud.

Anche le cuffie Space 2 Pro integrano il chip Thus, abbinato a sei microfoni e a un modello IA di grandi dimensioni per mantenere la voce in primo piano durante le chiamate, anche in presenza di conversazioni, tastiere, climatizzatori o altri rumori di fondo, e sono candidate al Guinness World Records nella categoria relativa alla migliore chiarezza audio nelle chiamate per cuffie over-ear. Sul fronte autonomia, offrono fino a 30 ore di riproduzione con ANC attivo e fino a 60 ore con la cancellazione del rumore disattivata, con 5 minuti di ricarica sufficienti per ottenere fino a 8 ore di ascolto. Completano la connettività il Bluetooth 6.1 e il supporto Fast Pair.

Prezzo e disponibilità

Anker AeroClip 2 e Anker Space 2 Pro sono disponibili in Italia da oggi, 22 settembre 2026. AeroClip 2 sono proposte su Amazon a 179,99€, mentre le Space 2 Pro sono disponibili su Amazon a 199,99€.