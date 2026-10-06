La Festa delle Offerte Prime ha portato su Amazon una miriade di sconti sulla tecnologia e su tanti altri prodotti. Se state cercando un nuovo computer e non avete molto spazio a disposizione, sappiate che sul sito sono disponibili tre mini PC NiPoGi a cifre interessanti: potete infatti sfruttare un trio di coupon per portarli a casa a cifre ribassate, anche se non siete abbonati Prime. Vediamo come.

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Tre mini PC tra le offerte di Amazon: come approfittare dei coupon

Amazon dedica una giornata (o più, nel caso degli ultimi anni) all’anno al Prime Day, un evento che mette a disposizione una grande quantità di offerte sulla tecnologia (e non solo) riservate agli abbonati Prime (se non lo siete potete rimediare seguendo il link qui in basso). Nel 2022 il colosso dell’e-commerce decise di spingersi oltre, proponendo un secondo evento durante l’autunno: dal 2023 ha scelto di dargli un nome diverso, passando da Prime Day autunnale a Festa delle Offerte Prime di Amazon. L’edizione di quest’anno cade il 6 e il 7 ottobre, e anche stavolta le proposte sono generalmente riservate agli abbonati Prime, ma con qualche eccezione (come questa).

Le offerte sul sito sono tantissime anche questa volta, ma in questo caso ci concentriamo su un tris di prodotti che potrebbe fare al caso vostro se siete alla ricerca di un nuovo computer: tutti e tre i mini PC sono compatti, versatili e adatti a praticamente ogni tipo di utilizzo tipico da casa o da ufficio, e sono in sconto anche se non siete abbonati Amazon Prime.

Iniziamo da NiPoGi E3B, mini PC spinto dalla CPU AMD Ryzen 5 7430U (fino a 4,3 GHz): al suo fianco troviamo 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2 2280. La RAM risulta espandibile fino a 64 GB grazie ai 2 slot SO-DIMM, e anche la memoria interna può essere ampliata fino a 2 TB tramite i 2 slot M.2 2280 (1 slot per SSD NVMe PCIe3.0 o SSD SATA, 1 slot per SSD SATA).

A livello grafico il mini PC è dotato di 7 core ΑΜD Radeon Graphics, con una frequenza di 1800 MHz e con supporto a display ad alta definizione fino a 4K@60 Hz. Lato connettività sono a disposizione Wi-Fi 6 (fino a 2400 Mbps/S) e Bluetooth 5.2, mentre per quanto riguarda le porte abbiamo HDMI, USB 3.2 Type-C, DP 1.4, LAN RJ45, USB 3.2 Gen2 (6x), jack audio e naturalmente la porta DC. Le dimensioni sono di 12,8 x 12,8 x 4,13 cm, con supporto VESA. Il sistema operativo è Windows 11.

NiPoGi E3B viene proposto in offerta su Amazon a 386 euro invece di 429: per arrivare a questa cifra dovete digitare il coupon YT7OPZRX (selezionando “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” durante il checkout).

Il secondo mini PC di cui vi parliamo oggi è il modello NiPoGi AM21, mosso dalla CPU AMD Ryzen 7 8745HS (8 core/16 thread, fino a 4,9 GHz), con grafica АMD Radeon 780M (12 core, 2600 MHz). In supporto troviamo 16 GB di RAM DDR5 e SSD M.2 2280 NVMe PCIe4.0 da 512 GB, con possibilità di aggiungere SSD M.2 NVMe fino a 4 TB grazie ai 2 slot M.2 2280 o di spingersi fino a 64 GB di RAM.

Il mini PC supporta fino a 4 display 4K UHD ed è dotato di connettività WiFi 6 dual-band 802.11ax e Bluetooth 5.2 (utile per collegare rapidamente cuffie, tastiere, mouse e non solo). A disposizione RJ45 Gigabit Ethernet (2x), HDMI 2.1 (2x), USB 4 (velocità di trasferimento 40 Gbps/uscita video DP 1.4/uscita PD), USB 3.2 Type C e USB 3.2 Tipo A (4x). Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

NiPoGi AM21 è disponibile in offerta su Amazon a 474 euro invece di 499,99 grazie al coupon MAFB1B96 (da digitare selezionando “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” durante il checkout).

Chiudiamo con NiPoGi P3, modello mosso dal processore Intel Core i5-12500H, che raggiunge fino a 4,5 GHz, con Intel Iris Xe a 1,3 GHz, 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 da 512 GB. Dispone di 2 slot per SSD M.2 2280 (uno per NVMe o SATA, l’altro solo NVMe), per arrivare fino a 4 TB di spazio totale.

Può gestire fino a tre schermi 4K a 60 Hz (HDMI, DP e Type-C) e offre connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Dispone di USB 3.0 (4x), USB-C (solo dati), HDMI (2x), VGA, LAN Gigabit, ingresso audio e jack di alimentazione. Permette dunque di collegare monitor, tastiere, hard disk e quant’altro. Misura 12,8 x 12,8 x 4,5 cm e pesa 0,5 kg. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

NiPoGi P3 è disponibile in sconto su Amazon a 404 euro invece di 449,99 grazie al coupon Y4RJCJLW (da digitare selezionando “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale” durante il checkout).

Tutte le tre offerte rimarranno valide fino alle 23:59 dell’11 ottobre 2026, salvo esaurimento scorte.

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