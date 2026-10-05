Da quando John Ternus è diventato CEO di Apple, il modo in cui l’azienda distribuisce le responsabilità ai vertici sta cambiando in modo piuttosto evidente. Il nuovo amministratore delegato, arrivato alla guida della società dopo il passaggio di consegne di Tim Cook, ha infatti scelto di dedicare una parte importante del proprio tempo allo sviluppo di prodotti, mantenendo un coinvolgimento particolarmente diretto anche nei team che si occupano del design.

La scelta è interessante soprattutto considerando la storia recente di Apple, dopo l’addio di Jony Ive nel 2019 l’azienda non ha più avuto un’unica figura incaricata di supervisionare contemporaneamente il design industriale, cioè l’aspetto e la componente fisica dei prodotti, e quello dell’interfaccia utente. Le due aree sono rimaste separate e, per un periodo, hanno fatto riferimento a Jeff Williams.

Con il ritiro di Williams però, la situazione è progressivamente cambiata. Sebbene inizialmente Apple avesse indicato che i team di design avrebbero fatto capo direttamente a Tim Cook, durante la transizione verso la nuova leadership la responsabilità è passata di fatto a Ternus; una responsabilità che il dirigente aveva già iniziato a esercitare quando era ancora responsabile dell’ingegneria hardware e che è diventata ancora più importante con il suo arrivo alla posizione di CEO.

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Ternus entra direttamente nello studio di design

Il coinvolgimento di Ternus non sembra essere quindi soltanto una responsabilità formale, secondo quanto riportato da Mark Gurman, il CEO si è immerso direttamente nel lavoro dei team di design industriale e dell’interfaccia utente, arrivando a lavorare nello studio più volte a settimana e, in alcune occasioni, a visitarlo anche più volte nella stessa giornata.

Si tratta di un approccio decisamente diverso rispetto a quello di Tim Cook. Durante la sua gestione, infatti, il precedente CEO visitava lo studio di design molto meno frequentemente, generalmente per circa un’ora al mese; Ternus, al contrario, sta scegliendo di mantenere un contatto molto più ravvicinato con i designer e con le attività legate alla progettazione dei futuri prodotti.

La scelta è coerente anche con il percorso professionale del nuovo CEO, che ha costruito la propria carriera all’interno di Apple partendo dall’ingegneria hardware. Il design e lo sviluppo dell’hardware sono infatti strettamente collegati e Ternus aveva già avuto modo di collaborare con il team in passato, ora però, il suo ruolo gli permette di intervenire a un livello molto più ampio, partecipando direttamente alle decisioni che riguardano entrambe le anime del design Apple.

Il contesto in cui Ternus si trova a operare è inoltre quello di un team che negli ultimi anni ha perso diverso figure importanti, alcuni designer sono passati ad altre aziende (tra cui la società di Jony Ive e OpenAI), mentre Alan Dye, storico responsabile del design software di Apple, ha lasciato l’azienda per unirsi a Meta. Apple ha quindi dovuto promuovere designer più giovani e assumere nuovi talenti dall’esterno per ricostruire il gruppo.

Nonostante questi cambiamenti, Apple non sembra intenzionata a cercare un nuovo Chief Designer Officer esterno che riunisca sotto un’unica figura il design industriale e quello software. L’azienda ha invece indicato Molly Anderson e Steve Lemay come responsabili delle rispettive aree, mentre Ternus mantiene il ruolo di riferimento generale e di decisore finale.

È proprio questo l’aspetto più significativo della nuova organizzazione: il CEO sta di fatto assumendo su di sé parte del ruolo che in passato apparteneva a una figura dedicata esclusivamente al design. Non significa che Ternus abbia sostituito formalmente Jony Ive, né che Apple abbia ricreato la stessa struttura del passato. La differenza è che oggi il design torna ad avere un collegamento diretto con il vertice dell’azienda.

Ternus arriva però da un percorso prevalentemente ingegneristico e non da una formazione tradizionale nel mondo del design, resta quindi da vedere come questa impostazione influenzerà le future generazioni di prodotti Apple. Una cosa, tuttavia, emerge già chiaramente: sotto la nuova leadership, il design sembra essere tornato a occupare un posto particolarmente importante nelle decisioni ai vertici dell’azienda.