Manca ormai poco meno di un mese al debutto di iPhone Duo, il primo (attesissimo) smartphone pieghevole “a libretto” di Apple, previsto in uscita il prossimo 23 ottobre. Ma la sua produzione su larga scala non sarebbe delle più lineari, almeno stando agli ultimi rumor trapelati in Rete: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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iPhone Duo: i problemi della catena produttiva

Secondo quanto riportato da alcune fonti delle catene di produzione vicine a Jiemian News, il rendimento di iPhone Duo all’interno della fabbrica di Foxconn (una delle principali per la produzione degli iPhone) sarebbe di poco superiore al 60%, per il momento: valori decisamente poco confortanti, considerando il lancio ormai imminente sui mercati di tutto il mondo, con uno scarto di oltre il 40% della produzione totale che ha sicuramente il suo peso specifico e porta più di qualche preoccupazione.

Stando ad un altra fonte interpellata, sarebbero necessari dai 6 mesi ad un anno per arrivare alla completa maturità produttiva, in linea con gli (alti) standard della compagnia di Cupertino. Tutta questa situazione potrebbe inevitabilmente avere delle conseguenze sul mercato, con tempi di consegna allungati per molti utenti e altre problematiche simili nel processo di preorder del dispositivo.

Non si parlerebbe però di un singolo problema tecnico, in questo caso, quanto una problematica più “organica” e strutturale, che coinvolgerebbe rispettivamente le impostazioni di produzione, il rifornimento dei componenti e quant’altro. I pannelli OLED pieghevoli forniti dalla divisione Samsung Display per il display interno e i componenti della cerniera (alla base della piega di iPhone Duo), poi, non se la passano meglio, con consegne in ritardo e rallentamenti sensibili nella produzione. Come diretta conseguenza, ogni problematica “a monte” si riflette e ha effetti diretti sulla filiera produttiva di Foxconn, che si trova con tempi ristretti per assemblare tutti i componenti e mettere a punto le unità complete di iPhone Duo.

Come sempre, è bene chiarire che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, non confermate direttamente dalla compagnia: restiamo quindi in attesa di (ipotetici) aggiornamenti o comunicazioni a riguardo da Apple, che potrebbero arrivare a ridosso del lancio sul mercato, previsto per fine ottobre.