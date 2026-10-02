Sembra che Apple non voglia fermarsi agli smartphone e agli smartwatch, per il suo futuro prossimo. Secondo un rumor delle ultime ore, infatti, la compagnia di Cupertino sarebbe attualmente al lavoro sullo sviluppo di una videocamera smart decisamente particolare, con alcune funzionalità dedicate alla salvaguardia della privacy: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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La videocamera smart di Apple che “non vede”

Secondo quanto dichiarato dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg nel corso del suo podcast “Power On”, la nuova videocamera smart messa (verosimilmente) a punto da Apple prenderebbe le distanze da tutti i dispositivi simili visti finora dalle altre compagnie: pur essendo dotata di un sensore video, infatti, la videocamera non effettuerebbe riprese vere e proprie, limitandosi alla descrizione dell’ambiente circostante, per esempio segnalando l’ingresso di una persona o altri eventi simili all’utente di turno. Invece che utilizzare la tecnologia mMwave a onde millimetriche (tipica di altri dispositivi concorrenti), la videocamera smart di Apple potrebbe ricorrere ad un particolare sensore potenziato dall’intelligenza artificiale, che non necessita di archiviazione video per il suo funzionamento.

Qualcosa di simile è già presente sull’hub di Apple Home e la sua funzione di “rilevamento attività” per le sue videocamere HomeKit, che interrompe immediatamente le registrazioni, pur continuando a mantenere il tracciamento dei movimenti. Una scelta particolare che, in linea con la filosofia storica della compagnia, punterebbe tutto sulla privacy del consumatore, evitando così di effettuare riprese “indesiderate” a rischio di eventuali fughe di dati.

La tecnologia potrebbe essere grossomodo simile a quella delle future AirPods con fotocamera (in quel caso deputata probabilmente alle funzionalità di Intelligenza Visiva), di cui si parla nei vari leak dall’anno scorso. Nessun dettaglio è stato condiviso, almeno per il momento, in merito alla probabile finestra di lancio o al presunto prezzo di listino.

Come al solito è bene prendere tutte queste informazioni con le pinze, trattandosi di rumor e voci di corridoio che dovranno necessariamente conoscere una conferma (o eventuale smentita che dir si voglia) direttamente dalla compagnia produttrice: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.