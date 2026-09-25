Non è il solito notebook entry-level da dimenticare in un angolo. Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core 3 304 dimostra che 8GB di RAM DDR5 e uno storage SSD PCIe 4.0 possono convivere con un prezzo che scende ai minimi del periodo. Il display WUXGA 15,3″ con rapporto 16:10 offre più spazio verticale rispetto ai classici pannelli 16:9, un dettaglio che fa la differenza per chi lavora tutto il giorno su documenti e fogli di calcolo. Il prezzo è crollato in modo significativo, rendendo questa configurazione una delle occasioni più interessanti per chi cerca un laptop affidabile senza svuotare il portafoglio. Vediamo come approfittarne.

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Lenovo IdeaPad Slim 3, la nuova generazione Intel Core sotto la lente

Il cuore pulsante di questo notebook Lenovo è il processore Intel Core 3 304, evoluzione diretta della serie N che ha convinto milioni di utenti per fluidità nel multitasking quotidiano. Che si tratti di gestire decine di schede del browser, videochiamate su Teams o documenti Office, il sistema risponde senza rallentamenti fastidiosi.

A supportare la CPU troviamo 8GB di RAM DDR5-5600, uno step generazionale rispetto alle vecchie memorie DDR4 che garantisce velocità superiori nelle operazioni quotidiane. Lo storage è affidato a un SSD M.2 PCIe 4.0 da 256GB, con il vantaggio non trascurabile di poter aggiungere una seconda unità grazie al doppio slot M.2 supportato dalla piattaforma.

Il display WUXGA da 15,3 pollici con risoluzione 1920×1200 e luminosità di 400 nit offre una visione confortevole anche in ambienti luminosi grazie al trattamento antiriflesso. Il formato 16:10 regala quel margine verticale in più che chi lavora su testi e pagine web apprezza fin da subito.

Non manca l’attenzione alla connettività con il WiFi 6 per reti stabili e veloci, mentre l’audio Dolby rende più coinvolgenti lezioni online e contenuti in streaming. Il tutto racchiuso in un corpo da soli 1,59 kg, ideale per chi si sposta spesso tra casa, ufficio e biblioteca. Sistema operativo Windows 11 Home già installato, pronto all’uso appena tolto dalla scatola.

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Il prezzo originale di 699€ scende a 449€, con uno sconto del 36% che porta il risparmio a ben 250€. Un’offerta aggressiva su Amazon, dove la disponibilità è confermata con spedizione rapida. Va segnalato che il caricatore non è incluso nella confezione, in linea con le normative europee sulla riduzione dei rifiuti elettronici, un dettaglio da tenere a mente al momento dell’acquisto.

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