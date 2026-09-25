UGREEN ha lanciato un nuovo caricabatterie USB-C compatto da 45 W, pensato per chi cerca un alimentatore versatile da utilizzare con smartphone, tablet, console portatili e notebook leggeri. La caratteristica che lo distingue maggiormente è il display inclinato, attraverso il quale è possibile controllare in tempo reale alcune informazioni sulla ricarica.

Il nuovo UGREEN Nexode Pro 45W è già disponibile anche nel Bel Paese e arriva con un design particolarmente compatto e una singola porta USB-C. In Italia il caricabatterie è disponibile a 34,99 euro, un prezzo che lo mette direttamente a confronto con alcune delle più recenti proposte della concorrenza.

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UGREEN Nexode Pro 45W è un caricabatterie compatto da portare anche in viaggio

Il Nexode Pro 45W può erogare fino a 45 W attraverso la sua porta USB-C e supporta sia gli standard Power Delivery (PD) che PPS, permettendo di adattare la ricarica a diversi dispositivi.

UGREEN ha inoltre previsto un sistema specifico per gli iPhone delle serie 15, 16 e 17, che consente al caricabatterie di riconoscere il modello collegato e di regolare di conseguenza la potenza; secondo quanto dichiarato dall’azienda, il caricabatterie può portare un iPhone 17 Pro al 70% in circa 30 minuti.

Ovviamente non è pensato esclusivamente per iPhone, grazie al supporto PD e PPS può essere utilizzato anche con altri smartphone, oltre che con tablet, console portatili e notebook leggeri.

La particolarità più evidente rimane comunque il display, lo schermo mostra la potenza erogata in tempo reale e la temperatura, oltre a poter visualizzare emoji e illustrazioni personalizzate. A differenza di altri caricabatterie con display però, quello di UGREEN è inclinato di 45 gradi, una scelta che dovrebbe renderlo più semplice da consultare quando l’alimentatore è collegato direttamente a una presa a muro o a una ciabatta.

Le dimensioni sono estremamente compatte, il formato è quindi pensato soprattutto per chi vuole avere un unico alimentatore da utilizzare con più dispositivi, senza dover portare con sé un caricabatterie diverso per ogni prodotto.

Il caricabatterie UGREEN si inserisce in una categoria sempre più affollata, nella quale il display sta diventando una caratteristica interessante per chi vuole controllare immediatamente il comportamento dell’alimentatore. In questo caso, la scelta di utilizzare uno schermo inclinato punta soprattutto sulla leggibilità, evitando di dover ruotare o spostare il caricabatterie per visualizzare le informazioni.

UGREEN Nexode Pro 45W è disponibile in Italia a 34,99 euro, con una singola porta USB-C e una potenza massima di 45 W. Una soluzione compatta che punta quindi a combinare dimensioni contenute, compatibilità con diversi dispositivi e un piccolo display per tenere sotto controllo la ricarica.