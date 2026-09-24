Lidl annuncia l’arrivo della sua nuova macchina da caffè Silvercrest, pensata per chi non vuole rinunciare al piacere di un buon caffè senza muoversi da casa. La catena promette una colazione come al bar: scopriamo insieme tutti i dettagli in vista del lancio nei negozi.

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Lidl si prepara al debutto della macchina per caffè espresso Silvercrest

La nuova macchina per caffè espresso Silvercrest di Lidl sarà disponibile in tutti i negozi dell’insegna a partire da lunedì 28 settembre 2026. Verrà proposta in un design compatto e retrò, e in tre differenti colorazioni, Nero, Crema e Rosso, pensate per adattarsi a ogni stile di cucina.

Tra le caratteristiche anticipate da Lidl spiccano il serbatoio dell’acqua da 1,6 litri, il portafiltro 2 in 1 con cucchiaino e pressino (che rende semplice dosare il caffè), e l’ugello vapore orientabile ad alta pressione, pensato per preparare cappuccini e bevande con schiuma di latte. Inoltre, è presente un vassoio raccogligocce rimovibile con griglia estraibile, studiato per semplificare le operazioni di pulizia. Insomma, la nuova macchina promette di essere una soluzione funzionale e versatile, ideale per tutte le pause caffè.

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La macchina per caffè espresso Silvercrest sarà acquistabile in tutti i negozi Lidl al prezzo consigliato di 59 euro, a partire dal 28 settembre. Come abbiamo visto, nella stessa data partirà nei punti vendita anche la seconda ondata Parkside per il fai da te. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito Lidl.

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