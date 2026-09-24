Si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe ormai pronta a lanciare una nuova generazione di iPad mini.

In attesa di scoprire se nel giro di qualche anno iPhone Duo finirà davvero per sostituire il piccolo tablet del colosso di Cupertino, al momento l’azienda è ancora intenzionata a proporre nuovi modelli e il prossimo dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine del 2026.

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Cosa ci possiamo aspettare dal nuovo iPad mini

La novità più importante dovrebbe essere rappresentata dal display che, secondo le indiscrezioni più insistenti, dovrebbe essere un pannello OLED, che dovrebbe prendere il posto dello schermo LCD usato sino a questo momento. Resta da capire se verrà usata la tecnologia ProMotion con refresh rate fino a 120Hz.

Un’altra importante novità dovrebbe essere rappresentata dal processore, che dovrebbe passare dal chip A17 Pro del modello del 2024 ad un chip A19 Pro o A20 Pro.

Ed ancora, il nuovo iPad mini dovrebbe poter contare su una nuova scocca riprogettata, in modo da garantire la resistenza all’acqua (come iPhone) e potrebbe essere il primo dispositivo di Apple con un sistema di altoparlanti a vibrazione (una soluzione che consentirebbe al produttore di eliminare i fori per gli altoparlanti).

Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, infine, la nuova generazione di iPad mini potrebbe arrivare già nel corso del prossimo mese e sarà interessante scoprire se anche per tale device il colosso di Cupertino abbia in programma un aumento di prezzo (così com’è avvenuto per gli altri prodotti lanciati di recente da Apple), che in Italia potrebbe “sfondare” quota 700 euro. Staremo a vedere.