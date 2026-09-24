La presenza di Parkside nel volantino Lidl valido dal 24 al 30 settembre 2026 non si esaurisce con la selezione Auto & Garage partita giovedì 24. Da lunedì 28 settembre arriva infatti una seconda tornata di offerte, questa volta dedicata al fai da te vero e proprio, con utensili pensati per chi lavora principalmente il legno e altri materiali da costruzione. Vale la pena distinguere bene le due date: chi cerca attrezzi per l’auto ha già l’offerta attiva dal 24, mentre chi lavora più in officina o in falegnameria dovrà aspettare l’inizio della settimana successiva.

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Aspirazione, taglio e demolizione, gli attrezzi principali

Il sistema di aspirazione per trucioli Parkside apre la selezione a 79€, pensato per chi lavora abitualmente il legno e vuole mantenere pulita l’area di lavoro: aspira circa 215 m³/h d’aria, con un volume di raccolta da 54 litri, e include in dotazione quattro filtri in carta, una cartuccia filtro, un set di quattro adattatori e due morsetti per il tubo flessibile.

Per chi deve tagliare, la sega circolare è proposta a 39,99€, mentre per i lavori più pesanti di demolizione e scalpellatura su calcestruzzo, pietra o muratura c’è il martello demolitore a 69€. Completa il trio dedicato alla lavorazione del legno la fresatrice verticale a 37,99€, abbinabile al set da 30 bit per fresatrice proposto a 24,99€.

Organizzazione dello spazio di lavoro e abbigliamento tecnico

Per tenere in ordine l’officina o il garage, il banco da lavoro è proposto a 19,99€, mentre il pannello organizer da parete da 30 pezzi costa 14,99€, utile per appendere e avere sempre a portata di mano gli attrezzi più usati. Completano la selezione due articoli di abbigliamento tecnico: i pantaloni da lavoro per uomo a 12,99€ e i guanti da lavoro unisex a 6,99€.

Prezzo e disponibilità

La selezione Parkside – Fai da te sarà disponibile nei punti vendita Lidl da lunedì 28 settembre 2026, fino a esaurimento scorte, all’interno dello stesso volantino nazionale valido complessivamente dal 24 al 30 settembre. Ricordiamo che, come per l’ondata Auto & Garage della stessa settimana, anche in questo caso vale la pena non aspettare troppo prima di recarsi in negozio, dato che si tratta di articoli non alimentari a rotazione rapida.

Per maggiori dettagli e per le offerte complete vi rimandiamo al sito Lidl, mentre qui sopra trovate l’estratto del volantino dedicato alle offerte Parkside.

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