Come sempre, l’arrivo sul mercato di un nuovo iPhone porta con sé anche il tradizionale smontaggio di iFixit, che permette di scoprire cosa si nasconde realmente all’interno dello smartphone. Questa volta sotto la lente è finito iPhone 18 Pro, protagonista di un teardown particolarmente interessante perché consente di osservare da vicino alcune delle principali novità introdotte da Apple, dall’apertura variabile delle fotocamera alla nuova soluzione per il Face ID, passando per il sistema di raffreddamento riprogettato.

Lo smontaggio, tuttavia, mette in evidenza anche un possibile problema legato alla riparazione del display; iFixit ha infatti riscontrato danni alla cornice in plastica che circonda lo schermo in tre dei quattro iPhone 18 Pro aperti dal team, anche se al momento è ancora troppo presto per stabilire se si tratti di un caso isolato oppure di un problema più diffuso.

iFixit mostra da vicino il nuovo diaframma ad apertura variabile

Una delle novità più interessanti dell’iPhone 18 Pro è senza dubbio il sistema di apertura variabile della fotocamera principale. Il teardown di iFixit permette di vedere da vicino il particolare meccanismo, composto da sei minuscole lamelle controllate tramite elettromagneti.

Il funzionamento ricorda per certi versi quello del sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, anche se i due meccanismi sono completamente indipendenti tra loro. Durante lo smontaggio però, una delle piccole lamelle del diaframma è addirittura schizzata fuori mentre iFixit lavorava sul gruppo ottico.

L’episodio evidenzia quanto potrebbe essere complicato intervenire sul singolo componente, in caso di blocco o di guasto del diaframma infatti, la soluzione più realistica potrebbe essere la sostituzione dell’intero gruppo della fotocamera, piuttosto che una riparazione a livello del singolo elemento.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Face ID sotto il display e una curiosa scoperta al microscopio

Un’altra delle modifiche più interessanti riguarda Face ID. Sui modelli Pro di quest’anno Apple ha spostato la fotocamera a infrarossi sotto il display, mentre la fotocamera frontale e il proiettore di punti IR continuano a essere ospitati nella più piccola Dynamic Island.

iFixit ha analizzato il pannello al microscopio, scoprendo come Apple abbia cercato di rendere praticamente invisibile la fotocamera IR; l’azienda di Cupertino ha rimosso una riga di pixel sì e una no nella zona sovrastante il sensore, con l’effetto che diventa progressivamente meno evidente avvicinandosi ai bordi.

Sotto il pannello OLED è inoltre presente un filtro passa-infrarosso che blocca la luce visibile. Il filtro però, non arriva fino al bordo dell’apertura, osservando il display al microscopio in determinate condizioni, iFixit ha notato quello che definisce un particolare effetto eclissi.

La nuova camera di vapore è molto più grande

Lo smontaggio permette anche di osservare più da vicino il nuovo sistema di raffreddamento dell’iPhone 18 Pro, Apple ha infatti aumentato sensibilmente le dimensioni della camera di vapore, che secondo quanto dichiarato dall’azienda durante l’evento Surprise and Shine ha una superficie tre volte maggiore rispetto a quella utilizzata sull’iPhone 17 Pro.

Alla base c’è anche una nuova configurazione dell’A20 Pro, il chip utilizza un package nel quale il die di silicio e la memoria sono posizionati fianco a fianco, evitando che la memoria si trovi lungo il percorso termico del SoC e permettendo al processore di collegarsi direttamente alla camera di vapore.

Nel teardown è possibile vedere il materiale termico che mette in contatto l’A20 Pro con la camera di vapore, mentre quest’ultima si estende per una parte consistente del corpo dello smartphone.

La cornice del display preoccupa iFixit

È proprio arrivando alla parte dedicata alla riparabilità che emerge l’aspetto più curioso dello smontaggio. iFixit riferisce di aver trovato danneggiata la cornice in plastica attorno al display su tre dei quattro iPhone 18 Pro aperti dal team.

Il dato va comunque interpretato con cautela, iFixit sottolinea infatti che altri teardown dell’iPhone 18 Pro non hanno evidenziato lo stesso problema e che Apple utilizza una cornice di questo tipo già dall’iPhone 15 Pro. Al momento, dunque, non è possibile stabilire se si tratti di un’anomalia limitata agli esemplari analizzati oppure di una caratteristica che potrebbe rendere più complicate alcune operazioni di riparazione.

Secondo iFixit, una possibile spiegazione potrebbe essere legata anche al nuovo sistema di raffreddamento, il calore potrebbe infatti essere disperso dal display proprio mentre il cuscinetto riscaldante viene utilizzato per ammorbidire l’adesivo che mantiene in posizione lo schermo.

La conseguenza pratica di una cornice incrinata non sarebbe da sottovalutare: dopo il rimontaggio, il display potrebbe non aderire più perfettamente e questo potrebbe avere ripercussioni anche sull’impermeabilità del dispositivo.

Alcune riparazioni restano tutt’altro che semplici

Il problema della cornice non è l’unico elemento che emerge dal teardown, iFixit sottolinea infatti che alcuni componenti dell’iPhone 18 Pro continuano a essere difficili da raggiungere.

Un esempio è la porta USB-C, la cui sostituzione richiede di rimuovere una parte consistente dei componenti interni dello smartphone. Di conseguenza, anche se alcune scelte progettuali facilitano determinati interventi, le riparazioni fai-da-te possono rimanere piuttosto impegnative, soprattutto quando si tratta di componenti collocati in profondità nel dispositivo.

L’iPhone 18 Pro mantiene comunque alcune delle soluzioni già viste sulla generazione precedente, tra cui il vano batteria senza colla e i moduli fotografici. Per molte delle riparazioni più importanti resta però necessario accedere al dispositivo passando dal display.

Per il momento iFixit ha quindi assegnato un punteggio provvisorio di 7 su 10 per la riparabilità sia all’iPhone 18 Pro che all’iPhone 18 Pro Max. Il giudizio non è ancora definitivo: il gruppo attende infatti di poter analizzare i componenti di ricambio, effettuare ulteriori test e, soprattutto, capire se il problema riscontrato sulla cornice del display sarà effettivamente diffuso oppure limitato agli esemplari analizzati.