Se pensavate di sfruttare il nuovo dock verticale di iPhone Duo per aggiungere “scorciatoie” per tutte le vostre app preferite, similmente a quanto avviene su iPad, probabilmente rimarrete delusi: sembra che il nuovo iPhone pieghevole supporti un massimo di quattro icone nel dock. Una scelta che potrebbe essere dettata dalla volontà di non renderlo troppo disorganizzato e caotico.

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iPhone Duo non supporta più di quattro icone nel dock

Apple ha presentato iPhone Duo la scorsa settimana, in compagnia di iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max (per iPhone 18 bisognerà invece aspettare ancora un po’). A differenza di questi ultimi due, già disponibili all’acquisto in preordine, il primo pieghevole della casa di Cupertino sarà commercializzato più avanti, nel mese di ottobre: nell’attesa possiamo già mettere gli occhi su anteprime e prime impressioni, come quelle del noto Marques Brownlee.

In base a quanto dichiarato (e mostrato) dallo youtuber, il dock verticale introdotto da Apple ha spazio solo per quattro applicazioni, esattamente come quello dei modelli “tradizionali”: nel video in fondo (minuto 13:16) possiamo vedere come l’autore del video provi senza successo ad aggiungerne una quinta (già l’interfaccia suggerisce la mancanza di spazio). Apple non ha menzionato finora questo limite di quattro app, ma chi sperava di aggiungerne una quinta (o più) potrebbe rimanere deluso. Viene data la possibilità di creare delle cartelle, ma questo riduce l’immediatezza.

Del resto, aumentare il numero di applicazioni potrebbe aumentare anche il “disordine” nella schermata home del dispositivo. Come abbiamo visto, Apple ha anche racchiuso Wi-Fi, potenza del segnale cellulare e livello di batteria in un’unica icona per occupare meno spazio, e ha rivisto la Dynamic Island (che ora si espande dall’angolo in alto a destra per mostrare Attività in tempo reale e notifiche).

Vi ricordiamo che iPhone Duo sarà disponibile in preordine in Italia a partire dalle ore 14:00 del 16 ottobre 2026, con disponibilità effettiva prevista dal 23 ottobre. Lo smartphone sarà proposto nelle colorazioni Bianco stellare e Cielo notturno e in quattro differenti tagli di memoria, al prezzo consigliato di partenza di 2369 euro.