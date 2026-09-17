Nelle scorse ore il team di Nintendo ha annunciato l’imminente lancio in Europa di una nuova versione bundle di Nintendo Switch Lite.

Lanciata sette anni fa come una sorta di alternativa economica alla Nintendo Switch, questa console gaming portatile ha conquistato tanti utenti e nella sua nuova versione bundle arriverà insieme al popolare gioco Tomodachi Life: Living the Dream.

Ma ci sono novità anche per Nintendo Switch 2.

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Il nuovo bundle per Nintendo Switch Lite in arrivo in Europa

Chi deciderà di acquistare il nuovo bundle di Nintendo potrà anche contare su un periodo di prova di 30 giorni per il servizio Nintendo Switch Online.

Al momento il colosso nipponico non ha reso noto il prezzo di questo bundle ma è probabile che sul mercato possa arrivare a 219,99 euro (basti pensare che la console ha un costo di 199,99 euro mentre il gioco da solo viene venduto a 59,99 euro).

Secondo alcune indiscrezioni, tale nuovo bundle rappresenterebbe la soluzione studiata dal produttore nipponico per vendere le scorte rimanenti di Nintendo Switch Lite prima della scadenza del 2027, fissata dall’Unione Europea per l’entrata in vigore dell’obbligo di sostituzione della batteria fissa con una rimovibile.

Sul mercato il nuovo bundle di Nintendo Switch Lite dovrebbe essere disponibile a partire dal 29 di ottobre ma nel corso delle prossime settimane ne sapremo certamente di più.

Tre nuovi bundle per Nintendo Switch 2

Sempre nelle scorse ore il produttore ha annunciato anche il lancio di nuovi bundle di Nintendo Switch 2: dal 22 ottobre sarà disponibile quello con Nintendo Switch Sports Resort (con inclusi 3 mesi di Nintendo Switch Online) mentre dal 29 ottobre sarà possibile acquistare quello con Mario Kart World (con inclusi 3 mesi di Nintendo Switch Online) e quello con The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition (con una trama personalizzata per la console, i controller e la base di ricarica).

In sostanza, Nintendo si prepara ad affrontare la stagione natalizia nel migliore dei modi.