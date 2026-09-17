Anker amplia la propria gamma di accessori per PC con un nuovo hub USB-C pensato per chi vuole trasformare un notebook in una postazione desktop senza occupare troppo spazio sulla scrivania. L’ultimo arrivato si chiama Anker Desktop USB-C Hub, è identificato dal modello A210C e punta su una dotazione particolarmente completa per un prodotto da appena 99,99 dollari.

La caratteristica più interessante non è però soltanto il numero di porte; il nuovo hub integra infatti un piccolo display smart che permette di visualizzare in tempo reale diverse informazioni sul funzionamento della periferica, mentre il comparto video arriva fino a 240 Hz con monitor 2K compatibili.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Anker A210C: un hub USB-C con display smart pensato per essere versatile

Il mercato degli hub USB-C è ormai molto affollato, tuttavia l’A210C prova a distinguersi puntando soprattutto sulla gestione dei display ad alta frequenza di aggiornamento. Attraverso le porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 infatti, il dispositivo può gestire un singolo monitor fino a 4K a 144 Hz oppure arrivare a 2K a 240 Hz, caratteristica secondo noi da non sottovalutare su un prodotto di questa fascia.

Anker indica inoltre il supporto a configurazioni dual-monitor; in questo caso, la combinazione può arrivare fino a due display 4K a 60 Hz, mentre la scheda prodotto ufficiale indica anche la possibilità di utilizzare due monitor 2K a 240 Hz, ma soltanto quando il notebook collegato dispone di una porta USB-C compatibile con DisplayPort 2.1 e DSC 3:1.

Si tratta di un dettaglio fondamentale, perché le capacità video dell’hub non dipendono esclusivamente dalle sue porte, sarà quindi il computer collegato a determinare quanta banda può effettivamente essere utilizzata.

L’altra caratteristica che rende particolare il nuovo Anker Desktop USB-C Hub è di sicuro il piccolo schermo integrato nella parte frontale. Il display può mostrare informazioni relative allo stato delle porte, alla risoluzione e alla frequenza di aggiornamento del monitor, alla potenza di ricarica, alla velocità di trasferimento dei dati e alla temperatura del dispositivo.

In questo modo l’utente può avere immediatamente sotto controllo alcuni dei parametri che normalmente rimangono nascosti al sistema operativo o richiedono l’apertura di specifiche utility. Anker ha previsto inoltre una componente più personale; lo schermo può essere utilizzato come una sorta di cornice digitale da scrivania, caricando immagini da visualizzare in una presentazione, oppure come strumento per la gestione delle sessioni di lavoro.

A bordo è infatti presente un focus timer che permette di tenere traccia del tempo trascorso davanti al PC e ricorda all’utente di fare delle pause; possiamo dire quindi che il display non è soltanto un indicatore di stato, ma diventa parte integrante dell’esperienza d’uso dell’hub.

Dieci porte per notebook, monitor e periferiche

La dotazione è un altro punto di forza di questo hub e comprende complessivamente 10 porte, con una distribuzione pensata per mantenere la parte posteriore della scrivania il più possibile ordinata. Sul frontale trovano posto una porta USB-C da 10 Gbps e i lettori SD e microSD 3.0, particolarmente utili per fotografi, videomaker e creator che devono trasferire rapidamente file da schede di memoria.

Sul retro sono invece concentrate gran parte delle connessioni, tra queste:

HDMI 2.1

DisplayPort 1.4

USB-C PD-IN fino a 100 W

USB-A da 10 Gbps

2 × USB-A da 5 Gbps

Ethernet Gigabit

La porta USB-C utilizzata per collegare l’hub al notebook permette di sfruttare anche il pass-through charging. Collegando un alimentatore USB-C da 100 watt all’ingresso PD, l’A210C può fornire fino a 80 watt al computer host; va specificato per che il caricatore non è incluso nella confezione, mentre rinamendo nel contesto Anker raccomanda un alimentatore da almeno 65 watt per ottenere il comportamento previsto.

Design, base magnetica e compatibilità

Parlando di design o form-factor, Anker non ha adottato il classico formato piatto che si vede sulla maggioranza degli hub USB-C; l’A210C utilizza infatti una struttura verticale e compatta che misura 130 × 50 × 55,6 millimetri, con un peso di 330 grammi. La scelta ha anche una conseguenza pratica in quanto la maggior parte delle porte è orientata verso la parte posteriore, permettendo di indirizzare i cavi verso il retro della scrivania.

L’azienda ha inoltre realizzato una base magnetica che permette di sollevare e inclinare il display verso l’utente; la base utilizza un adesivo removibile e può essere lavata e riutilizzata, anche se l’efficacia dell’adesione può variare in base alla superficie sulla quale viene applicata.

Riguardo alla compatibilità, come spesso accade con questo genere di prodotti, il supporto alle funzioni più avanzate dipende dalle caratteristiche del computer collegato. Anker Desktop USB-C Hub è compatibile con notebook dotati di USB-C full-function, USB4 oppure Thunderbolt 3, 4 e 5, a condizione che la porta supporti le funzioni necessarie per Power Delivery e DisplayPort.

Sono supportati Windows 10, Windows 11 e macOS, mentre il dispositivo non è compatibile con Linux. Su Windows è possibile utilizzare i due monitor esterni in modalità estesa, mostrando contenuti differenti su ciascun display. Su macOS, invece, i due monitor esterni visualizzano lo stesso contenuto.

Anche il funzionamento a 240 Hz richiede particolare attenzione; per sfruttare due monitor 2K a 240 Hz è necessario che il notebook disponga di una porta USB-C con DisplayPort 2.1 e DSC 3:1; inoltre, l’uscita video passa esclusivamente da HDMI e DisplayPort, in pratica non è previsto il collegamento diretto di monitor USB-C.

Scheda tecnica Anker Desktop USB-C Hub A210C

Modello: A210C

Porte totali: 10

HDMI: 2.1

DisplayPort: 1.4

USB-C dati: 10 Gbps

USB-A: 1x 10 Gbps, 2x 5 Gbps

Lettore SD 3.0 e lettore microSD 3.0

Ethernet: Gigabit

USB-C PD-IN: fino a 100 watt

Ricarica al notebook: fino a 80 watt

Risoluzione massima: 4K a 144 Hz

Refresh rate massimo: 240 Hz a 2K

Doppio display: fino a 2K a 240 Hz (con host compatibile)

Display integrato Smart

Dimensioni: 130 × 50 × 55,6 mm

Peso: 330 grammi

Colori: Iron Gray, Starlight Silver

Sistemi supportati: Windows 10/11, macOS

Compatibilità: USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4/5 con supporto richiesto a Power Delivery e DisplayPort

Disponibilità e prezzo

L’Anker Desktop USB-C Hub A210C è già disponibile negli Stati Uniti a 99,99 dollari, attraverso lo store ufficiale Anker e Amazon; il prodotto è disponibile nelle colorazioni Iron Gray e Starlight Silver. Al momento mancano informazioni ufficiali sulla disponibilità in Europa, anche se la pagina Anker dedicata al prodotto è già comparsa su alcuni store europei, segnale che la distribuzione internazionale è in atto.