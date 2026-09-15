Ugreen torna a parlare di docking station dedicate alle GPU esterne con una nuova versione della sua LinkStation, aggiornando in modo significativo il modello lanciato all’inizio dell’anno. Si tratta di LinkStation Pro e, pur mantenendo la stessa impostazione generale della precedente versione, introduce una nuova interfaccia Thunderbolt 5 e una gestione dell’alimentazione più potente.

La prima LinkStation era arrivata sul mercato con USB4 a 40 Gbps, OCuLink e un alimentatore integrato da 850 W; la nuova variante Pro mantiene proprio quest’ultimo elemento, ma sostituisce la connessione USB4 con Thunderbolt 5, portando la banda disponibile fino a 80 Gbps. Si tratta quindi di un aggiornamento mirato soprattutto a chi vuole utilizzare una GPU desktop esterna con notebook e mini PC di nuova generazione, cercando di ridurre il più possibile il limite imposto dalla connessione tra computer e scheda grafica.

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Dal punto di vista estetico la LinkStation Pro non cambia radicalmente rispetto alla generazione precedente; Ugreen mantiene una struttura in alluminio semi-aperta, progettata per ospitare una scheda grafica desktop lasciando libera la parte superiore per favorire il passaggio dell’aria.

La vera differenza si trova quindi nella dotazione interna e nelle connessioni. Il precedente collegamento USB4 da 40 Gbps viene sostituito da Thunderbolt 5, che porta la banda dichiarata fino a 80 Gbps, mentre rimane disponibile OCuLink a 64 Gbps, che continua a rappresentare un’alternativa particolarmente interessante per sistemi compatibili.

La combinazione delle due interfacce amplia anche il tipo di dispositivi con cui la LinkStation Pro può essere utilizzata, spaziando dai notebook ai mini PC, fino ad alcuni NAS (compatibili).

Una delle difficoltà delle docking station eGPU è rappresentata dalla banda disponibile tra computer e scheda grafica; una GPU desktop molto potente può essere limitata quando deve comunicare attraverso un’interfaccia con una larghezza di banda sensibilmente inferiore rispetto al collegamento PCIe interno utilizzato in un PC tradizionale.

Secondo Ugreen, la LinkStation Pro può mettere a disposizione della GPU 64 Gbps attraverso PCIe 4.0 x4, un valore che viene indicato come equivalente alla banda disponibile tramite OCuLink. Il risultato dovrebbe essere particolarmente interessante con schede grafiche di fascia alta, come una GeForce RTX 5090, soprattutto rispetto alle precedenti soluzioni basate su USB4.

Una docking station pensata per gaming e AI

La maggiore larghezza di banda non porta benefici soltanto in ambito gaming. Ugreen presenta infatti la LinkStation Pro anche come una soluzione adatta a carichi di lavoro accelerati dalla GPU, compresi quelli legati all’Intelligenza Artificiale; in questo scenario, la possibilità di collegare una scheda grafica desktop potente a un computer compatto può diventare particolarmente interessante per chi utilizza mini PC o workstation portatili senza una GPU dedicata di fascia alta.

Un’altra novità da segnalare sul modello Pro è inoltre il supporto al daisy-chaining di più docking station eGPU; la possibilità di collegare più unità apre scenari differenti rispetto alla singola GPU esterna, soprattutto per applicazioni che possono sfruttare più acceleratori. Si tratta di una caratteristica che va comunque valutata nel contesto del software utilizzato, infatti la presenza del collegamento non significa automaticamente che qualsiasi applicazione possa sfruttare più GPU contemporaneamente.

La LinkStation Pro mantiene l’alimentatore integrato da 850 watt, compatibile con lo standard ATX 3.1, l’ideale per schede grafiche desktop molto potenti; a bordo si possono installare GPU fino a 370 mm di lunghezza e 155 mm di altezza, lasciando quindi spazio a numerosi modelli desktop di grandi dimensioni.

Anche il Power Delivery tramite Thunderbolt 5 è stato potenziato, arrivando ora fino a 140 watt, contro i 100 watt della precedente versione; tale caratteristica permette di utilizzare il collegamento Thunderbolt non soltanto per trasferire i dati della GPU, ma anche per alimentare notebook gaming e sistemi portatili compatibili con una potenza decisamente più elevata.

Tre porte Thunderbolt 5, ma niente Ethernet o M.2

Sul fronte della connettività Ugreen ha previsto tre porte Thunderbolt 5, alle quali si aggiunge una porta USB-A 3.2 destinata alle periferiche. La dotazione rimane però volutamente concentrata sulla funzione principale della LinkStation Pro; non a caso sono assenti slot M.2 per l’installazione di un SSD NVMe e porta Ethernet.

È una differenza importante rispetto a una docking station tradizionale, perché la LinkStation Pro non vuole trasformarsi in un hub completo per notebook; il suo scopo principale rimane quello di collegare e alimentare una GPU desktop esterna, con alcune porte aggiuntive per completare la configurazione. La LinkStation Pro non rappresenta quindi un prodotto completamente nuovo, ma un’evoluzione della piattaforma originale con interventi concentrati proprio sugli aspetti più importanti per una eGPU, ovvero banda, alimentazione e flessibilità del collegamento.

Caratteristiche Ugreen LinkStation Pro

Chassis in alluminio

Connessione principale: Thunderbolt 5

Banda Thunderbolt 5: fino a 80 Gbps

Connessione alternativa: OCuLink

Banda OCuLink: 64 Gbps

Alimentatore integrato: 850 W

Standard alimentatore: ATX 3.1

Power Delivery Thunderbolt 5: fino a 140 W

Porte Thunderbolt 5: 3

Porta aggiuntiva: USB-A 3.2

GPU supportate: fino a 370 mm di lunghezza e 155 mm di altezza

La Ugreen LinkStation Pro è già disponibile in Cina a 2.999 yuan, circa 388 euro al cambio odierno, un prezzo sostanzialmente in linea con quello della precedente LinkStation USB4; al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali relativi a un lancio internazionale.

Per chi utilizza un notebook o un mini PC compatibile con Thunderbolt 5 e vuole affiancargli una GPU desktop potente, quella di Ugreen rappresenta una soluzione che punta a ridurre uno dei principali limiti delle eGPU, mantenendo al tempo stesso una struttura relativamente semplice e dedicata esclusivamente all’accelerazione grafica.