Nella tarda serata italiana di ieri, Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per quasi tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione come Garmin Fenix 8 e simili, escludendo però i modelli Pro (almeno per il momento).
Il nuovo aggiornamento si configura come major update, giunge al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e si preoccupa di risolvere svariati bug, implementare nuove funzionalità e apportare altri miglioramenti a tutti gli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Garmin Fenix 8: nuovo major update per i modelli “non Pro”
A oltre tre mesi dal rilascio del precedente major update (versione 22), e a pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione ma solo nelle versioni “non Pro”.
Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) arriva la nuova versione 23.31 del software (prende il posto della 22.44 rilasciata tre settimane fa).
L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere un’infinità di problematiche che affliggevano l’esperienza utente a tutto tondo sugli smartwatch che vengono aggiornati e, soprattutto, aggiungere alcune novità che fanno parte dell’aggiornamento delle funzionalità del terzo trimestre 2026.
Ad esempio, su Garmin Fenix 8 e soci arrivno il supporto all’Attività sci di fondo indoor, la Condivisione della configurazione d’immersione e molto altro, come testimoniato dal changelog ufficiale che riportiamo di seguito.
Changelog – versione 23.31 (dalla 22.44)
- Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.
- Aggiunge la condivisione delle impostazioni del computer subacqueo nell’app Garmin Share.
- Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.
- Aggiunge contesto al controllo del volume.
- Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.
- Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione di blocco touch.
- Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di attività di forza.
- Risolve il problema per cui la scorciatoia del giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.
- Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.
- Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o del piano Garmin Coach.
- Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano Garmin Coach.
- Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.
- Risolve un problema che poteva causare l’aumento del volume della musica dopo il suono di una sveglia.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di comando audio e del software host.
- Risolve altri problemi minori.
- Supporta i dati di portata e dei sensori Xero nell’app Applied Ballistics.
- Aggiorna le traduzioni.
Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin
Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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