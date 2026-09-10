Nella tarda serata italiana di ieri, Garmin ha iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per quasi tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta della precedente generazione come Garmin Fenix 8 e simili, escludendo però i modelli Pro (almeno per il momento).

Il nuovo aggiornamento si configura come major update, giunge al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e si preoccupa di risolvere svariati bug, implementare nuove funzionalità e apportare altri miglioramenti a tutti gli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8: nuovo major update per i modelli “non Pro”

A oltre tre mesi dal rilascio del precedente major update (versione 22), e a pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor della precedente generazione ma solo nelle versioni “non Pro”.

Su Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm) arriva la nuova versione 23.31 del software (prende il posto della 22.44 rilasciata tre settimane fa).

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere un’infinità di problematiche che affliggevano l’esperienza utente a tutto tondo sugli smartwatch che vengono aggiornati e, soprattutto, aggiungere alcune novità che fanno parte dell’aggiornamento delle funzionalità del terzo trimestre 2026.

Ad esempio, su Garmin Fenix 8 e soci arrivno il supporto all’Attività sci di fondo indoor, la Condivisione della configurazione d’immersione e molto altro, come testimoniato dal changelog ufficiale che riportiamo di seguito.

Changelog – versione 23.31 (dalla 22.44) Aggiunge un allenamento rapido suggerito per la corsa.

Aggiunge la condivisione delle impostazioni del computer subacqueo nell’app Garmin Share.

Aggiunge l’attività Sci di fondo indoor.

Aggiunge contesto al controllo del volume.

Migliora la scorciatoia della torcia per passare tra le modalità acceso, spento e strobo durante un’attività.

Riduce gli sblocchi involontari quando si utilizza la funzione di blocco touch.

Risolve un problema che poteva causare interruzioni di ritmo/velocità, soprattutto durante l’allenamento a intervalli.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante un allenamento libero di attività di forza.

Risolve il problema per cui la scorciatoia del giro sullo schermo non veniva più visualizzata negli allenamenti HIIT.

Risolve un problema che impediva l’avvio di un allenamento multisport suggerito.

Risolve un problema con la selezione dei giorni di riposo per gli allenamenti giornalieri suggeriti o del piano Garmin Coach.

Risolve un problema per cui i giorni di allenamento visualizzati sull’orologio potevano non corrispondere ai giorni visualizzati nel piano Garmin Coach.

Risolve il problema per cui il livello del volume non tornava all’impostazione corretta dopo l’espulsione dell’acqua.

Risolve un problema che poteva causare l’aumento del volume della musica dopo il suono di una sveglia.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’installazione simultanea del software di comando audio e del software host.

Risolve altri problemi minori.

Supporta i dati di portata e dei sensori Xero nell’app Applied Ballistics.

Aggiorna le traduzioni.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: