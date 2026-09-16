Chi dice che per avere 100 ore di autonomia in un paio di cuffie wireless serva spendere una fortuna? Marshall Major V smonta questa convinzione con un design iconico, un suono signature che ha fatto la storia del marchio svedese, e ora anche un prezzo che scende sensibilmente rispetto al listino originale. Il momento per portarsi a casa questo modello sembra essere arrivato, e i dettagli che seguono spiegano perché conviene non perdere tempo.

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Marshall Major V, il ritmo rock che non si ferma mai

Quinta generazione delle celebri cuffie on-ear del marchio svedese, Marshall Major V eredita il DNA sonoro degli amplificatori rock Marshall e lo trasforma in un’esperienza di ascolto quotidiana. Il tratto distintivo di questo modello è senza dubbio l’autonomia: si parla di 100 ore di riproduzione da una singola carica, ben 20 ore in più rispetto al predecessore Major IV che si fermava a 80 ore. Un dato che lascia indietro anche cuffie premium con cancellazione attiva del rumore, come le Sony WH-1000XM5, che non superano le 40 ore.

Sul fronte del design, le superfici testurizzate nere si combinano con dettagli dorati e il celebre logo a script Marshall sui padiglioni, per un look retrò che non passa inosservato. Il peso di 186 grammi e la struttura pieghevole con estremità agganciabili rendono il trasporto comodo, ideale per chi viaggia spesso o lavora in movimento.

Le specifiche tecniche principali includono:

Driver dinamici personalizzati da 40mm per un suono signature Marshall con distorsione ridotta

per un suono signature Marshall con distorsione ridotta Connettività Bluetooth 5.3 con tecnologia LE e codec SBC, AAC e LC3

con tecnologia LE e codec SBC, AAC e LC3 Ricarica rapida: 15 ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica

Ricarica wireless tramite pad incluso o cavo USB-C

Raggio wireless di 10 metri

Gamma di frequenza 20-20.000 Hz

Pulsante multifunzione M-Button personalizzabile tramite app Marshall Bluetooth

Una particolarità software degna di nota è la funzione di conservazione della batteria disponibile nell’app dedicata, pensata per prolungare la vita utile delle cuffie nel tempo. Va segnalato che il modello non integra la cancellazione attiva del rumore, un compromesso che però viene ampiamente bilanciato dall’autonomia record e dal comfort superiore rispetto a molti modelli over-ear, come confermato dalla recensione di InsideHook. Nella confezione sono inclusi anche il cavo audio da 3,5mm e il cavo di ricarica USB-C.

Sconto rock: Major V al prezzo più basso del periodo

Il prezzo di Marshall Major V scende su Amazon a 80,99€ rispetto al listino originale di 149€, con uno sconto che supera il 45% e un risparmio concreto di quasi 68€. Si tratta del prezzo più basso registrato in questo periodo, un’occasione da cogliere per chi desidera portarsi a casa un paio di cuffie con autonomia da record e stile inconfondibile senza svuotare il portafoglio. La disponibilità è garantita direttamente su Amazon.it, ma l’offerta potrebbe avere una durata limitata. Per restare aggiornati su tutte le offerte wearable del momento, vale la pena tenere d’occhio anche le altre proposte disponibili.

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