Nel mese di maggio, dopo un lungo periodo di test circoscritto (non solo per i beta tester), il team di WhatsApp ha finalmente avviato la distribuzione su larga scala del redesign in salsa Liquid Glass della popolare app di messaggistica per iOS.

Da allora i lavori dietro le quinte sono continuati con l’obiettivo di espandere il redesign a più aree dell’app, ad esempio all’interfaccia delle chat e delle bolle dei messaggi: dopo alcuni mesi di test in beta, questa novità estetica è ora in rollout per tutti. Scopriamo tutti i dettagli.

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WhatsApp per iOS: la UI delle chat cambia in nome del Liquid Glass

Come anticipato in apertura, sembra che WhatsApp per iOS sia partito il rollout su larga scala della seconda dose di Liquid Glass Design che va a conquistare l’interfaccia utente delle chat di WhatsApp.

Come potrete notare dalla seguente immagine (via WaBetaInfo), la barra delle chat (il blocco che comprende menù degli allegati, casella di immissione testuale, pulsante fotocamera e pulsante microfono) è ora flottante e non più ancorata all’interno di una porzione con sfondo pieno.

Le bolle dei messaggi perdono la cornice attorno ai contenuti multimediali e attorno ai link condivisi (per fare in modo che questi elementi risultino più “integrati” nel flusso della conversazione) e, inoltre, guadagnano un raggio di curvatura più ampio. Le bolle dei messaggi di testo, invece, diventano più “cicciotte”.

Anche altri elementi dell’interfaccia utente delle chat, come il carosello delle reazioni e il menù contestuale (quello a cui si accede tramite una pressione prolungata su un messaggio) presentano una trasparenza decisamente maggiore rispetto al passato.

L’interfaccia delle chat rivista in stile Liquid Glass Design è in fase di rollout per alcuni utenti che eseguono almeno la versione 26.35.72 di WhatsApp Beta per iOS.

Nelle prossime settimane, questa novità potrebbe essere estesa a un maggior numero di utenti che eseguono la versione stabile dell’app sul proprio iPhone. In futuro, il Liquid Glass Design dovrebbe conquistare altri elementi dell’app.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.