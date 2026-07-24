La più recente versione di WhatsApp Beta per iOS dona ad alcuni beta tester una novità estetica di cui eravamo venuti a conoscenza nel mese di maggio, quando ancora si trattava di qualcosa in fase di sviluppo.

Nello specifico, l’ultima versione in anteprima dell’app porta sugli iPhone un nuovo design per le bolle dei messaggi che diventano così più “morbide” e conferiscono all’interfaccia un look più moderno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp per iOS: c’è una novità in rollout per i beta tester

Il team di WhatsApp ha iniziato a distribuire, per il momento in beta, il nuovo design per le bolle dei messaggi all’interno delle conversazioni, individuali o di gruppo che siano (via WaBetaInfo).

Come potrete osservare dall’immagine di confronto sottostante, il team di sviluppo ha messo in campo alcune novità: intanto sparisce la cornice attorno ai contenuti multimediali e attorno ai link condivisi (ma solo nelle chat individuali), con l’obiettivo di rendere questi contenuti “più integrati” nel flusso della conversazione. Per le chat di gruppo e i messaggi inoltrati, invece, rimane una “cornice” a mo di intestazione invece (per mostrare “inoltrato”, il nome di chi lo ha inviato e così via).

È poi aumentato il raggio di curvatura degli angoli, decisamente più stondati rispetto al passato; le bolle dei messaggi di testo, invece, diventano un po’ più “cicciotte”. Questo stile è molto vicino a quello che Apple propone sull’app Messaggi (con iMessage) e, inoltre, sembra sposarsi alla perfezione con il redesign in stile Liquid Glass.

Il nuovo design delle bolle dei messaggi è in fase di distribuzione graduale per alcuni beta tester che eseguono almeno la versione 26.29.10.70 di WhatsApp Beta per iOS; questa novità dovrebbe raggiungere un maggior numero di beta tester nei prossimi giorni, prima dello sbarco sulla versione stabile della popolare app di messaggistica.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.