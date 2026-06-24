Nel mese di maggio, dopo un lungo periodo di test circoscritto (non solo per i beta tester), il team di WhatsApp ha finalmente avviato la distribuzione su larga scala del redesign in salsa Liquid Glass della popolare app di messaggistica per iOS.

Sapevamo però già da temo che altri elementi dell’interfaccia utente attendessero la “conversione” al nuovo linguaggio di design della Mela morsicata: barra delle chat, barra di riproduzione delle note vocali e le bolle dei messaggi sono già in lista d’attesa da tempo. Nelle ultime ore, i beta tester dell’app hanno iniziato a ricevere proprio uno di questi elementi in forma “aggiornata”.

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WhatsApp per iOS dona ai beta tester una nuova dose di Liquid Glass

Come anticipato in apertura, alcuni fortunati beta tester di WhatsApp per iOS possono ora sperimentare una presenza più massiccia del Liquid Glass all’interno dell’app: inizialmente, il linguaggio di design di Apple era disponibile solo nell’interfaccia generale dell’app e in pochi altri elementi, mentre adesso pervade anche l’interfaccia delle chat (via WaBetaInfo).

Questa revisione fa sì che la barra di immissione testuale nella chat diventi flottante e traslucida, rimpiazzando il vecchio elemento “fisso” e con sfondo opaco. Anche il pulsante che permette di tornare all’ultimo messaggio della conversazione ha ricevuto lo stesso trattamento.

Andando oltre, ma stavolta parliamo di qualcosa che è già disponibile per alcuni anche sul canale stabile, nella parte superiore della schermata di una chat possiamo notare che anche i pulsanti per effettuare chiamata/videochiamata e il pulsante per tornare indietro siano stati aggiornati al Liquid Glass Design.

L’interfaccia delle chat rivista in stile Liquid Glass Design è in fase di rollout per alcuni beta tester che eseguono la versione 26.25.10.16 di WhatsApp Beta per iOS. Nelle prossime settimane, questa novità potrebbe essere estesa anche agli utenti che eseguono la versione stabile dell’app sul proprio iPhone.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.