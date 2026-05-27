Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili).

Il nuovo aggiornamento si configura come major update, giunge al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e si preoccupa di risolvere svariati bug, implementare nuove funzionalità e apportare altri miglioramenti a tutti gli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin Fenix 8 e simili ricevono il nuovo major update

A oltre tre mesi dal rilascio del precedente major update (versione 21), e a pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare i smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.

Parliamo di Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

Tutti questi modelli stanno ricevendo la versione 22.35 del software (sostituisce la precedente versione 21.39 risalente a fine marzo) che si configura come nuovo major update e, come testimoniato dal changelog ufficiale (che riportiamo di seguito), porta con sé tantissime novità e affinamenti.

Le principali novità si concentrano sull’espansione delle funzioni smart, delle funzioni sportive, della connettività e dell’interazione utente/smartwatch su tutti i modelli. C’è poi spazio per la risoluzione di numerosi bug che causavano crash improvvisi sugli smartwatch o sfociavano in consumi anomali della batteria.

Changelog – versione 22.35 (dalla 21.39) (Fenix ​​E) Risolve il problema per cui il quadrante con sintesi vocale non era disponibile.

(Tactix 8) Risolve il problema per cui il cambio di colore della visione notturna non funzionava.

Aggiunge la compatibilità con i tag Approach CT1 per tracciare ogni colpo su qualsiasi mazza.

Aggiunge una panoramica delle prestazioni nel golf.

Aggiunge l’opzione LTE per le modalità di potenza delle attività.

Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto Man Overboard.

Aggiunge lo stato di lettura e consegna ai messaggi in Messenger.

Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa a cui è possibile accedere rapidamente tramite il ciclo di controllo o una scorciatoia da tastiera.

Consente l’accesso al menu del layout della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si utilizzava WhatsApp su un iPhone.

Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano per le attività di arrampicata indoor e bouldering.

Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.

Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo aver utilizzato l’assistente telefonico o aver accettato una chiamata sull’orologio.

Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.

Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.

Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del rapporto serale.

Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG.

Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.

Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.

Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.

Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.

Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura visualizzata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.

Risolve un problema per cui gli allenamenti di Garmin Coach a volte non si sincronizzavano con il dispositivo.

Risolve un problema con la sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.

Corregge le stime della batteria quando si passa da una modalità di alimentazione all’altra per le attività.

Risolve il problema che permetteva di accedere alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva.

Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato un Z10 o uno Z30.

Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.

Risolve il problema di mancata ripresa dei download di Outdoor Maps+ dopo un’interruzione.

Risolve un possibile arresto anomalo durante le attività con LiveTrack attivo.

Risolve un possibile problema per cui l’orologio non riproduceva più l’animazione di avvio.

Risolve il problema della vibrazione durante l’invio del tempo di avvio durante gli allenamenti di nuoto.

Risolve il problema del mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’orologio.

Risolve il problema del mancato aggiornamento dell’app meteo all’apertura dell’app.

Migliora la reattività all’avvio del timer.

Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di corsa su sentiero.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: