Garmin ha recentemente iniziato a distribuire un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti i suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta di ultima generazione come Garmin Fenix 8 (e tutti i modelli simili).
Il nuovo aggiornamento si configura come major update, giunge al culmine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e si preoccupa di risolvere svariati bug, implementare nuove funzionalità e apportare altri miglioramenti a tutti gli smartwatch coinvolti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Garmin Fenix 8 e simili ricevono il nuovo major update
A oltre tre mesi dal rilascio del precedente major update (versione 21), e a pochi giorni dal rilascio dell’ultima beta del ciclo di sviluppo, Garmin è tornata ad aggiornare i smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.
Parliamo di Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).
Tutti questi modelli stanno ricevendo la versione 22.35 del software (sostituisce la precedente versione 21.39 risalente a fine marzo) che si configura come nuovo major update e, come testimoniato dal changelog ufficiale (che riportiamo di seguito), porta con sé tantissime novità e affinamenti.
Le principali novità si concentrano sull’espansione delle funzioni smart, delle funzioni sportive, della connettività e dell’interazione utente/smartwatch su tutti i modelli. C’è poi spazio per la risoluzione di numerosi bug che causavano crash improvvisi sugli smartwatch o sfociavano in consumi anomali della batteria.
Changelog – versione 22.35 (dalla 21.39)
- (Fenix E) Risolve il problema per cui il quadrante con sintesi vocale non era disponibile.
- (Tactix 8) Risolve il problema per cui il cambio di colore della visione notturna non funzionava.
- Aggiunge la compatibilità con i tag Approach CT1 per tracciare ogni colpo su qualsiasi mazza.
- Aggiunge una panoramica delle prestazioni nel golf.
- Aggiunge l’opzione LTE per le modalità di potenza delle attività.
- Aggiunge l’opzione di navigazione all’ultimo punto Man Overboard.
- Aggiunge lo stato di lettura e consegna ai messaggi in Messenger.
- Aggiunge il supporto per una modalità silenziosa a cui è possibile accedere rapidamente tramite il ciclo di controllo o una scorciatoia da tastiera.
- Consente l’accesso al menu del layout della tastiera scorrendo verso l’alto dalla parte inferiore della pagina.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo quando si utilizzava WhatsApp su un iPhone.
- Risolve un possibile problema per cui i tasti Indietro e Giù non funzionavano per le attività di arrampicata indoor e bouldering.
- Risolve un problema che poteva impedire la visualizzazione di un evento di gara imminente sul dispositivo.
- Risolve un problema che poteva causare un consumo eccessivo della batteria dopo aver utilizzato l’assistente telefonico o aver accettato una chiamata sull’orologio.
- Risolve un problema che poteva causare l’avanzamento degli allenamenti di nuoto in piscina attraverso le fasi attive senza interazione.
- Risolve un problema che poteva causare l’uscita del dispositivo dalla pagina della mappa durante il ricalcolo del percorso.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante l’aggiunta di app tramite Garmin Connect Mobile.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la registrazione di un’attività.
- Risolve un problema che poteva causare il riavvio del dispositivo durante la visualizzazione del rapporto serale.
- Risolve un problema che poteva causare una risposta errata dello schermo al tocco dopo aver effettuato una lettura ECG.
- Risolve un problema che poteva causare la riproduzione fuori tempo dei toni del conto alla rovescia del timer di riposo durante gli allenamenti di forza.
- Risolve un problema che poteva causare un errore durante il caricamento di un file di attività su Garmin Connect.
- Risolve un problema che poteva causare la mancata risposta, a volte, dei dispositivi con molti file di attività salvati.
- Risolve un problema che poteva impedire di accettare una chiamata in arrivo sull’orologio.
- Risolve un problema per cui la barra di avanzamento del monitoraggio dell’attrezzatura visualizzata dopo un’attività non includeva l’attività appena completata.
- Risolve un problema per cui gli allenamenti di Garmin Coach a volte non si sincronizzavano con il dispositivo.
- Risolve un problema con la sincronizzazione dei record personali di forza con Garmin Connect.
- Corregge le stime della batteria quando si passa da una modalità di alimentazione all’altra per le attività.
- Risolve il problema che permetteva di accedere alle app di comandi vocali, musica e note vocali durante una chiamata attiva.
- Risolve il problema di arresto anomalo che si verificava quando si utilizzava la mappa dopo aver usato un Z10 o uno Z30.
- Risolve il problema di interruzione della navigazione in caso di perdita del segnale GPS o deviazione dal percorso.
- Risolve il problema di mancata ripresa dei download di Outdoor Maps+ dopo un’interruzione.
- Risolve un possibile arresto anomalo durante le attività con LiveTrack attivo.
- Risolve un possibile problema per cui l’orologio non riproduceva più l’animazione di avvio.
- Risolve il problema della vibrazione durante l’invio del tempo di avvio durante gli allenamenti di nuoto.
- Risolve il problema del mancato aggiornamento dei campi dati di alba/tramonto sul quadrante dell’orologio.
- Risolve il problema del mancato aggiornamento dell’app meteo all’apertura dell’app.
- Migliora la reattività all’avvio del timer.
- Impedisce il rilevamento automatico del percorso durante le attività di corsa su sentiero.
Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin
Per aggiornare gli smartwatch e gli sportwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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