Apple ha confermato ufficialmente quanta energia possono immagazzinare le batterie dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, un dato che l’azienda di solito preferisce non specificare nelle proprie schede tecniche; questa volta, però, l’informazione emerge dall’etichetta energetica europea presente sull’Apple Online Store, obbligatoria per legge nell’Unione Europea.

Nel corso dell’evento di presentazione ufficiale dei due smartphone, il quale aveva già svelato i tempi di autonomia dichiarati da Apple per i modelli solo eSIM; oggi arriva invece il dato preciso sulla capacità delle versioni europee, quelle che supportano sia nano-SIM sia eSIM.

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La batterie degli iPhone 18 Pro crescono ancora: arriva anche la conferma dall’etichetta energetica UE

Negli Stati Uniti, dove la serie iPhone 18 Pro offre due eSIM, lo spazio risparmiato viene probabilmente sfruttato per una batteria leggermente più grande, esattamente come già accaduto con l’iPhone 17 Pro.

In Europa, l’iPhone 18 Pro monta invece una batteria da 4.056 mAh, un aumento dell’1,7% rispetto al modello precedente; l’iPhone 18 Pro Max fa ancora meglio, con una batteria più grande dell’11,7%, che arriva a una capacità di 5.391 mAh.

Nonostante le batterie più capienti, i nuovi iPhone mantengono esattamente le stesse dimensioni dei modelli dello scorso anno, restando spessi 8,75 mm; il peso sale però a 211 g per il modello più piccolo, e addirittura a 249 g per il flagship più grande, che lo avvicina quasi al peso dell’iPhone Duo.

Secondo Apple, l’autonomia è cresciuta di circa il 10% sull’iPhone 18 Pro (etichetta a sinistra) e fino al 16% sull’iPhone 18 Pro Max (etichetta di destra), una percentuale leggermente superiore rispetto a quanto farebbe pensare il solo aumento della capacità della batteria; il merito, con ogni probabilità, va in buona parte al nuovo chip Apple A20 Pro, di cui avevamo già parlato lo scorso agosto quando erano emerse le prime indiscrezioni sul miglioramento delle prestazioni, prodotto con un avanzato processo a 2 nm.

I numeri a confronto

Ecco come si confrontano nel dettaglio i dati ufficiali tra la generazione attuale e quella precedente:

iPhone 17 Pro : batteria da 3.998 mAh, autonomia di 31 ore in riproduzione video e 28 ore in streaming

: batteria da 3.998 mAh, autonomia di 31 ore in riproduzione video e 28 ore in streaming iPhone 18 Pro : batteria da 4.056 mAh (+1,7%), autonomia di 34 ore in riproduzione video e 31 ore in streaming

: batteria da 4.056 mAh (+1,7%), autonomia di 34 ore in riproduzione video e 31 ore in streaming iPhone 17 Pro Max : batteria da 4.823 mAh, autonomia di 37 ore in riproduzione video e 33 ore in streaming

: batteria da 4.823 mAh, autonomia di 37 ore in riproduzione video e 33 ore in streaming iPhone 18 Pro Max: batteria da 5.391 mAh (+11,7%), autonomia di 43 ore in riproduzione video e 38 ore in streaming

Il salto più significativo riguarda quindi il modello Pro Max, che unisce alla batteria più capiente anche il guadagno di efficienza più marcato, confermando quanto il nuovo chip Apple giochi un ruolo importante tanto quanto l’hardware puro della batteria stessa.

Rumor più vicini alla realtà del previsto

Vale la pena notare come le indiscrezioni circolate nei mesi precedenti al lancio fossero andate piuttosto vicine ai dati reali, pur senza azzeccarli con precisione: si parlava di una batteria da 5.200 mAh per il Pro Max, contro i 5.391 mAh confermati oggi da Apple, e di miglioramenti energetici legati soprattutto al nuovo processo produttivo a 2 nm del chip A20 Pro.

Proprio quest’ultimo, secondo quanto emerso durante la presentazione ufficiale, introduce anche una nuova tecnologia di packaging ispirata ai processori della serie M, capace di allontanare la memoria dal percorso termico del chip e di collegarlo direttamente a una camera di vapore riprogettata, con una superficie tripla rispetto alla generazione precedente, il che aiuta a spiegare perché il guadagno di autonomia superi, seppur di poco, il semplice aumento della capacità della batteria.