A qualche giorno dall’annuncio dell’aggiornamento di agosto 2026, Zepp Health ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch più recenti a marchio Amazfit tramite l’app Zepp.

I modelli coinvolti sono Amazfit T-Rex 3 (annunciato a settembre 2024), T-Rex 3 Pro (annunciato a settembre 2025), T-Rex Ultra 2 (annunciato a febbraio 2026), Active 3 Premium (annunciato a febbraio 2026), Balance 3 (annunciato a giugno 2026) e Cheetah 2 Ultra (annunciato a maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi aggiornamenti, molto simili tra loro, e le novità specifiche che arrivano su ciascun modello.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Nuovo aggiornamento per Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2

Come anticipato in apertura, Amazfit T-Rex 3, T-Rex 3 Pro e T-Rex Ultra 2 tornano ad aggiornarsi e lo fanno a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.2.204 del software), utile perché aveva risolto alcuni bug e migliorato l’esperienza utente durante gli allenamenti.

I tre smartwatch per le attività outdoor stanno ora ricevendo la nuova versione 6.3.13.5 del software che porta a bordo di tutti e tre le medesime novità e ottimizzazioni, raccontate da un changelog abbastanza ricco.

Una delle novità più interessanti è la migliore integrazione con Helio Strap ed Helio Strap Pro (necessita del firmware 3.25.0.2 o versione successiva sui fitness tracker): una volta collegati, gli utenti potranno controllare diverse funzioni direttamente dallo smartwatch, senza bisogno di rivolgersi all’app Zepp.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.13.5, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto, che è in distribuzione su Amazfit T-Rex 3 (via Gadgets & Wearables), T-Rex 3 Pro (via 4PDA Forum) e T-Rex Ultra 2 (via 4PDA Forum).

[Novità] Aggiunto un promemoria per la connessione degli accessori alla pagina GO dell’allenamento. Dopo aver abilitato Impostazioni allenamento > Promemoria nuovo accessorio, l’orologio cerca automaticamente gli accessori compatibili con il tipo di allenamento. È possibile associare o saltare la ricerca; saltando la ricerca si torna automaticamente alla schermata successiva, mentre dopo l’associazione è possibile premere Indietro per tornare indietro. Aggiunta la gestione dei dispositivi Amazfit senza schermo (richiede la versione firmware più recente di Helio Strap e Helio Strap Pro). Dopo aver collegato un dispositivo all’orologio, è possibile configurarlo o gestirlo dal Centro di controllo, dalle schede di scelta rapida o dall’app del dispositivo. Le funzionalità includono avvisi di batteria scarica, Trova dispositivo e un interruttore per la trasmissione della frequenza cardiaca. Aggiunto il rilevamento e gli avvisi di percorso errato alla navigazione, con la possibilità di cambiare la direzione di navigazione con un solo tocco dopo aver percorso la strada sbagliata. [Ottimizzazioni] Migliorata la leggibilità delle curve di livello sulla mappa. I sentieri sulla mappa ora utilizzano un nuovo colore, che li rende più facili da distinguere dalle strade urbane. Aggiunti i dati sui marciapiedi lungo alcune strade principali sulla mappa (visualizzati a scale da 200 m a 8 m). Migliorata la leggibilità delle informazioni sui punti di interesse (POI) sulla mappa. Il download delle mappe ora supporta la selezione di un’area geografica più ampia. Ottimizzata la visualizzazione dei nomi delle strade e dei luoghi durante lo zoom della mappa. Ora viene visualizzata una notifica a comparsa quando il percorso viene ricalcolato correttamente dopo essersi discostati dalla rotta durante la navigazione verso un punto di interesse. Ottimizzato l’algoritmo VO2 Max per migliorare la precisione e la stabilità dei dati. Quando il sistema utilizza unità imperiali, la pagina 2 di Track Run visualizza sia le distanze in unità imperiali che in unità metriche. Ottimizzate le impostazioni per l’apnea. Ora è possibile selezionare diversi tipi di avvisatore acustico per gli avvisi di profondità e tempo durante un allenamento.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Active 3 Premium

Anche Amazfit Active 3 Premium torna ad aggiornarsi a un paio di settimane dal precedente aggiornamento (alla versione 6.2.204.3), utile perché aveva portato Zepp OS 6 e tante altre novità sullo smartwatch.

Lo smartwatch sta ora ricevendo la stessa versione 6.3.13.5 del software di cui abbiamo discusso poco sopra per i modelli della serie T-Rex e il changelog, al netto di una novità in meno (proprio quella legata ai fitness tracker) e di una ottimizzazione, è lo stesso.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.13.5, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto, che è in distribuzione su Amazfit Active 3 Premium (via u/SHADY_CR7 su Reddit) tramite un pacchetto OTA da 22,29 MB.

[Novità]

Aggiunto un promemoria per la connessione degli accessori alla pagina GO dell’allenamento. Dopo aver abilitato Impostazioni allenamento > Promemoria nuovo accessorio, l’orologio cerca automaticamente gli accessori compatibili con il tipo di allenamento. È possibile associare o saltare la ricerca; saltando la ricerca si torna automaticamente alla schermata successiva, mentre dopo l’associazione è possibile premere Indietro per tornare indietro. Aggiunto il rilevamento e gli avvisi di percorso errato alla navigazione, con la possibilità di cambiare la direzione di navigazione con un solo tocco dopo aver percorso la strada sbagliata.

[Ottimizzazioni]

Migliorata la leggibilità delle curve di livello sulla mappa. I sentieri sulla mappa ora utilizzano un nuovo colore, che li rende più facili da distinguere dalle strade urbane. Aggiunti i dati sui marciapiedi lungo alcune strade principali sulla mappa (visualizzati a scale da 200 m a 8 m). Migliorata la leggibilità delle informazioni sui punti di interesse (POI) sulla mappa. Il download delle mappe ora supporta la selezione di un’area geografica più ampia. Ottimizzata la visualizzazione dei nomi delle strade e dei luoghi durante lo zoom della mappa. Ora viene visualizzata una notifica a comparsa quando il percorso viene ricalcolato correttamente dopo essersi discostati dalla rotta durante la navigazione verso un punto di interesse. Ottimizzato l’algoritmo VO2 Max per migliorare la precisione e la stabilità dei dati. Quando il sistema utilizza unità imperiali, la pagina 2 di Track Run visualizza sia le distanze in unità imperiali che in unità metriche.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Balance 3

La stessa versione 6.3.13.5 del software arriva anche su Amazfit Balance 3, uno dei prodotti a marchio Amazfit più recenti, dove sostituisce la precedente versione 6.2.204.2 che conteneva le novità annunciate con l’aggiornamento di agosto 2026. Anche il changelog non è molto diverso da quello degli altri modelli fin qui discussi: le “Novità” sono le stesse che arrivano sui T-Rex, mentre le “Ottimizzazioni” sono un po’ meno.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.13.5, tradotto in italiano dagli screenshot che trovate poco sotto, che è in distribuzione su Amazfit Balance 3 (via u/WesternSpecialist682 su Reddit).

Amazfit Balance 3 introduce nuove funzionalità e ottimizzazioni. Goditi l’aggiornamento! [Novità] Nuovo promemoria per la connessione delle periferiche nella schermata di preparazione all’allenamento. Una volta attivato nelle impostazioni dell’allenamento, l’orologio cerca automaticamente le periferiche adatte allo sport selezionato.

Nuova gestione per i dispositivi Amazfit senza display (attualmente supportati: Helio Strap con firmware versione 3.25.0.2 o successiva; il supporto per Helio Strap Pro verrà aggiunto in seguito). Dopo la connessione all’orologio, i dispositivi possono essere configurati o gestiti tramite il Centro di Controllo, le Schede di scelta rapida e le app sull’orologio. Le funzionalità includono avvisi di batteria scarica, “Trova il mio dispositivo” e impostazioni di trasmissione della frequenza cardiaca.

Nuovo rilevamento e avviso di direzione errata durante la navigazione. Dopo essersi mossi nella direzione sbagliata, è possibile invertirla con un tocco. [Ottimizzazioni] Impostazioni di allenamento ottimizzate: per alcuni sport, l’azione di pausa predefinita è stata modificata da “premi la corona” a “tieni premuta la corona” per ridurre le pause accidentali causate da operazioni involontarie.

Pagine di allenamento ottimizzate: l’allenamento su pista ora visualizza simultaneamente le distanze in unità imperiali e metriche quando si utilizzano unità imperiali.

Esperienza cartografica ottimizzata: la leggibilità dei colori delle curve di livello e delle informazioni sui punti di interesse è stata migliorata; i percorsi ora utilizzano un nuovo colore per distinguerli dalle strade cittadine; i dati relativi ai marciapiedi sono stati aggiunti lungo alcune strade principali e vengono visualizzati con scale da 200 m a 8 m.

Download delle mappe ottimizzati: ora è possibile selezionare un’area geografica più ampia durante il download.

Navigazione ottimizzata: ora viene visualizzata una notifica quando ci si discosta dal percorso durante la navigazione punto a punto e il ricalcolo ha esito positivo.

Algoritmo VO2 max ottimizzato per una maggiore precisione e stabilità dei dati.

Nuovo aggiornamento per Amazfit Cheetah 2 Ultra

Chiudiamo questa carrellata di aggiornamenti con Amazfit Cheetah 2 Ultra: nel suo caso, la nuova versione 6.3.13.17 del software va a sostituire la precedente 6.2.204.2 che aveva portato sul dispositivo le novità dell’aggiornamento di agosto.

Nonostante il numero di versione sia leggermente diverso rispetto a quello del nuovo aggiornamento software per gli altri dispositivi, le novità sono esattamente le stesse. Il changelog, in aggiunta, precisa che il supporto per Helio Strap Pro verrà aggiunto in seguito.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog completo dell’aggiornamento alla versione 6.3.13.17, tradotto in italiano dal post diffuso su Reddit (via u/IngenieurCyber su Reddit), che è in distribuzione sullo smartwatch (anche in Europa) tramite un pacchetto OTA da 24,57 MB.

Benvenuti all’ultimo aggiornamento di sistema per Amazfit Cheetah 2 Ultra. Dettagli: [Novità] Aggiunto un promemoria per la connessione degli accessori nella pagina GO dell’allenamento. Dopo aver attivato Impostazioni allenamento > Promemoria nuovo accessorio, l’orologio cerca automaticamente gli accessori compatibili con il tipo di allenamento. È possibile scegliere di associarli o meno. Aggiunta la gestione dei dispositivi Amazfit senza schermo (attualmente compatibile con Helio Strap, che richiede la versione firmware 3.25.0.2 o successiva; il supporto per Helio Strap Pro verrà aggiunto in seguito). Dopo aver collegato il dispositivo all’orologio, è possibile configurarlo o gestirlo dal centro di controllo, dalle schede di scelta rapida o dall’app dedicata. Funzionalità supportate: avviso di batteria scarica, ricerca dispositivo e attivazione/disattivazione della trasmissione della frequenza cardiaca. Aggiunto il rilevamento e gli avvisi di percorso errato durante la navigazione, con cambio di direzione con un solo tocco. [Ottimizzazioni] Migliorata la leggibilità delle curve di livello sulla mappa. I sentieri ora utilizzano un nuovo colore per distinguerli meglio dalle strade urbane. Sono stati aggiunti marciapiedi lungo alcune strade. È stata migliorata la leggibilità delle informazioni sui punti di interesse (POI) sulla mappa. È ora possibile selezionare un’area geografica più ampia durante il download delle mappe. La visualizzazione dei nomi di strade e località durante lo zoom sulla mappa è stata ottimizzata. Durante la navigazione per punti, viene visualizzata una notifica quando il percorso viene ricalcolato dopo una deviazione. È ora possibile aggiungere i modelli di allenamento HYROX al calendario di allenamento. Con le unità di misura imperiali, la pagina 2 di Track Run visualizza sia le distanze in unità imperiali che in unità metriche.

Come aggiornare gli smartwatch Amazfit

I nuovi aggiornamenti software di cui vi abbiamo appena parlato, possono essere scaricati sfruttando l’app Zepp. direttamente dallo smartphone a cui sono accoppiati lo smartwatch o il fitness tracker.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo. Lo smartwatch dovrà avere almeno il 30% di carica residua.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).