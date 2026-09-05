Solo pochi mesi fa avevamo raccontato di come tado° avesse introdotto la Modalità operativa sui termostati X, un aggiornamento firmware pensato per adattare l’algoritmo di controllo al tipo specifico di impianto di riscaldamento; oggi l’azienda tedesca fa un passo più grande, presentando lo Smart Thermostat X di seconda generazione, a quindici anni esatti dal lancio del primo termostato intelligente d’Europa.

Il lancio arriva a IFA 2026, la fiera berlinese diventata ormai un appuntamento fisso per tado°, che negli anni ha scelto proprio quella vetrina per introdurre alcune delle proprie novità più importanti, dai primi Termostati Intelligenti V3+ fino all’attuale generazione X con supporto Matter e Thread.

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Design più sottile e un nuovo pulsante fisico

Con appena 17,8 mm di spessore, il nuovo modello è il termostato smart più sottile sul mercato, pari alla metà rispetto alla maggior parte dei dispositivi comparabili. Il device presenta una finitura bianco opaco, un display LED minimalista e una nuova interfaccia touch circolare che consente un controllo diretto dal dispositivo stesso; un nuovo pulsante sulla parte superiore permette inoltre di accedere più rapidamente alle funzioni di uso quotidiano, personalizzabile per esempio per mostrare il livello di umidità o attivare rapidamente il riscaldamento.

L’esperienza utente ottimizzata si basa sulle funzionalità già presenti nell’intera gamma tado° X, tra cui la compatibilità con Matter e Thread, gli stessi standard che l’azienda aveva già introdotto sui precedenti dispositivi X per garantire un’integrazione più solida con l’ecosistema smart home generale, senza doversi appoggiare esclusivamente al proprio bridge proprietario.

Per ridurre la manutenzione, il modello di seconda generazione introduce una batteria ricaricabile tramite USB-C, con un’autonomia superiore a un anno con una singola ricarica, evitando così la sostituzione periodica delle batterie usa e getta; anche l’installazione è stata semplificata, con una configurazione guidata integrata direttamente nell’app.

Il nuovo Thermostat X resta compatibile con caldaie, pompe di calore e sistemi di riscaldamento a pavimento.

AI Assist e Bilanciamento Idraulico per massimizzare il risparmio

Ad oggi, tado° ha aiutato oltre un milione di famiglie a ridurre i consumi energetici e i costi di riscaldamento, con i clienti che risparmiano in media il 22% sui costi; lo Smart Thermostat X di seconda generazione parte proprio da questo risultato, puntando a renderlo ancora più semplice da ottenere grazie a hardware e software perfezionati.

La funzione AI Assist, disponibile come upgrade opzionale a 3,99 euro al mese o 29,99 euro all’anno, utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente il riscaldamento in base alle condizioni meteorologiche e alle caratteristiche specifiche di ogni abitazione; funzionalità come Geolocalizzazione, Rilevamento finestra aperta, Riscaldamento adattivo e Pre riscalda prima del rientro operano in background per massimizzare il comfort riducendo al contempo il consumo energetico.

Il Bilanciamento Idraulico, utilizzato insieme a tado° Smart Radiator Thermostat X, migliora ulteriormente l’efficienza ottimizzando in modo intelligente il sistema di riscaldamento; ogni prodotto tado° X e tado° X di seconda generazione resta inoltre coperto dalla Garanzia di risparmio energetico, che prevede il rimborso del prezzo di acquisto se il cliente non è soddisfatto dei risparmi ottenuti sui costi di riscaldamento entro i primi 12 mesi.

Multi Home, per gestire più abitazioni da un unico account

Da oggi tado° rende disponibile anche Multi Home, funzione che consente ai clienti di gestire più abitazioni o uffici da un unico account tramite l’app; che si tratti di una casa vacanze, di un piccolo ufficio, di un immobile in affitto o di aiutare i familiari nella gestione del riscaldamento, i clienti possono ottimizzare ogni proprietà da un unico punto.

La funzione permette inoltre di gestire con lo stesso account prodotti tado° appartenenti a linee differenti, come V3+ e X, un dettaglio che tornerà utile a chi negli anni ha accumulato dispositivi di generazioni diverse senza doverli gestire separatamente.

Prezzi e disponibilità

Smart Thermostat X di seconda generazione è disponibile da oggi sul webshop tado° e presso rivenditori selezionati in Europa, ed è compatibile con i prodotti tado° X già esistenti, consentendo ai clienti di ampliare senza difficoltà il proprio attuale sistema di riscaldamento intelligente. Questi i prezzi dei singoli prodotti:

Smart Thermostat X (2ª generazione) Wired Starter Kit — 179,99 euro

— 179,99 euro Smart Thermostat X (2ª generazione) Wireless Starter Kit — 199,99 euro

— 199,99 euro Wired Smart Thermostat X (2ª generazione) — 119,99 euro

— 119,99 euro Wireless Temperature Sensor X (2ª generazione) — 99,99 euro

Sul fronte software, Multi Home è disponibile da oggi nell’app tado°, così come la Energy Savings Promise per ogni acquisto di un prodotto tado° X; il Bilanciamento Idraulico è invece accessibile tramite l’abbonamento AI Assist, sempre a partire da oggi, al prezzo di 3,99 euro mensili o 29,99 euro all’anno.