L’IFA 2026 di UGREEN non si ferma ai nuovi dispositivi per la ricarica magnetica della serie MagFlow ma va oltre: il produttore cinese ha infatti presentato un sacco di novità per quanto concerne la domotica che compongono il così chiamato UGREEN AIoT Ecosystem.

I nuovi dispositivi, pervasi dall’intelligenza artificiale in locale (con dipendenza drasticamente ridotta dai server in cloud), sono una serie di hub per la gestione dell’IA agentica in locale, una serie di telecamere di sorveglianza, uno smart speaker e una cornice digitale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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A IFA 2026, UGREEN debutta nel segmento AIoT

UGREEN ha annunciato ufficialmente il suo ingresso ufficiale nel settore della domotica e dell’Internet of Things con il nuovo AIoT Ecosystem, progettato per ridefinire il concetto di casa intelligente spostando l’elaborazione dell’IA, l’archiviazione dei dati e il controllo dei dispositivi direttamente all’interno delle mura domestiche, riducendo drasticamente la dipendenza dai servizi cloud esterni.

L’ecosistema ruota attorno a una architettura “local-first” che mette al primo posto la privacy, la reattività e l’assenza di canoni di abbonamento mensili, oltre alla capacità di potere funzionare all’interno della rete locale in assenza di una connessione a Internet.

L’approccio innovativo del colosso cinese punta a superare i limiti tradizionali della smart home, in cui i dispositivi operano spesso in maniera separata e dipendono da server esterni per l’accesso alle funzionalità avanzate.

Al centro dell’ecosistema troviamo la piattaforma HomeAgent , un vero e proprio hub locale per la IA agentica che unifica archiviazione, computazione e automazione dei dispositivi compatibili, supportando inoltre gli standard Matter e ONVIF per l’integrazione con dispositivi di terze parti. È possibile scegliere tra più hub intelligenti, pensati per adattarsi a diverse esigenze di potenza computazionale.

Gli hub HomeAgent e MasterAgent, il cuore dell’ecosistema

UGREEN HomeAgent HA100 è il modello d’ingresso, equipaggiato con una NPU in grado di erogare 26 TOPS per quanto concerne le prestazioni IA, con 16 GB di memoria RAM LPDDR5 e con una porta Ethernet a 2,5 Gbps. Al suo interno può ospitare quattro dischi in tutto: tre SATA e uno M.2 NVMe. Questo dispositivo permette di gestire internamente i dati e di utilizzare il linguaggio naturale parlato per controllare l’abitazione in tempo reale.

Un gradino più in alto si colloca UGREEN HomeAgent HA100 Pro, sviluppato per carichi di lavoro più complessi, che porta la potenza IA a 205 TOPS, dispone di 32 GB di memoria RAM LPDDR5 e di una porta Ethernet a 10 Gbps e dispone di quattro linee PCIe 4.0 per l’espansione. Grazie a queste specifiche, il dispositivo è in grado di classificare gli oggetti, riconoscerne i movimenti e le intenzioni (in termini del comportamento), abilitando un controllo domestico ancor più accurato.

Al top della gamma troviamo UGREEN MasterAgent MA100, hub progettato per gli utenti più esigenti e per gli sviluppatori, che è spinto dal processore NVIDIA Thor T5000, è in grado di sprigionare una potenza IA locale fino a 2.070 FP4 TFLOPS e integra 128 GB di memoria unificata. Una tale architettura consente a questo hub di eseguire modelli linguistici IA in locale fino a 122 miliardi di parametri, riuscendo ad orchestrare alla perfezione i dispositivi domestici. Con la piattaforma per sviluppatori è possibile espandere ulteriormente le capacità del dispositivo.

La gamma di telecamere SynCare per interni ed esterni

Nell’AIoT Ecosystem di UGREEN, la sicurezza domestica è affidata alle telecamere della serie SynCare, composta dai modelli SynCare Indoor Camera (ID500 Pro), SynCare OD600 Pro e SynCare OD800 Pro che rappresenta il modello di punta della gamma.

Essa è dotata di un sofisticato sistema a tripla fotocamera che, unendo una telecamera “bullet” con risoluzione 4K e due fotocamere PTZ con risoluzione 3K, è in grado di offrire il tracciamento a 360° e uno zoom ibrido fino al 9x.

Integrato troviamo poi un sistema di rilevamento del movimento multistrato (combina sensori PIR, radar e analisi dell’immagine) e un sistema di visione notturna a colori (funziona si in condizioni di scarsa luminosità che tramite luce bianca o a infrarossi).

Questa telecamera integra inoltre una batteria (removibile) con capacità da 10.000 mAh e un pannello solare da 6 W. Abbiamo poi la certificazione IP66 (quindi va bene per gli ambienti esterni) e il supporto all’elaborazione dell’IA in locale (per classificare persone, veicoli, animali domestici e pacchi, per riassumere gli eventi registrati o per agevolare le ricerche video).

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UGREEN Smart Speaker for Uliya e Gallery E-Paper Smart Frame

Per la gestione quotidiana della casa e la fruizione dei contenuti multimediali abbiamo invece due importanti accessori interattivi: uno smart speaker (per comunicare con l’assistente vocale) e una cornice digitale molto smart.

UGREEN Smart Speaker for Uliya permette di sfruttare l’assistente vocale integrato, Uliya appunto, per impartire comandi diretti, impostare notifiche personalizzate e controllare i vari dispositivi della casa (anche se in stanze diverse) con semplice utilizzo del linguaggio naturale.

UGREEN Gallery E-Paper Smart Frame è una cornice digitale intelligente dotata di un display LCD che non si limita a riprodurre foto ma si integra alla perfezione con l’ecosistema, mostrando in tempo reale i cosiddetti AI Highlights.

La piattaforma HomeAgent analizza i flussi video delle telecamere SynCare e la libreria fotografica locale per raccogliere e montare automaticamente i momenti familiari più preziosi (compleanni, cene, giochi con gli animali domestici) in modo da creare dei veri e propri video-ricordo.

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Disponibilità del nuovo AIoT Ecosystem di UGREEN

L’intero AIoT Ecosystem di UGREEN sarà inizialmente lanciato tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter con una campagna di pre-ordini e spedizioni che inizieranno a fine gennaio 2027.

I pre-ordini con prezzi “Super Early Bird” dei tre hub intelligenti, che consentono di risparmiare il 50% sul prezzo finale e a cui è possibile accedere versando un deposito cauzionale di 50 euro, sono iniziati oggi (4 settembre 2026):

UGREEN HomeAgent HA100 al prezzo Super Early Bird di 899 dollari

al prezzo Super Early Bird di UGREEN HomeAgent HA100 Pro al prezzo Super Early Bird di 2.999 dollari

al prezzo Super Early Bird di UGREEN MasterAgent MA100 al prezzo Super Early Bird di 9.999 dollari

Maggiori informazioni e preordini sul portale UGREEN HomeAgent

Dal 27 ottobre sarà possibile sostenere il progetto su Kickstarter ordinando i tre hub (a prezzo maggiorato ma comunque più basso di quello finale) e gli altri accessori (a un prezzo più basso di quello finale). Ecco il listino prezzi: